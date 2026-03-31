La sequía extrema impacta en el oeste estadounidense y aumentan las restricciones a diversos sectores

La sequía en Colorado impone restricciones de agua inéditas y amenaza el suministro en el oeste de Estados Unidos (AP)

En las montañas de Colorado, las restricciones de agua comenzaron a extenderse mientras millones de residentes y autoridades se preparan para un verano excepcionalmente seco y caluroso, resultado de una de las peores sequías recientes en el oeste de Estados Unidos.

El bajo nivel de nevadas y el aumento de temperaturas generan preocupación por la seguridad hídrica, la economía regional y el riesgo de incendios forestales, según describió USA Today.

Asimismo, el impacto de este fenómeno se refleja en escenarios atípicos: familias cuyos viajes de esquí reservados para las vacaciones de primavera se transformó en días de playa en el lago Dillon. El lago, fuente esencial de agua potable para millones de habitantes de Colorado, presenta un nivel inferior al 60% de su capacidad habitual.

Las plataformas de acceso se encuentran a gran distancia del agua, y los muelles están encallados en el fango. Normalmente, el deshielo habría comenzado a recargar el embalse, pero la ausencia de precipitaciones deja el lago cientos de metros por debajo de su margen histórico.

El lago Dillon, fuente clave de agua potable en Colorado, registra menos del 60% de su capacidad habitual debido a la falta de lluvias y nieve (REUTERS/Cheney Orr)

Restricciones inéditas con riesgos ascendentes

La escasez afecta a la mayoría de los estados dependientes del río Colorado. Ciudades como Salt Lake City prohibieron temporalmente la apertura de nuevos desarrollos no residenciales de gran consumo hídrico, y algunos municipios de Colorado y Wyoming ya advierten a sus residentes que deben reducir drásticamente su uso de agua.

Ante esto, la alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, ordenó reducir el consumo en instalaciones municipales al menos un 10% y solicitó a la población ahorrar voluntariamente 10 millones de galones (más de 37 millones de litros). Estas acciones buscan frenar la presión adicional sobre un sistema hídrico al límite, en momentos en que el Gran Lago Salado continúa su proceso de desecación.

En Denver, el consejo de agua restringió el riego doméstico de césped a dos días por semana—cuando en años habituales es tres—y recomendó posponer todos los riegos masivos hasta finales de mayo. Medidas inéditas se aplican también al sector de los servicios: restaurantes solo ofrecen agua a demanda del comensal y los hoteles no pueden cambiar sábanas más de cuatro veces por semana, salvo petición expresa o cambio de huésped.

Nathan Elder, director de abastecimiento de Denver Water, declaró en USA Today: “Las condiciones que vivimos no tienen precedentes y necesitamos que los clientes ahorren agua para proteger el suministro actual”.

En la ciudad de Erie, cerca de Boulder, autoridades advirtieron a la población y al sector empresarial que suspendan todo riego hasta principios de abril, y amenazaron con interrumpir el servicio a quienes desperdicien recursos en el mantenimiento de jardines. Las demandas, según un comunicado municipal del 20 de marzo, están un 30% por encima del promedio habitual.

Los habitantes de Wyoming y administradores federales comenzarán además a liberar agua del embalse Flaming Gorge para abastecer el lago Powell en los meses más cálidos. El ingeniero estatal Brandon Gebhart alertó públicamente que algunas comunidades podrían sufrir falta de agua potable durante el verano.

Expertos advierten que en 2026 podría registrarse el menor caudal histórico del río Colorado, con efectos socioeconómicos sin precedentes (Reuters)

Impacto económico y ambiental amplificado

La gestión del lago Powell ilustra la gravedad de la crisis. El embalse, cuya llenura depende exclusivamente del río Colorado, genera electricidad hidroeléctrica para aproximadamente 500.000 hogares en el suroeste estadounidense. Técnicos están trasladando la marina flotante Bullfrog hacia Hall’s Crossing, donde la profundidad aún permite operar embarcaciones.

No obstante, las autoridades prevén que los niveles bajarán en 2026 al punto más bajo desde que comenzó su llenado en la década de 1960. De cumplirse los peores pronósticos, el lago podría descender este otoño por debajo del umbral conocido como “power pool”, lo que impediría el funcionamiento de las turbinas hidroeléctricas.

El investigador Brad Udall, científico sénior del Colorado Water Center de la Universidad Estatal de Colorado, afirmó a USA Today: “2026 puede pasar a la historia como el peor año en los registros por el caudal del río Colorado”.

Udall, con más de dos décadas examinando el impacto del cambio climático en los recursos hídricos occidentales, advirtió que las consecuencias económicas y sociales serán extensas, mencionando desde el cierre prematuro de centros de esquí hasta la venta de ganado y la intensificación de incendios forestales.

El lago Powell, en riesgo de quedar por debajo del 'power pool', amenaza la generación de hidroelectricidad para 500.000 hogares en el suroeste (REUTERS/Rebecca Noble)

La sequía ya limita la producción agrícola y ganadera, incrementando el precio de alimentos y comprometiendo la viabilidad de decenas de miles de empresas que dependen del acceso industrial al agua.

Sumado a esto, diversas regiones del oeste de Estados Unidos, incluidas Texas y Florida, enfrentan también condiciones críticas, aunque la atención se centra en la cuenca alta del río Colorado, reconocida como una de las áreas más secas del país.

La estructura hidrográfica del oeste gira alrededor del río Colorado, que recorre desde lo alto de las Rocosas hasta irrigar Nevada, Arizona, Utah, Nuevo México y California. Expertos citados por USA Today señalaron que este episodio podría anticipar un cambio estructural y de largo plazo en el clima de toda la región, afectando los modos de vida y patrones de asentamiento en el oeste estadounidense.

El año pasado, el lago Powell recibió 3,7 millones de visitantes, lo que subraya la relevancia turística y social de los cuerpos de agua bajo amenaza. La crisis desencadenada por la sequía y el calentamiento global deja al descubierto la vulnerabilidad de las zonas dependientes del deshielo.