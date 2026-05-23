“The Studio” rendirá homenaje a Catherine O’Hara con un emotivo episodio inaugural tras su fallecimiento

La segunda temporada de The Studio comienza con un homenaje especial a Catherine O’Hara, pilar del elenco fallecida en enero

La segunda temporada de The Studio abrirá con un homenaje a Catherine O’Hara, fallecida el 30 de enero a los 71 años. El tributo aparecerá en el episodio inaugural y funcionará como una despedida dentro de la propia serie, en una decisión que el elenco y los creadores explicaron a partir de la huella que la actriz dejó en el trabajo diario del equipo.

Bryan Cranston dijo a People que el homenaje incluirá un texto escrito por los cocreadores Seth Rogen y Evan Goldberg. El actor sostuvo que ese reconocimiento fue redactado con un tono que apunta a reflejar dos dimensiones de O’Hara: su desempeño profesional frente a cámara y la forma en que se relacionaba con el equipo en el set.

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Bryan Cranston y los creadores Seth Rogen y Evan Goldberg destacan la huella profesional y humana que Catherine O’Hara dejó en el equipo de The Studio (REUTERS/Jeenah Moon)

Cranston también describió cómo esa presencia se notaba cuando terminaba una toma y el rodaje pasaba a una pausa. “Era el tipo de persona que, cuando oías la palabra ‘corten’, querías quedarte cerca de ella de todos modos porque era un ser humano encantador y todos seguimos sintiendo su pérdida”, afirmó en esa entrevista.

En su testimonio, la frase “querías quedarte cerca” se vinculó con el clima que generaba durante las jornadas de filmación y con el modo en que su trato cotidiano se convertía en parte del trabajo.

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La dinámica de trabajo que recordó en Esquire

La relación profesional entre O’Hara y Cranston incluyó apariciones conjuntas en 30 Rock y Argylle, además de The Studio para Apple TV. Esos antecedentes explican por qué, al hablar de ella, el actor no la describió solo como una colega del elenco de una serie, sino como alguien con quien compartió distintas experiencias de producción, con tiempos y registros diferentes.

La relación profesional entre O’Hara y Cranston se consolidó en trabajos previos como 30 Rock y Argylle, influyendo en la calidad artística de The Studio (REUTERS/David Swanson/File Photo)

En diálogo con Esquire, Cranston señaló que lo más valioso que observó en O’Hara fue su dedicación a la comedia y su capacidad para equilibrar trabajo y descanso. En su lectura, esa combinación se traducía en una manera de sostener el ritmo de rodaje sin perder precisión en el tono, un punto relevante en proyectos donde los tiempos cómicos son parte del resultado final y donde la repetición de escenas puede exigir concentración sostenida.

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En esa misma entrevista, Cranston recordó una conducta concreta: la predisposición de O’Hara a proponer ideas. “Era admirable; acudía a mí y proponía nuevas ideas. Siempre estaba dispuesta y eso me alentó a hacer lo mismo con los demás”, afirmó.

Para el actor, esa actitud impactaba en el conjunto porque habilitaba un intercambio creativo constante, no solo entre intérpretes, sino también en el diálogo con la construcción de escenas, ritmos y reacciones.

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Qué dijeron los creadores sobre el peso de su ausencia

Según declaraciones recogidas por The Times, Goldberg resumió la magnitud del cambio para la serie con una frase directa: “Era el pilar del programa y ahora ese pilar se ha ido”.

En esa línea, sostuvo que la nueva temporada reflejará explícitamente la ausencia de O’Hara dentro del desarrollo de la historia, sin ocultar el impacto que tuvo su muerte en el universo del programa.

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La ausencia de Catherine O’Hara condiciona la narrativa y el clima de la segunda temporada, marcando un cambio significativo en el desarrollo de The Studio (REUTERS/Mario Anzuoni)

Goldberg también planteó que esa decisión responde a una lógica interna del proyecto. Si la actriz ocupaba un lugar central en la dinámica del elenco y en el funcionamiento de la serie, la continuidad debía registrar el cambio de manera visible.

En ese enfoque, la ausencia se convierte en un elemento que atraviesa el inicio de la temporada y condiciona las relaciones y el clima de los personajes, sin convertir la serie en otro género, pero sí asumiendo que el hecho ocurrió y que afecta a quienes quedan.

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Rogen, también citado por The Times, agregó que los guiones incorporarán emociones y temas ligados a la pérdida. “Aunque intentamos no centrarnos demasiado en temas delicados en esta serie, estarán presentes en esta segunda temporada. No los estamos ignorando”, puntualizó.

Con esa definición, el cocreador buscó delimitar un criterio: integrar lo ocurrido sin eludirlo, pero manteniendo el tono de la serie, con espacio para la comedia y para el registro cotidiano de los personajes.

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Reconocimientos, pantalla y fecha prevista de estreno

El trabajo de O’Hara fue reconocido con el premio a la Mejor Actuación Femenina en una Serie de Comedia en los Premios de Actores 2026. Rogen recibió el galardón en su nombre el 1 de marzo y destacó ante People el privilegio de haber trabajado con la actriz, además de su generosidad y amabilidad en cada proyecto, rasgos que, según esas declaraciones, se mantenían como una constante en los sets donde participaba.

La fecha de estreno de la segunda temporada de The Studio en Apple TV está prevista para principios de 2027, con un episodio inaugural dedicado a su figura central (Apple TV+)

La primera temporada de The Studio está disponible en Apple TV. La segunda temporada se prevé para principios de 2027, todavía sin fecha oficial de estreno.

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Mientras se define el calendario de lanzamiento, los testimonios de Cranston, Rogen y Goldberg delinearon el punto de partida: un primer episodio que la producción planteó como reconocimiento a O’Hara y como inicio de una etapa en la que la serie continuará sin una figura que, en palabras de su cocreador, era “el pilar” del programa.