La recuperación de una niña desaparecida en Los Ángeles se concreta tras larga búsqueda desde 2020

La localización de una niña desaparecida durante cinco años en Los Ángeles pone en evidencia los desafíos para rastrear menores sustraídos (Captura Los Angeles Times)

La localización de una niña desaparecida hace casi cuatro años en Los Ángeles sorprendió a las autoridades estadounidenses tanto por el tiempo transcurrido como por las circunstancias excepcionales del hallazgo.

De acuerdo con la información oficial, la menor, que tenía once años al momento de su desaparición, fue encontrada sana y salva en Carolina del Norte, donde residía bajo una identidad falsa.

El caso pone en relieve los desafíos que enfrentan las agencias para rastrear a menores sustraídos y la importancia de la cooperación interestatal en investigaciones prolongadas.

El 1 de julio de 2020, el Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado de Los Ángeles notificó la desaparición de la menor en la localidad de Duarte.

Las primeras indagaciones establecieron que la madre de la niña la habría llevado consigo tras interrumpir todo contacto con los trabajadores sociales, lo que activó de inmediato una investigación policial y el despliegue de alertas por posible sustracción parental.

A lo largo de los años, las autoridades mantuvieron la búsqueda activa, procesando múltiples pistas y reportes tanto a nivel local como nacional.

Autoridades de California y Carolina del Norte recuperan a una menor que vivía bajo identidad falsa tras una investigación prolongada y cooperación entre estados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desenlace se produjo el 6 de marzo de 2026, cuando detectives de Los Ángeles recibieron información relevante que situaba a la menor en el condado de Washington, en Carolina del Norte.

De acuerdo con el comunicado del sheriff local, la niña asistía a una escuela pública bajo un nombre falso y había logrado integrarse en la comunidad sin levantar sospechas.

Una vez verificada su identidad, fue puesta inmediatamente bajo custodia protectora, mientras continúa la investigación para esclarecer cómo logró vivir durante tanto tiempo sin ser detectada.

Hallazgo, verificación de identidad y protección de la menor

La recuperación de la menor se concretó gracias a la cooperación entre agencias de ambos estados.

Las fuerzas del orden de Carolina del Norte y el Departamento del Sheriff de Los Ángeles coordinaron operativos y el intercambio de información que permitió rastrear el paradero de la niña.

El caso responde de manera directa a la pregunta sobre el destino de la menor desaparecida en 2020: fue encontrada en Carolina del Norte utilizando una identidad falsa y, tras su localización, se encuentra bajo protección oficial de las autoridades estatales.

Tras cinco años desaparecida, una niña es encontrada en Los Ángeles, evidenciando los retos en la localización de menores sustraídos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Departamento del Sheriff del condado de Washington, “estos casos tienen desenlaces positivos en contadas ocasiones, especialmente después de varios años de búsqueda”.

El organismo explicó que la reaparición de la menor es resultado de la “dedicación sostenida y la colaboración entre diferentes jurisdicciones y organismos policiales”.

Hasta el momento, las fuentes oficiales no han informado sobre el estado actual de la madre ni sobre la existencia de cargos penales en su contra.

Cooperación interestatal y desafíos de las investigaciones de largo plazo

La colaboración entre agencias de California y Carolina del Norte fue clave para el hallazgo.

Detectives y trabajadores sociales compartieron información relevante que permitió identificar la inscripción escolar de la niña bajo un alias.

Las autoridades analizan ahora cómo fue posible que la menor lograra inscribirse en el sistema educativo local sin que se detectaran inconsistencias en la documentación o alertas en las bases de datos interestatales.

Autoridades de California y Carolina del Norte interactúan con una menor recuperada tras una investigación por identidad falsa, culminando una cooperación entre estados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso evidencia las dificultades que enfrentan las fuerzas del orden para rastrear a menores desaparecidos cuando se utilizan identidades falsas y se produce un cambio de estado.

Expertos en temas de protección infantil citados por medios estadounidenses destacan que, aunque la mayoría de los casos de sustracción parental se resuelven en semanas o meses, los desenlaces positivos después de varios años son poco frecuentes, lo que refuerza la necesidad de mantener los esfuerzos de búsqueda a largo plazo.

Próximos pasos y mensaje de las autoridades

Por el momento, no se han divulgado detalles sobre el paradero de la madre ni sobre eventuales procedimientos judiciales.

Las autoridades han señalado que la investigación permanecerá abierta hasta determinar las circunstancias exactas de la desaparición y los mecanismos empleados para eludir los controles institucionales.

Se espera que los resultados de este caso impulsen la revisión de protocolos y el fortalecimiento de la cooperación entre estados para mejorar la detección y recuperación de menores desaparecidos.

Las agencias involucradas reiteraron el valor de la persistencia y la colaboración en estos procesos, subrayando que “historias con desenlaces positivos, aunque infrecuentes, pueden ocurrir gracias a la cooperación sostenida y la coordinación entre organismos”, en palabras del Sheriff del condado de Washington.

El caso será seguido de cerca por organizaciones defensoras de la infancia, que insisten en la necesidad de perfeccionar los sistemas de alerta y registro para evitar desapariciones prolongadas.