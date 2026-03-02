Por qué el río Colorado enfrenta una crisis histórica: menos agua, más disputas y embalses al límite

La reducción del caudal del río Colorado en un 20% desde 2000 pone en riesgo el suministro de agua para siete estados del oeste de Estados Unidos. REUTERS/Rebecca Noble

El caudal del río Colorado se ha reducido un 20% desde el año 2000, provocando que los principales embalses de la cuenca alcancen niveles críticamente bajos y generando el riesgo de restricciones graves para los siete estados del oeste de Estados Unidos que dependen de este recurso.

Las negociaciones interestatales siguen bloqueadas, lo que aumenta la probabilidad de recortes obligatorios y litigios prolongados por falta de acuerdo, según informó el diario Los Angeles Times.

El descenso sostenido del caudal ya se refleja en los embalses: la Oficina de Reclamación de Estados Unidos proyecta que el aporte de agua a Lake Powell disminuirá hasta el punto de que, para finales de este año, el nivel probablemente será insuficiente para operar las turbinas de la presa Glen Canyon, dejando sin energía hidroeléctrica renovable y económica a parte del oeste del país.

De acuerdo con Los Angeles Times, Lake Mead, el mayor embalse, se encuentra actualmente al 34% de su capacidad y se prevé que el nivel continúe cayendo.

El impacto de un invierno inusualmente cálido y con escasas nevadas en las Montañas Rocosas agrava la situación. Kathryn Sorensen, investigadora del Kyl Center for Water Policy de la Universidad Estatal de Arizona, declaró a Los Angeles Times: “Hay tan poca agua disponible que las posiciones se han endurecido. No hablamos solo de recortes inconvenientes, sino de dolor económico grave”.

Negociaciones estancadas y alternativas ante el bloqueo federal

Los negociadores de California, Arizona, Nevada, Colorado, Wyoming, Nuevo México y Utah no cumplieron el plazo federal del 14 de febrero para alcanzar un acuerdo sobre recortes.

Wade Crowfoot, secretario de Recursos Naturales de California, señaló a Los Angeles Times que aún buscan un pacto a corto plazo como puente hacia una solución de largo alcance.

El gobernador Gavin Newsom, en una misiva dirigida a sus pares, manifestó su respaldo a inversiones conjuntas en reciclaje de agua y desalación, e insistió en la necesidad de diseñar un plan plurianual.

Con posiciones irreconciliables, los representantes de Arizona, Nevada y California propusieron recortes del 27%, 17% y 10% respectivamente, cifras consideradas insuficientes por los negociadores de Colorado, Wyoming, Nuevo México y Utah.

Paralelamente, los estados con derechos de agua prioritarios, como Colorado y Utah, evalúan acciones legales para defender sus cuotas asignadas.

El conflicto jurídico y sus posibles consecuencias

Frente a la posibilidad de una imposición federal de recortes, funcionarios de Utah y Arizona ya han reservado fondos para afrontar litigios que podrían llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.

El profesor emérito Robert Glennon, de la Universidad de Arizona, advirtió a Los Angeles Times: “Esto es apostar a algo muy profundo. Yo no iría a Las Vegas y jugaría a los dados con esto”.

Arizona, el eslabón más débil en la cadena de distribución

Arizona enfrenta el mayor riesgo, ya que el Central Arizona Project (CAP), sistema de canales que abastece a Phoenix y Tucson, cuenta con derechos de baja prioridad y es el primero en recibir recortes.

Como medida de emergencia, agricultores que dependen del CAP han tenido que dejar campos sin riego; el estado estudia excavar más pozos y recurrir al bombeo de aguas subterráneas, aunque los acuíferos ya muestran descensos en varias regiones.

Las campañas públicas reflejan tensión: un grupo respaldado por el CAP difundió anuncios televisivos y digitales afirmando que Arizona está siendo injustamente señalada para absorber reducciones que, de implementarse, “paralizarían al estado”, según cita el diario Arizona Republic.

Impacto sobre la agricultura y repercusiones económicas

La agricultura consume aproximadamente el 75% del agua extraída del río Colorado; casi la mitad se utiliza para cultivar heno destinado a forraje vacuno.

En los últimos años, algunos agricultores han dejado extensiones sin sembrar durante parte del año a cambio de fondos federales.

El especialista Robert Glennon sostuvo ante Los Angeles Times que el sector agrícola debe profundizar el ahorro y que un eventual acuerdo entre estados podría incluir recursos para modernizar los sistemas de riego.

Para las ciudades, adaptarse implicará reforzar medidas de conservación y buscar fuentes alternativas, lo que encarecerá el suministro.

El profesor de derecho Rhett Larson, de la Universidad Estatal de Arizona, explicó a Los Angeles Times que probablemente muchas ciudades también tendrán que comprar tierras agrícolas o compensar a agricultores para que no cultiven, lo que incrementará aún más el costo urbano del agua y repercutirá en el precio final de los alimentos.

Consecuencias para la infraestructura y el futuro de la gestión hídrica

Las deficiencias estructurales de la presa Glen Canyon incrementan la preocupación.

En condiciones de bajos niveles, el flujo hacia California, Arizona y Nevada dependería únicamente de cuatro tubos de derivación de poco más de 2 metros de ancho, según investigaciones citadas por Los Angeles Times.

Una eventual reingeniería del embalse solo ofrecería un alivio temporal, ya que el proceso de aridificación vuelve obsoleta esta infraestructura como reserva sostenible.

Ante este panorama, California aprobó un plan para asegurar 9 millones de acres-pie de agua adicional hacia 2040 —cantidad suficiente para llenar dos veces el embalse de Shasta— mediante nuevos reservorios, recarga de acuíferos y proyectos de conservación, según lo informado por E&E News by Politico y citado en Los Angeles Times.

Karla Nemeth, directora del Departamento de Recursos Hídricos, aseguró que esta estrategia permitirá “planificar con mayor inteligencia frente a la presión del cambio climático sobre nuestro sistema”.

Tensión entre políticas federales y estatales en proyectos de energía y ambiente

El enfrentamiento entre los estados y el gobierno federal no se limita al agua.

California ha iniciado una demanda contra la administración de Donald Trump por cancelar miles de millones de dólares destinados a energía limpia bajo la presidencia de Joe Biden, incluyendo un subsidio federal de USD 1.200 millones para el centro de hidrógeno del estado.

Según Los Angeles Times, este proyecto forma parte de una iniciativa nacional para desarrollar energías que reemplacen a los combustibles fósiles, en especial en sectores de difícil descarbonización como el transporte pesado.

La crisis del río Colorado, sumada a los desafíos ambientales y energéticos, amenaza con redefinir la gestión de recursos en todo el suroeste de Estados Unidos.