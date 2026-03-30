Estados Unidos

Conmoción en Los Ángeles: muere agente del sheriff durante la carrera Baker to Vegas

La autoridad local reportó que el participante sufrió un evento médico mientras formaba parte de la prueba anual, lo que provocó su fallecimiento a pesar de la intervención médica y el seguimiento de los protocolos de emergencia

Guardar
Un agente del Departamento del Sheriff de Los Ángeles falleció tras sufrir una emergencia médica durante la carrera Baker to Vegas Challenge Cup 2026 (REUTERS/Mike Blake)
Un agente del Departamento del Sheriff de Los Ángeles falleció tras sufrir una emergencia médica durante la carrera Baker to Vegas Challenge Cup 2026 (REUTERS/Mike Blake)

Un agente del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) falleció tras sufrir una emergencia médica durante la carrera anual de relevos “Baker to Vegas Challenge Cup” de 2026, según informó el propio LASD a través de sus redes sociales este domingo.

El empleado, adscrito al área de San Dimas y con 11 años de servicio en la institución, participaba junto a otros integrantes de fuerzas del orden cuando ocurrió el trágico incidente.

Detalles de la competencia y del incidente

La carrera “Baker to Vegas Challenge Cup” es un evento de relevos de gran tradición que recorre 120 millas (193 kilómetros) desde Baker, California, hasta Las Vegas, Nevada.

Desde su inicio en 1985, la competencia reúne anualmente a equipos de agencias de seguridad de todo Estados Unidos y Canadá, consolidándose como uno de los encuentros deportivos más emblemáticos en el ámbito policial.

En la edición 2026, la prueba se desarrolló entre el sábado y el domingo, congregando a centenares de agentes y personal de apoyo en el desierto del suroeste estadounidense.

La carrera Baker to Vegas Challenge Cup exige una intensa preparación física y medidas de seguridad debido a las condiciones extremas del recorrido por el desierto (Los Angeles Daily News)
La carrera Baker to Vegas Challenge Cup exige una intensa preparación física y medidas de seguridad debido a las condiciones extremas del recorrido por el desierto (Los Angeles Daily News)

El agente, cuyo nombre no ha sido divulgado por respeto a la privacidad de la familia, se encontraba participando activamente en uno de los tramos de la carrera cuando sufrió una emergencia médica repentina.

Personal médico presente en el evento brindó atención inmediata en el lugar, pero las lesiones resultantes de la crisis fueron fatales.

Tras confirmarse el deceso, la familia fue notificada y está recibiendo asistencia y recursos del propio departamento, tal como estipulan los protocolos de apoyo institucional.

Impacto en la comunidad policial y medidas de apoyo

El LASD expresó públicamente su pesar por la pérdida del agente y subrayó el impacto que la noticia ha generado en toda la corporación.

“La pérdida de nuestro querido agente, un veterano con 11 años de servicio, se siente en toda la familia del LASD”, señala el comunicado oficial difundido el domingo.

La muerte del oficial impactó a participantes y asistentes, poniendo en foco la importancia de la prevención y el control médico en eventos de alto esfuerzo físico (REUTERS/ Mike Blake)
La muerte del oficial impactó a participantes y asistentes, poniendo en foco la importancia de la prevención y el control médico en eventos de alto esfuerzo físico (REUTERS/ Mike Blake)

La institución ha puesto a disposición de los compañeros y familiares servicios de apoyo psicológico y orientación, reconociendo el peso emocional de una tragedia de este tipo en el ámbito policial.

La noticia suscitó muestras de solidaridad de diferentes agencias participantes en la carrera, así como de la comunidad de San Dimas, donde el agente desarrolló la mayor parte de su carrera profesional.

Compañeros y superiores destacaron su dedicación, su compromiso con el servicio público y su ejemplo de compañerismo en cada jornada de trabajo.

La carrera Baker to Vegas: tradición, exigencia y seguridad

La Baker to Vegas Challenge Cup se ha convertido en un símbolo de camaradería y espíritu competitivo entre cuerpos de seguridad.

El recorrido, que atraviesa zonas desérticas y expone a los participantes a condiciones extremas de temperatura y esfuerzo físico, requiere una preparación exhaustiva y la implementación de medidas de seguridad y atención médica durante todo el trayecto.

En cada edición, los organizadores refuerzan los controles de salud, hidratación y monitoreo de los corredores, conscientes de los riesgos que implica una competencia de estas características.

La Baker to Vegas Challenge Cup es una prueba de relevos de 120 millas entre Baker, California y Las Vegas, Nevada, que convoca a fuerzas policiales de Estados Unidos y Canadá (Pahrump Valley Times)
La Baker to Vegas Challenge Cup es una prueba de relevos de 120 millas entre Baker, California y Las Vegas, Nevada, que convoca a fuerzas policiales de Estados Unidos y Canadá (Pahrump Valley Times)

La edición 2026 no fue la excepción, y la respuesta ante la emergencia médica del agente fue inmediata, aunque lamentablemente no pudo evitarse el desenlace fatal.

Reflexión institucional y mensaje a la comunidad

El suceso ha llevado a las autoridades del LASD y de otras agencias participantes a reflexionar sobre la importancia de fortalecer las estrategias de prevención y el monitoreo médico en eventos deportivos de alto rendimiento, especialmente para personal que combina labores de seguridad con actividades físicas exigentes.

El departamento reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus agentes, y agradeció las muestras de apoyo recibidas de la comunidad y de cuerpos de seguridad de todo el país.

Se prevé la realización de homenajes y actos conmemorativos en honor al agente fallecido, así como la revisión y actualización de los protocolos de salud para futuras ediciones de la carrera.

La muerte del agente pone de relieve el sacrificio y la entrega de quienes sirven a la comunidad, no solo en el cumplimiento de sus funciones diarias, sino también al participar en actividades orientadas a fortalecer la unión y la moral institucional.

La familia del LASD, afectada por la pérdida, acompaña en el duelo a los allegados del agente y reafirma su vocación de servicio y solidaridad en los momentos más difíciles.

Temas Relacionados

Estados-Unidos-NoticiasBaker to VegasDepartamento Sheriff Condado Los ÁngelesSan DimasSalud y Seguridad Laboral

Últimas Noticias

Nuevo récord en compra de propiedades: más de 20 millones de mujeres solteras tienen casa propia en Estados Unidos

Un análisis reciente revela que las estadounidenses que viven solas lideran la compra de casas, lo que refleja una reconfiguración de los compradores tradicionales y subraya una mayor independencia financiera en el mercado inmobiliario del país

Nuevo récord en compra de propiedades: más de 20 millones de mujeres solteras tienen casa propia en Estados Unidos

Un brote de gastroenteritis afecta a nueve personas en el crucero Disney Adventure en Singapur

Nueve personas, entre pasajeros y personal, recibieron atención médica tras presentar síntomas gastrointestinales durante la travesía; las autoridades locales analizan alimentos, bebidas y procedimientos para identificar la causa y evitar problemas futuros

Un brote de gastroenteritis afecta a nueve personas en el crucero Disney Adventure en Singapur

Estos son los destinos favoritos de los latinos en Estados Unidos para crecer profesionalmente

Una mezcla de trabajo, alquiler accesible y redes de apoyo está redefiniendo las decisiones de quienes buscan nuevas oportunidades

Estos son los destinos favoritos de los latinos en Estados Unidos para crecer profesionalmente

Menos consumo: el precio del café alcanza un máximo histórico en Estados Unidos

La cotización del café presenta el mayor incremento entre alimentos básicos, impulsada por sequías, políticas arancelarias y volatilidad financiera, lo que ha provocado un fuerte impacto en pequeños empresarios y consumidores estadounidenses

Menos consumo: el precio del café alcanza un máximo histórico en Estados Unidos

El FBI sufre un hackeo de correo electrónico y alerta sobre riesgos de seguridad digital

El incidente evidencia la necesidad de implementar medidas estrictas de protección, tanto a nivel institucional como para usuarios comunes, ante el aumento de los ataques cibernéticos

El FBI sufre un hackeo de correo electrónico y alerta sobre riesgos de seguridad digital

TECNO

¿Tu SSD está casi lleno? Descubre por qué el rendimiento cae al superar el 90 %

¿Tu SSD está casi lleno? Descubre por qué el rendimiento cae al superar el 90 %

Meta planea ampliar su línea de gafas inteligentes con nuevos modelos Ray-Ban

Evita que GitHub Copilot use tu código para entrenar IA: guía rápida y sencilla

Starlink cambia sus planes y routers de internet satelital: qué mejora para usuarios

Fraudes en WhatsApp: cómo actúan los ciberdelincuentes, pasos para blindar tu cuenta hoy

ENTRETENIMIENTO

El sorprendente sueldo de los jóvenes actores que darán vida a Harry, Hermione y Ron en la nueva serie de HBO

El sorprendente sueldo de los jóvenes actores que darán vida a Harry, Hermione y Ron en la nueva serie de HBO

El elogio que Matthew Lillard le hizo a Jacob Elordi por el que su esposa lo regañó: “Llevas 26 años casado conmigo”

El hijo de Arnold Schwarzenegger obtiene tres primeros lugares en su debut como fisicoculturista

Uma Thurman revela por qué disfruta ser villana y heroína

Tim Curry revela uno de sus mayores arrepentimientos en su carrera: “Lo deseé con todas mis fuerzas”

MUNDO

El Parlamento de Israel aprobó el presupuesto de 2026 con un fuerte aumento en el gasto de defensa

El Parlamento de Israel aprobó el presupuesto de 2026 con un fuerte aumento en el gasto de defensa

El precio del petróleo superó nuevamente los USD 100 por barril por la escalada del conflicto en Medio Oriente

KitKat confirmó el robo de 12 toneladas de chocolate en Europa y enciende la alerta en la industria

Netanyahu ordenó habilitar el acceso del patriarca latino Pierbattista Pizzaballa al Santo Sepulcro para celebrar misa

Rusia bombardeó la ciudad ucraniana de Kramatorsk: al menos tres muertos, entre ellos un niño