Un pedido de transparencia, una respuesta tajante y la presión social: así se vive la disputa entre Mamdani y la policía de Nueva York

Zohran Mamdani reafirma su control directo sobre el Departamento de Policía de Nueva York ante posibles desacuerdos con Jessica Tisch (REUTERS/Jeenah Moon)

El alcalde Zohran Mamdani reafirmó que ejercerá control directo sobre el Departamento de Policía de Nueva York, incluso en caso de desacuerdos con la comisionada Jessica Tisch.

En una entrevista reciente, el mandatario aseguró que tomará las decisiones finales en materia de seguridad, marcando así una diferencia respecto de la tradición de otros alcaldes de la ciudad.

Mamdani sostuvo que él tiene la última palabra sobre cualquier departamento o agencia municipal, al responder una consulta sobre la posible disolución del Strategic Response Group (SRG), una unidad policial señalada por organizaciones civiles debido a sus tácticas durante manifestaciones.

El alcalde subrayó que su intención de eliminar el SRG responde a la necesidad de proteger tanto los derechos de la Primera Enmienda como la seguridad ciudadana, y dejó en claro que impondría su criterio ante cualquier disputa interna sobre este tema.

El Strategic Response Group es objeto de debate desde las protestas por la muerte de George Floyd en 2020, tras ser vinculado a denuncias por uso excesivo de la fuerza y demandas millonarias contra la ciudad, según registros del propio gobierno local.

El alcalde asegura que tendrá la última palabra en la eliminación del Strategic Response Group para proteger derechos constitucionales y la seguridad ciudadana (REUTERS/Jeenah Moon)

Aunque Mamdani prometió durante su campaña desmantelar la unidad y respaldar la eliminación de la base de datos de pandillas, desde su asunción el 1 de enero no se han anunciado medidas formales en ese sentido, según informaron portavoces del Ayuntamiento.

Debate sobre la reforma policial en Nueva York

El compromiso de Mamdani con la reforma policial fue uno de los ejes de su campaña. Entre sus propuestas figuraba la eliminación del SRG y el respaldo a la iniciativa del Concejo Municipal para suprimir la base de datos de pandillas, que ha sido criticada por organizaciones civiles como la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU).

Dicha base ha sido cuestionada por permitir que actividades cotidianas sean motivo de inclusión en listados de vigilancia, lo que, según el alcalde, constituye una “red gigante” con riesgos de arbitrariedad.

El año pasado, el gobierno municipal aplicó reformas al sistema de registro de pandillas tras recomendaciones del Departamento de Investigación.

Tisch defendió la utilidad del programa, argumentando que facilita la prevención del delito, mientras que Mamdani sostiene que la eliminación de la base es una prioridad para su administración.

Relaciones y tensiones entre el alcalde y la comisionada de policía

La continuidad de Jessica Tisch al frente del Departamento de Policía tras la llegada de Mamdani fue recibida con sorpresa por sectores progresistas, aunque generó tranquilidad entre líderes empresariales.

La continuidad de Jessica Tisch como comisionada de policía genera tensiones políticas ante el giro progresista de la nueva administración municipal (REUTERS/Jeenah Moon)

Tisch, que ocupó el cargo durante la gestión de Eric Adams, es identificada con una política criminal de enfoque estricto, mientras que el alcalde proviene del ala socialista democrática, históricamente crítica de la policía.

Ambos funcionarios han reconocido la existencia de discrepancias, pero han evitado exponer públicamente sus diferencias.

Mamdani destacó la profesionalidad de Tisch y reiteró que, pese a los desacuerdos, la comisionada dirige el departamento, pero le reporta a él como alcalde, subrayando su responsabilidad sobre todas las agencias municipales.

Comparación con gestiones anteriores y próximos pasos

Los alcaldes de Nueva York han delegado tradicionalmente la gestión operativa del Departamento de Policía en sus comisionados.

Figuras como Michael Bloomberg y Bill de Blasio evitaron confrontaciones directas con la jefatura policial, conscientes del impacto político de cualquier variación en los índices de criminalidad.

La posición de Mamdani representa una ruptura con esa práctica. El Departamento de Policía, por su parte, informó que colabora con la alcaldía y analiza experiencias de otras ciudades, como Columbus, Ohio, en la gestión de protestas y reformas institucionales.

Mamdani rompe con la tradición de alcaldes anteriores al no delegar la gestión operativa del Departamento de Policía y subrayar su autoridad directa sobre la fuerza (REUTERS/Shannon Stapleton)

El debate sobre el futuro del SRG y la base de datos de pandillas continúa abierto a pocos días de que se cumplan los primeros cien días de la administración Mamdani.

No se han adoptado decisiones definitivas y la atención pública se mantiene en torno a si el alcalde avanzará con los cambios prometidos o priorizará la búsqueda de consensos con la actual conducción policial.