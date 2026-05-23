Quién es Bettina Anderson, la flamante esposa de Donald Trump Jr.

Bettina Anderson se convirtió oficialmente en la esposa de Donald Trump Jr. tras una boda privada celebrada en Florida.(Instagram/Bettina Anderson)

La boda de Donald Trump Jr. y Bettina Anderson puso nuevamente el nombre de la empresaria y socialité de Palm Beach en los titulares de la prensa estadounidense. Aunque su relación con el hijo mayor del presidente de Estados Unidos elevó su exposición mediática, Anderson ya gozaba de notoriedad en Florida por su trabajo como modelo, influencer y promotora de proyectos ambientales.

La pareja contrajo matrimonio el 21 de mayo de 2026 en una ceremonia privada realizada en Palm Beach, según documentos revisados por prensa local. El enlace tuvo lugar en la residencia de la hermana gemela de Anderson y el cuñado de la empresaria ofició la ceremonia.

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PEOPLE informó además que los recién casados preparaban otra celebración en Bahamas durante el fin de semana del Memorial Day. Se trata del segundo matrimonio de Donald Trump Jr., quien anteriormente estuvo casado con Vanessa Trump entre 2005 y 2018.

Una familia influyente de Palm Beach

Bettina Anderson nació en diciembre de 1986 en Palm Beach, Florida. Es hija del empresario Harry Loy Anderson Jr. y de la filántropa Inger Anderson, dos figuras conocidas en los círculos sociales y benéficos de la ciudad.

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Su padre alcanzó notoriedad en 1970 tras convertirse en el presidente bancario más joven de Estados Unidos al asumir la dirección de Worth Avenue National Bank con apenas 26 años. Además de su carrera financiera, participó en organizaciones como la Cruz Roja Estadounidense y la Historical Society of Palm Beach County. Harry Loy Anderson Jr. murió en 2013 luego de padecer Alzheimer.

Antes de su romance con la familia Trump, Anderson ya era conocida en Florida por su carrera como modelo e influencer.(Instagram)

La madre de Bettina, Inger Anderson, desarrolló negocios vinculados al sector agrícola y turístico en Florida. La familia residió durante años en Oasis Cottage, propiedad que perteneció anteriormente a la diseñadora de moda Lilly Pulitzer.

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Anderson creció junto a cinco hermanos, incluida una hermana gemela. En una entrevista concedida a Fashion Week Daily en 2022, señaló que su madre “siempre ha sido una inspiración” para ella.

Formación académica y presencia en redes sociales

Antes de ganar popularidad en la escena social de Palm Beach, Anderson estudió en Columbia University. Según su perfil de LinkedIn, obtuvo en 2009 un título en Historia del Arte, Crítica y Conservación.

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Tras concluir sus estudios universitarios, trabajó en proyectos empresariales relacionados con el desarrollo de negocios. Su experiencia laboral incluyó un cargo en la farmacéutica TherapeuticsMD y colaboraciones con la firma de inversiones Merrick Ventures.

Al mismo tiempo, desarrolló una carrera en el mundo de la moda y las redes sociales. Participó en campañas fotográficas y apareció en revistas como Quest Magazine, Palm Beach Illustrated y Modern Luxury Palm Beach. Esta última publicación la describió como una “embajadora del estilo de Palm Beach” y una de las figuras sociales más conocidas de la zona.

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La influencer reunió más de 140 mil seguidores en Instagram gracias a sus publicaciones sobre moda y estilo de vida. (Instagram/Bettina Anderson)

Su actividad en Instagram también incrementó su visibilidad pública. Anderson reunió más de 140 mil seguidores en la plataforma, donde comparte contenido relacionado con moda, belleza y estilo de vida.

Además de su faceta social, Anderson impulsó iniciativas relacionadas con la conservación ambiental y la ayuda comunitaria. Junto a sus hermanos creó Project Paradise, organización dedicada al financiamiento de documentales y producciones audiovisuales sobre la preservación de ecosistemas naturales en Florida. Uno de sus proyectos más conocidos fue The Water State, corto documental centrado en la vulnerabilidad de los manantiales de agua dulce del estado.

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Con el paso del tiempo, la organización adoptó el nombre Paradise.ngo y Anderson asumió el cargo de directora ejecutiva. También participa en iniciativas de la Literacy Coalition of Palm Beach County y The Everglades Foundation.

El romance con Donald Trump Jr.

Los primeros rumores sobre una relación entre Anderson y Donald Trump Jr. surgieron en agosto de 2024, cuando ambos aparecieron juntos durante una salida en Palm Beach.

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Meses después, los dos volvieron a ser captados durante la celebración del cumpleaños de Anderson en el restaurante Buccan. Poco después, fotógrafos los retrataron caminando tomados de la mano por una playa de Palm Beach, según imágenes difundidas por Daily Mail.

El compromiso entre Anderson y Donald Trump Jr. se anunció públicamente en la Casa Blanca en diciembre de 2025. (Instagram/Bettina Anderson)

La empresaria acompañó posteriormente a Trump Jr. en varios actos políticos y eventos sociales, entre ellos la Convención Nacional Republicana de 2024 y la fiesta de Año Nuevo en Mar-a-Lago.

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Business Insider recordó además que Anderson participó como coanfitriona de una recaudación de fondos para la campaña presidencial de Donald Trump en octubre de 2024. El evento reunió a figuras políticas como Tulsi Gabbard, Robert F. Kennedy Jr. y Vivek Ramaswamy.

En diciembre de 2025, Donald Trump anunció públicamente el compromiso de la pareja durante una actividad en la Casa Blanca. Cinco meses más tarde, Anderson y Trump Jr. oficializaron su matrimonio en Florida.

Con su ingreso formal a la familia Trump, Bettina Anderson pasó a ocupar un lugar destacado dentro del entorno social y político que rodea al presidente estadounidense.