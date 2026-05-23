Michael B. Jordan regresa con “Delphi”, la serie que expande la saga “Creed”

La serie "Delphi" de Amazon Prime Video expande el universo "Creed" con una historia centrada en una academia de boxeo de élite (Photo credit: Eli Ade)

El universo de las sagas deportivas cinematográficas suma un nuevo capítulo con el inicio de la producción de Delphi, la serie derivada de Creed para Amazon Prime Video.

El proyecto, creado a partir del éxito sostenido de Creed y Rocky, está ambientado en una academia de boxeo de élite en Los Ángeles e incluye un elenco internacional liderado por figuras como Demián Bichir, André Holland, Wood Harris y Benji Santiago. La serie se anunció oficialmente y ya confirmó su elenco principal y secundario, así como detalles sobre su enfoque y equipo creativo, según informaron Empire y Variety.

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Delphi es una serie derivada del universo Creed que narra la vida de jóvenes boxeadores en una academia de alto nivel en Los Ángeles, donde luchan por alcanzar el éxito deportivo y personal. El elenco principal está conformado por Santi Torres (Benji Santiago), Nico Torres (Juan Castano), Héctor Torres (Demián Bichir) y Teddy ‘T-Bone’ Parker (André Holland), acompañados de personajes como Elmer Tatum, Bobbi Weiss y Kai Katsaros.

El argumento se desarrolla en torno a las rivalidades familiares, la superación y la presión por destacar en un entorno competitivo, bajo la dirección creativa de Marco Ramirez y la producción ejecutiva de Michael B. Jordan.

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"Delphi" explora la vida de jóvenes boxeadores en Los Ángeles mientras enfrentan retos deportivos y personales en la nueva serie derivada de "Creed" (Eli Ade/MGM via AP)

Contexto de la saga Creed/Rocky y el origen del proyecto Delphi

El fenómeno Creed revitalizó la saga Rocky y generó una expansión de historias en plataformas de streaming. Según Empire, la película Creed III dirigida por Michael B. Jordan consolidó la posibilidad de proyectos derivados, dando paso a Delphi, que se apoya en el éxito de la saga central y su potencial para nuevas narrativas.

La serie responde a la apuesta de Amazon Prime Video por consolidar un “universo cinematográfico” centrado en el boxeo, como detalla Variety. Delphi traslada la acción a una academia ficticia donde se profundiza en la dinámica social y familiar de nuevos protagonistas, más allá de los desafíos deportivos.

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Las narrativas derivadas de "Creed" prometen expandir el legado de la saga "Rocky" en nuevos formatos audiovisuales (WARNER)

La historia se ubica en Los Ángeles, acercando la ficción al entorno del boxeo latino en Estados Unidos y reforzando la diversidad del relato. La serie mantiene la esencia competitiva y aspiracional del universo Rocky/Creed bajo una perspectiva generacional.

Elenco principal y personajes de Delphi

La serie cuenta con un reparto liderado por Benji Santiago, quien da vida a Santi Torres, joven boxeador que vive a la sombra de su hermano. Juan Castano interpreta a Nico Torres, hermano mayor y prodigio del boxeo enfrentado a sus propias dificultades, según señalaron Variety y Empire.

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Variety y Empire destacan las interpretaciones de Benji Santiago y Juan Castano en la nueva serie de boxeo

Demián Bichir encarna a Héctor Torres, patriarca de la familia y propietario del gimnasio, descrito como padre exigente y protector. André Holland interpreta a Teddy ‘T-Bone’ Parker, estratega y entrenador principal de la academia, un técnico que ve el boxeo como ajedrez.

Entre los personajes secundarios figura Andre Royo como Elmer Tatum, apodado “enciclopedia viviente” del boxeo, capaz de predecir resultados a partir de detalles mínimos, según define Empire. Sofia Black-D’Elia interpreta a Bobbi Weiss, contadora con aspiraciones de entrenadora y profundo conocimiento del boxeo, aunque nunca haya competido como púgil.

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Victoria Vourkoutiotis es Kai Katsaros, una joven boxeadora introvertida que lucha contra la ansiedad para explotar su talento en el cuadrilátero. El veterano Wood Harris retoma el rol de Little Duke, legendario entrenador ligado a Apollo Creed, ahora mentor de la nueva generación de contendientes en la Delphi Academy.

Little Duke, legendario entrenador ligado a Apollo Creed, regresa como mentor de contendientes en la Delphi Academy gracias a Wood Harris

El elenco recurrente lo completan Niles Fitch como Dante, Dasan Frazier como Remy, Graham Patrick Martin como Jackson, Brittany Adebumola como Mina, Rene Moran como Iggy, Okieriete Onaodowan como Freddie y Breanna Yde como Ana.

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Producción y responsables de Delphi

La serie es dirigida por un equipo con experiencia en proyectos deportivos y de acción. De acuerdo con Variety, Marco Ramirez ejerce como showrunner y productor ejecutivo. Michael B. Jordan, protagonista y director en la saga Creed, participa como productor ejecutivo a través de Outlier Society, acompañado por Elizabeth Raposo.

También forman parte de la producción Irwin Winkler, David Winkler y Charles Winkler, situados en Winkler Films, junto con William Chartoff, Philipp A. Barnett, Jennifer Johnson y José Padilha.

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El rodaje se desarrolla en Los Ángeles, ciudad que aporta contexto cultural al mundo del boxeo latino y multicultural mostrado en la serie. La apuesta de Amazon Prime Video por Delphi responde a una estrategia para expandir sagas deportivas, sumando otros proyectos como la serie limitada sobre la vida de Muhammad Ali, también bajo la producción ejecutiva de Jordan.

Novedades y expectativas sobre la serie de boxeo

El estreno de "Delphi" determinará el futuro del legado “Creed-verse” en el panorama del entretenimiento digital (REUTERS/Carlos Barria)

Delphi propone renovar la serie de boxeo al ir más allá del ring tradicional. Según Empire, la premisa recuerda al modelo exitoso de Cobra Kai, con jóvenes aspirantes formándose bajo la supervisión de experimentados entrenadores de élite.

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La serie explora tanto la convivencia como la rivalidad en un entorno inclusivo, donde las historias personales y los desafíos comunitarios adquieren relevancia. Para Variety y Empire, el enfoque se mantiene contemporáneo sin perder conexión con la tradición y los valores de esfuerzo, superación y legado familiar presentes en la saga Rocky.

Los paralelismos con otras ficciones deportivas recientes refuerzan la búsqueda de crear un fenómeno intergeneracional similar al de Cobra Kai. El equipo técnico y artístico, la variedad de personajes y la atmósfera competitiva instalada en Los Ángeles elevan las expectativas sobre el impacto de la serie entre los seguidores de Creed y Rocky, así como entre nuevas audiencias.

El estreno de Delphi será clave para determinar si la saga logra reinventarse en el mundo del streaming. El público tendrá la última palabra sobre si este capítulo consolida el legado del “Creed-verse” en el entretenimiento digital.