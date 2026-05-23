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Miles Teller ilusiona a los fans de Michael Jackson con pistas sobre una posible secuela de “Michael”

El actor reveló que el equipo de la película biográfica está tan entusiasmado con el éxito en taquilla que ya piensa en contar la segunda parte de la historia del “Rey del Pop”

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Miles Teller alimenta rumores sobre una secuela de la biopic ‘Michael’, centrada en la vida de Michael Jackson, tras declaraciones optimistas del equipo de producción

Miles Teller despertó especulaciones sobre una secuela de Michael, la película biográfica centrada en Michael Jackson, al sugerir que el equipo de producción quiere continuar la historia del cantante en la pantalla grande. El actor, que encarna a John Branca, vinculó el clima de optimismo interno y el desempeño comercial del film con la posibilidad de un segundo capítulo.

Qué dijo Miles Teller sobre una continuación de Michael

Teller, quien interpretó al abogado John Branca y figura también como productor asociado de la película, aclaró que no mantuvo conversaciones directas sobre una continuación. Aun así, dio a entender que la idea existe dentro de la producción y que el interés por avanzar con una segunda parte se instaló como una posibilidad concreta.

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Miles Teller durante el Festival de Cine de Cannes, donde se refirió al futuro de Michael y a la posibilidad de una secuela (REUTERS/Manon Cruz)
Miles Teller durante el Festival de Cine de Cannes, donde se refirió al futuro de Michael y a la posibilidad de una secuela (REUTERS/Manon Cruz)

El actor sostuvo que, aunque nadie lo contactó formalmente para retomar su papel, percibe que el equipo ya trabaja con la secuela en mente. En ese marco, describió un ambiente de expectativa entre los involucrados, con señales de que la historia no quedaría cerrada en una sola película.

Cannes y el dato que reavivó la idea de una secuela

Durante su paso por el Festival de Cine de Cannes, Teller aportó un detalle que, según su relato, empujó la conversación hacia un posible segundo film: el tercer acto de Michael debió ser reelaborado. Ese cambio, explicó, influyó en la manera en que el proyecto terminó de estructurarse y abrió la puerta a pensar en “otro capítulo” para completar el recorrido biográfico.

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Teller explicó que el tercer acto de Michael fue reelaborado, un ajuste que reactivó la idea de extender la historia en una segunda película (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Teller explicó que el tercer acto de Michael fue reelaborado, un ajuste que reactivó la idea de extender la historia en una segunda película (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En sus declaraciones, el actor se mostró dispuesto a volver como John Branca si el plan se confirma. También planteó que retomar el proyecto para “terminar la historia” junto al mismo equipo sería una motivación personal, aunque remarcó que hasta ahora no recibió un llamado oficial para reincorporarse.

Taquilla global: la cifra que sostiene el impulso del proyecto

Más allá de las señales internas, el principal respaldo para un eventual segundo título es el desempeño comercial. La recaudación mundial de Michael superó los 700 millones de dólares desde su estreno, ocurrido el 24 de abril, y se ubica como la segunda película biográfica musical más exitosa de todos los tiempos.

Jaafar Jackson
La taquilla de ‘Michael’ superó los 700 millones de dólares a nivel mundial, impulsando la posibilidad de una segunda parte sobre Michael Jackson

En sus primeras tres semanas, la película acumuló 577 millones de dólares. De ese total, 240,4 millones correspondieron a la taquilla de Estados Unidos, mientras que 336,88 millones llegaron desde el circuito internacional, un reparto que refuerza la lectura de que la historia tuvo tracción más allá del mercado norteamericano.

El foco del relato: Jaafar Jackson y el recorte temporal

La historia está protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, y presenta un recorrido que va desde los comienzos del cantante y su ascenso a la fama internacional. La trama concluye en 1988, antes de que se hicieran públicas varias de las controversias asociadas a los últimos años de su carrera.

El actor Jaafar Jackson interpreta a Michael Jackson en la película biográfica, que narra su ascenso a la fama internacional y termina en 1988 (Glen Wilson/Lionsgate via AP)
El actor Jaafar Jackson interpreta a Michael Jackson en la película biográfica, que narra su ascenso a la fama internacional y termina en 1988 (Glen Wilson/Lionsgate via AP)

Ese punto de cierre deja fuera etapas posteriores de la trayectoria del artista, un margen narrativo que sostiene la posibilidad de una continuación si la producción decide ampliar el período biográfico.

John Branca: el rol dentro y fuera de la película

El personaje de John Branca ocupa un lugar central tanto en la historia real como en el armado de la producción. En la vida de Michael Jackson, Branca fue su abogado y también coejecutor del patrimonio del artista, un rol que lo convirtió en una figura clave en la gestión profesional del cantante.

Miles Teller en la película de Michael Jackson
John Branca, abogado y coproductor, ocupa un rol clave en la película ‘Michael’ y en la vida real del cantante, manejando aspectos legales y financieros (Lionsgate)

Esa relevancia se trasladó al proyecto cinematográfico: Branca asumió responsabilidades como coproductor de Michael, aportando experiencia para el retrato del costado profesional del músico y su entorno de decisiones. En la película, su presencia funciona como anclaje para explicar mecanismos de industria y aspectos legales, un componente que suele cobrar más peso a medida que avanza la carrera de un artista de alcance global.

Expectativa interna y preguntas abiertas sobre el futuro

Mientras la recaudación continúa creciendo y se multiplican las lecturas sobre una posible continuación, el equipo mantiene un discurso de optimismo. Teller, sin confirmar un anuncio formal, dejó en claro que percibe movimiento alrededor de una segunda parte y que, al menos a nivel creativo, el proyecto no se considera cerrado.

El equipo creativo de ‘Michael’ mantiene la expectativa interna y no descarta una segunda película, aunque aún no existen conversaciones oficiales confirmadas para la secuela (REUTERS/Mario Anzuoni)
El equipo creativo de ‘Michael’ mantiene la expectativa interna y no descarta una segunda película, aunque aún no existen conversaciones oficiales confirmadas para la secuela (REUTERS/Mario Anzuoni)

Por ahora, la secuela permanece en el terreno de la expectativa: no hay confirmación de conversaciones directas con el actor ni detalles oficiales sobre la etapa de desarrollo. Aun así, entre el interés expresado por quienes participaron y el desempeño comercial de la película, el escenario favorece la idea de que Michael podría expandirse en un nuevo capítulo.

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