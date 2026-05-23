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El Festival de Cannes encumbra a Los Javis como directores y otorga la segunda Palma de Oro al rumano Cristian Mungiu

La 79 edición del certamen francés ha vuelto a premiar al cine español después del éxito de ‘Sirat’, de Oliver Laxe, en la pasada edición

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Clop de 'La bola negra', la nueva película de Los Javis.

No ha sido un Festival de Cannes de grandes obras maestras, pero sí de buenas películas. Por esa razón, había muchas películas que podrían haber ganado perfectamente la Palma de Oro. Entre ellas se encontraban las tres competidoras españolas, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar y La bola negra, de Los Javis.

Solo esta última ha logrado alcanzar un premio en el palmarés. Pero qué premio. Mejor dirección para Javier Calvo y Javier Ambrossi que, con su segunda película, tras La llamada, se confirman como uno de los tándem creativos más inspiradores de nuestro tiempo. El galardón lo han conseguido ex-aequo con uno de los tótems del cine europeo, Pawel Pawlikowski, que presentaba a concurso Fatherland, sobre la complicada relación entre el escritor Thomas Mann y su hija.

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El jurado, presidido por el director surcoreano Park Chan-wook, autor de obras como Oldboy, ha otorgado la Palma de Oro a Fjord, de Cristian Mungiu, que aborda los prejuicios en torno a la inmigración, las diferencias sociales y la religión. Una película protagonizada por Sebastian Stan y Renate Reinsve.

El director rumano, repite Palma

Es la segunda vez que Mungiu consigue el máximo galardón en el festival. Lo hizo con 4 meses, 3 semanas, 2 días en 2007, por lo que se sitúa en el estadio privilegiado de directores que han conseguido dos Palmas de Oro, junto a Francis Ford Coppola, Shohei Imamura, Bille August, los hermanos Dardenne, Michael Haneke, Emir Kusturica, Ken Loach y Ruben Östlund.

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Andrey Zvyagintsev se tuvo que conformar con el Gran Premio del Jurado por 'Minotaur'
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En cuanto al segundo premio en importancia, ha recaído en el ruso Andrey Zvyagintsev, un auténtico disidente con el régimen político de Putin que ha abandonado el país por estar en contra de la guerra contra Ucrania. Su película, Minotaur, recrea ese estado de insatisfacción que siente el director utilizando el drama doméstico para componer un thriller de esencia reivindicativa.

Premios duplicados a intérpretes

Una de las favoritas de la crítica era la nueva obra del japonés Ryusuke Hamaguchi, ganador del Oscar a la mejor película internacional por Drive my Car. En esta ocasión, presentó All of a Sudden, por la que fueron premiadas sus dos actrices protagonistas, la francesa Virginie Efira y la japonesa Tao Okamoto.

Virginie Efira y Tao Okamoto, mejores actrices por la película de Hamaguchi. REUTERS/Manon Cruz
Virginie Efira y Tao Okamoto, mejores actrices por la película de Hamaguchi. REUTERS/Manon Cruz

En el apartado de mejor actor, también compartieron premio los jóvenes intérpretes de la película Coward, de Lukas Dhont, Emmanuel Macchia y Valentin Campagne.

Y es que, a este jurado, le dio por premiar en parejas, eso está claro. Pero, en el caso de intérpretes tenía su sentido. En el de dirección, no tanto, ciertamente.

En cualquier caso, ha sido una pena que Amarga Navidad no recibiera ningún galardón, así como Javier Bardem por El ser querido. En cualquier caso, el cine español, vuelve a estar de enhorabuena otro años en Cannes después de Sirat, de Oliver Laxe.

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