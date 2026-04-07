El alcalde Zohran Mamdani reconsidera su postura sobre la base de datos de pandillas en Nueva York

Zohran Mamdani ajusta su política sobre el registro de sospechosos de pandillas, alejándose de la eliminación total y considerando alternativas de reforma (REUTERS/Jeenah Moon)

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, modificó su política respecto a la base de datos de pandillas de la policía de Nueva York (NYPD). Aunque en campaña prometió eliminar este registro, ahora considera la posibilidad de apoyar una reforma en lugar de su supresión total.

Esto representa un replanteamiento de sus compromisos originales y una apertura a mantener la base de datos bajo nuevas condiciones. Coincide con reformas implementadas por el departamento policial para responder a críticas ciudadanas, según publicó New York Daily News.

En octubre de 2025, la policía de Nueva York realizó cambios en la gestión del registro después de que el Departamento de Investigación, el organismo municipal encargado de la supervisión policial, culminara un análisis de cinco años.

La policía de Nueva York defiende la utilidad de su base de datos para prevenir hechos violentos, mientras avanza en la implementación de nuevas medidas de transparencia (REUTERS/Jeenah Moon)

El informe de 2023 del Departamento de Investigación incluyó 17 recomendaciones para el NYPD, de las cuales la policía adoptó más de la mitad. Entre las acciones más recientes está la obligación de notificar a padres y tutores de menores cuyo nombre sea agregado al registro de supuestos miembros de pandillas.

La atención sobre el uso de esta base de datos se reavivó tras la muerte de una bebé de 7 meses en Brooklyn durante un tiroteo, que la policía vinculó a disputas entre pandillas.

Jessica Tisch, comisionada del NYPD, defendió la utilidad de esta herramienta y destacó en declaraciones a New York Daily News: “Consultaremos la base de datos de pandillas, y eso nos ayudará en nuestra estrategia de despliegue para prevenir hechos como tiroteos de represalia”.

La comisionada Tisch respalda el mantenimiento y perfeccionamiento del sistema de seguimiento de pandillas, argumentando su valor en la estrategia de seguridad (REUTERS/Brendan McDermid)

Cambios recientes en la base de datos de pandillas

La base de datos contiene miles de nombres, varios de ellos menores de edad, de personas que la policía sospecha involucradas en actividades de pandillas. ONG especializadas en el seguimiento de derechos civiles urbanos han criticado reiteradamente esta práctica al señalar que, en ocasiones, jóvenes neoyorquinos han sido incluidos por motivos tan triviales como comentarios en redes sociales. Las organizaciones denuncian que esto ha dado lugar a casos de profileamiento racial.

Mamdani declaró ante medios en noviembre de 2025: “Sigo preocupado por el gran operativo de captura masiva y las formas en que muchos neoyorquinos ingresan a esa base de datos”. Este señalamiento se mantuvo aún después de implementarse varias de las reformas propuestas por el Departamento de Investigación.

En el informe más reciente de octubre de 2025, el Departamento de Investigación reiteró sus sugerencias y reconoció que hubo mejoras en la gestión de la base de datos, aportando razones a favor de su revisión continua en lugar de su eliminación.

El sistema informático concentra información de miles de personas bajo sospecha, incluyendo menores, y permanece bajo escrutinio por su posible sesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debate público y posiciones encontradas sobre el sistema de datos

La relación entre Mamdani y la comisionada Jessica Tisch evidencia diferencias. Han expuesto posturas opuestas respecto al futuro del Strategic Response Group, una unidad especial del NYPD que el alcalde prometió disolver durante su campaña, mientras que Tisch ha respaldado su permanencia.

Mamdani también expresó su intención de mantener estable el tamaño de la fuerza policial, frente al interés de Tisch de incrementarlo.

Las discusiones sobre la base de datos de pandillas reflejan la complejidad de equilibrar la seguridad pública con la observancia de los derechos civiles en Nueva York.

Las diferencias públicas entre el alcalde y la máxima autoridad policial reflejan tensiones sobre el rumbo de la política criminal y el control institucional (REUTERS/Angelina Katsanis)

Impacto en la política de seguridad y derechos civiles

La controversia respecto a la base de datos y la estrategia general de seguridad en Nueva York permanece vigente, con decisiones que podrían afectar tanto la operación policial como la protección de libertades civiles para miles de residentes, de acuerdo con New York Daily News.