Estados Unidos

El restaurante Gwen Steakhouse de Los Ángeles es nombrado entre los mejores del mundo en 2026

Este prestigioso reconocimiento internacional consolida a este rincón de California como un referente culinario global, destacando su excelencia y su propuesta innovadora en carnes

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Gwen Butcher Shop & Restaurant se posiciona en el puesto 41 entre los 101 mejores restaurantes de carne del mundo para 2026 (gwenla.com)
Gwen Butcher Shop & Restaurant se posiciona en el puesto 41 entre los 101 mejores restaurantes de carne del mundo para 2026 (gwenla.com)

Gwen Butcher Shop & Restaurant ha sido reconocido como el único representante de Los Ángeles en la lista de los 101 mejores restaurantes de carne del mundo para 2026, logrando el puesto número 41 y avanzando dos posiciones respecto al año anterior.

Este avance consolida su reputación dentro del panorama gastronómico internacional, en una selección donde suelen destacar ciudades como Tokio, Buenos Aires y París.

Ubicado en el corazón de Hollywood, Gwen Butcher Shop & Restaurant es dirigido por el chef Curtis Stone y ostenta una estrella Michelin.

El restaurante destaca por fusionar una carnicería de estilo europeo con una propuesta culinaria basada en la parrilla de leña, donde predominan cortes de carne de vacuno USDA Prime madurados en seco en el propio local.

Además, el compromiso de Gwen con el despiece integral y el abastecimiento directo de productores de Estados Unidos, Australia y Tasmania marca una diferencia fundamental en la calidad y trazabilidad de sus platos.

El restaurante de Los Ángeles liderado por Curtis Stone destaca como único representante angelino en la prestigiosa lista global de Upper Cut Media House (gwenla.com)
El restaurante de Los Ángeles liderado por Curtis Stone destaca como único representante angelino en la prestigiosa lista global de Upper Cut Media House (gwenla.com)

La distinción de Gwen en la lista de Upper Cut Media House, elaborada por expertos gastronómicos y “embajadores de la carne”, subraya la importancia de la artesanía, la sostenibilidad, el ambiente y la carta de vinos en la evolución del asador contemporáneo.

Esta selección reconoce no solo la excelencia técnica, sino también el respeto por la materia prima y la innovación en la experiencia del comensal.

La filosofía de Gwen: tradición, calidad y sostenibilidad

El formato gastronómico de Gwen, denominado Cate Blanche, consiste en una progresión de platos seleccionados según las mejores opciones del día y la temporada.

Este modelo apuesta por la moderación y la precisión: la carta es breve y dinámica, lo que permite que la calidad de la carne y la destreza en la técnica sean los protagonistas de la experiencia.

Los comensales encuentran en Gwen una propuesta donde cada elemento del menú responde a una lógica de equilibrio, respeto al producto y creatividad controlada.

Gwen fusiona carnicería europea y cocina a la parrilla con cortes de carne de vacuno USDA Prime madurados en seco in situ (Secret Los Angeles)
Gwen fusiona carnicería europea y cocina a la parrilla con cortes de carne de vacuno USDA Prime madurados en seco in situ (Secret Los Angeles)

El restaurante ha construido su reputación a partir de una política de abastecimiento que prioriza la relación directa con ganaderos de confianza en Estados Unidos, Australia y Tasmania.

Esta estrategia permite a Gwen ofrecer cortes exclusivos y garantizar la frescura y calidad de cada pieza servida.

El despiece integral, realizado en las propias instalaciones, permite aprovechar cada parte del animal y contribuye a una cocina responsable y sostenible, alineada con las tendencias internacionales en materia de gastronomía y medio ambiente.

La maduración en seco, proceso que exige control de temperatura y humedad, aporta a los cortes una textura y un sabor distintivos, características reconocidas por la crítica local e internacional.

La integración de la carnicería dentro del propio restaurante refuerza el vínculo entre producto, técnica y experiencia, diferenciando a Gwen de otros establecimientos de alta gama.

Gwen Butcher Shop & Restaurant es el único representante de Los Ángeles en la lista de los 101 mejores restaurantes de carne del mundo 2026 (Instagram: curtisstone and gwenla)
Gwen Butcher Shop & Restaurant es el único representante de Los Ángeles en la lista de los 101 mejores restaurantes de carne del mundo 2026 (Instagram: curtisstone and gwenla)

Reconocimiento internacional y el avance de Los Ángeles en la alta cocina

La presencia de Gwen Butcher Shop & Restaurant en la lista global de Upper Cut Media House representa un hito para el restaurante y refuerza la posición de Los Ángeles en el mapa culinario internacional.

Históricamente, categorías como la de asadores de carne han sido dominadas por ciudades como Tokio, Buenos Aires y París.

La inclusión y el ascenso de Gwen demuestran que la escena gastronómica angelina está en expansión y transformación.

El restaurante, situado en 6600 Sunset Boulevard, se ha convertido en un referente para quienes buscan una experiencia gastronómica sofisticada y consciente.

La apuesta por la excelencia no está reñida con la responsabilidad: Gwen es ejemplo de cómo la innovación y la creatividad pueden ir de la mano con la sostenibilidad y el respeto por el producto, valores que hoy exigen tanto los comensales como los críticos especializados.

Gwen Butcher Shop & Restaurant impulsa la escena culinaria de Los Ángeles, tradicionalmente dominada por ciudades como Tokio, Buenos Aires y París (worldbeststeakrestaurants)
Gwen Butcher Shop & Restaurant impulsa la escena culinaria de Los Ángeles, tradicionalmente dominada por ciudades como Tokio, Buenos Aires y París (worldbeststeakrestaurants)

La distinción obtenida en 2026 confirma que Gwen mantiene y eleva su nivel año tras año, consolidándose en la élite mundial de los restaurantes de carne.

Este reconocimiento impulsa a otros actores de la escena culinaria de Los Ángeles a apostar por la excelencia, la originalidad y la responsabilidad en cada etapa de la experiencia gastronómica.

Un modelo de excelencia y proyección global

El éxito de Gwen Butcher Shop & Restaurant reside en su capacidad para conjugar tradición y modernidad, técnica precisa y creatividad, calidad insuperable y compromiso ambiental.

La inclusión en la lista de los 101 mejores restaurantes de carne del mundo para 2026 premia el trabajo de Curtis Stone y su equipo y refuerza la proyección internacional de Los Ángeles como capital gastronómica en crecimiento.

El resto de la lista, del 51 al 101 (worldbeststeakrestaurants)
El resto de la lista, del 51 al 101 (worldbeststeakrestaurants)

En un sector donde la competencia global es feroz y las expectativas de los comensales aumentan cada año, Gwen sigue marcando el rumbo de la alta cocina, demostrando que la excelencia es el resultado de la suma entre producto, técnica, sostenibilidad y pasión por el oficio.

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