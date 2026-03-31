Estados Unidos

Confirman la identidad de un banquero desaparecido en California desde 1999 tras hallar un hueso en la playa

El análisis forense permitió dar respuestas a la familia y cerrar uno de los casos sin resolver más antiguos de la región

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Vista panorámica de una playa arenosa y el mar con olas. Un acantilado cubierto de hierba seca en primer plano. Cielo cubierto de niebla con un ave
Hallaron restos óseos de un banquero desaparecido en California tras 20 años de incertidumbre (Google Maps)

El hallazgo de un hueso en Salmon Creek State Beach en 2022 dio inicio a una investigación que concluyó recién en marzo de 2026 con la identificación formal de Walter Karl Kinney, un exbanquero de Santa Rosa desaparecido desde 1999. Aunque el descubrimiento original ocurrió hace casi cuatro años, las técnicas de genealogía genética y el trabajo forense permitieron cerrar el caso solo recientemente, según reportaron medios estadounidenses como CBS News, Los Angeles Times y Fox News.

La historia de Kinney es singular, ya que fue identificado oficialmente en dos ocasiones distintas a partir de restos hallados en la costa californiana: la primera vez en 2002, cuando se encontró parte de su cuerpo en Bodega Bay, y nuevamente en 2022, tras el descubrimiento de una tibia en una playa diferente.

Esta doble identificación, confirmada por la responsable del equipo de genealogía de DNA Doe Project, Traci Onders, entrevistada por el medio estadounidense Los Angeles Times, no tenía precedentes registrados en los archivos policiales del estado.

En concreto, la tibia humana encontrada por una familia que paseaba en la playa permitió a los forenses recurrir a registros médicos antiguos gracias al material quirúrgico hallado en el hueso. El cotejo con pruebas genéticas y la colaboración de familiares, liderados por Onders, resultaron clave para confirmar la identidad del desaparecido.

La reactivación del caso condujo a un trabajo de casi dos años hasta que, en marzo de 2026, la identidad de Walter Karl Kinney fue certificada y anunciada, como difundió el medio estadounidense Fox News.

Kinney, el hombre que fue John Doe en dos ocasiones

El caso de Kinney destaca por haber figurado en dos ocasiones como ‘John Doe’, una denominación reservada a personas no identificadas en expedientes forenses. Tras desaparecer el 10 de agosto de 1999 en Santa Rosa, la familia y la policía local perdieron su rastro hasta que, en 2002, surgieron restos en Bodega Bay atribuidos a Kinney mediante datos médicos.

Dos décadas después, la aparición de otro fragmento óseo en una playa cercana motivó una segunda identificación formal, lo que representa un hecho atípico en los registros de la policía de California.

Retrato en blanco y negro de un hombre joven con cabello oscuro y corto, sonriendo, vestido con chaqueta y corbata
El caso Kinney destaca por ser el primero documentado en California con doble identificación formal de una persona desaparecida. ( DNA Doe Project)

En palabras de Onders al medio estadounidense Los Angeles Times: “no es frecuente que una persona termine como un John Doe dos veces”. La colaboración entre el DNA Doe Project y las autoridades de Sonoma fue reconocida públicamente por el sheriff y por los investigadores, quienes subrayaron el avance que representa la genealogía genética para esclarecer casos pendientes durante décadas.

Avances técnicos y antecedentes recientes en genealogía genética

La genealogía genética forense fue el método que cerró este expediente. Esta técnica consiste en extraer y analizar ADN de restos humanos y comparar el resultado con bases de datos que contienen perfiles de posibles familiares.

Traci Onders puntualizó que el proceso incluyó la búsqueda de parientes biológicos y el cruce con antiguos informes médicos, lo que permitió que la familia de Kinney recibiera una confirmación científica de la identidad del fallecido.

Vista aérea de una zona costera con edificios de madera, un estacionamiento con un SUV y un coche blanco, una playa de arena, el océano y una laguna
El hallazgo de restos en Salmon Creek State Beach permitió reabrir la investigación sobre el exbanquero desaparecido de Santa Rosa. (Google Maps)

El DNA Doe Project mantiene acuerdos con distintas oficinas de sheriff en California y otros estados. Ha participado en situaciones similares, como la identificación de un exalcalde de Oregón en enero de 2026, cuyo cuerpo fue hallado en una playa del estado de Washington dos décadas después de su desaparición, según información del medio británico The Independent.

Sin causa de muerte confirmada y perfil familiar

A la fecha reportada, 31 de marzo de 2026, oficiales del condado de Sonoma, encabezados por el sheriff Eddie Engram, no han divulgado detalles sobre la causa de muerte de Kinney. Las pruebas forenses solo han certificado la identidad de los restos; los detalles de la investigación penal permanecen reservados y hasta ahora no se ha informado si el caso quedará abierto o cerrado, según los medios estadounidenses Fox News y Los Angeles Times.

La hija de Kinney compartió con los investigadores un perfil del desaparecido. Lo describió como “inteligente y sensible, casi en exceso” y atribuyó en parte su desaparición a la dificultad que tenía para afrontar la dureza del mundo.

Este testimonio fue incorporado a los archivos policiales y citado por los medios referidos.

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