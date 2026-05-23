Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron una infraestructura energética rusa y un buque de la flota fantasma de Moscú

Las fuerzas ucranianas destruyeron instalaciones estratégicas rusas clave para el almacenamiento y transporte de petróleo en el mar Negro

Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron una ofensiva nocturna que incendió terminales petroleras y golpeó objetivos logísticos en territorio de Rusia, entre ellos la terminal Sheshjaris en Novorossíisk y el buque cisterna Chrysalis, al que Kiev vincula con la “flota fantasma” de Moscú. El Estado Mayor ucraniano informó daños en la terminal y en el depósito Grushovaya.

“La capacidad total de los tanques alcanza entre unos 1,2 y unos 1,4 millones de metros cúbicos”, según los responsables militares ucranianos.

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La instalación se utiliza para el almacenamiento, transbordo y transporte de petróleo y productos petrolíferos, entre otras cosas, para garantizar la logística militar del Estado agresor", emitió el comunicado.

Según el Estado Mayor ucraniano, la operación desencadenó incendios en la terminal Sheshjaris, a la que describió como una de las más grandes de la Federación Rusa en el mar Negro. En el mismo comunicado, Kiev afirmó que el depósito petrolero Grushovaya cumple una función estratégica para almacenar y trasladar petróleo destinado al consumo interno y al apoyo logístico de las fuerzas armadas rusas.

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Las autoridades ucranianas enmarcaron la secuencia de ataques como parte de una campaña sostenida para degradar la infraestructura que sostiene la ofensiva rusa. En ese marco, destacaron la relevancia del buque cisterna Chrysalis como pieza de transporte asociada a la provisión energética de Moscú.

Por otro lado, el presidente Volodimir Zelensky, informó también que fue alcanzada una planta química en la región de Perm. “Me gustaría dar las gracias a los Servicios de Seguridad de Ucrania por golpear unas instalaciones militares. Ahora el proceso de producción de la empresa está parado. Nuestras sanciones de larga distancia son importantes”, dijo.

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Una planta química en la región rusa de Perm quedó fuera de servicio tras un ataque atribuido a operaciones ucranianas (Reuters)

Mientras tanto, los ataques continuaron en Ucrania: una persona murió y otras ocho resultaron heridas este sábado en la región ucraniana de Sumi, en el noreste del país, después de que un dron ruso atacara un cortejo fúnebre.

Por otro lado, en la jornada de ayer, en Kiev, cientos de ciudadanos se concentraron para exigir la derogación de una ley aprobada en febrero que permite declarar muertos legalmente a soldados desaparecidos sin confirmación de su paradero final. Familiares de más de 90.000 desaparecidos, registrados desde 2014, encabezaron la protesta y reclamaron que no se equipare la condición de desaparecido con la de fallecido.

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Mariana Yatselenko, una de las manifestantes, expresó su rechazo a la normativa y pidió respuestas al gobierno. Los asistentes plantearon que la medida afecta a las familias en la búsqueda de información sobre el destino de sus allegados.

Entre los datos generales de esta guerra, en el sur de Ucrania, fuerzas locales informaron que recuperaron más de 400 kilómetros cuadrados desde finales del año pasado, con apoyo de tecnología propia de drones y misiles.

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Además, las Naciones Unidas contabilizaron un incremento del 21% en civiles ucranianos muertos o heridos durante los primeros cuatro meses de este año, en comparación con el mismo periodo del año anterior, con 815 muertos y más de 4.100 heridos.

Zelensky, aseguró que desde que comenzó el año, las fuerzas rusas perdieron 86.000 soldados y al menos 59.000 sufrieron heridas graves. Compartió estos datos en sus redes sociales tras mantener una reunión con el jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Sirski. También afirmó que las tropas ucranianas capturaron a más de 800 militares rusos desde el inicio de 2026.

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Zelensky afirmó que las fuerzas rusas perdieron 86.000 soldados y registraron 59.000 heridos graves desde el inicio del año (Europa Press)

En el plano diplomático, Zelensky rechazó la propuesta alemana de otorgar a Ucrania el estatus de “miembro asociado” en la Unión Europea, al considerar que dejaría a Kiev sin derecho a voto. En una carta a los líderes del bloque, sostuvo que la destitución de Viktor Orbán en Hungría abrió una ventana para avanzar hacia la adhesión plena.

Funcionarios europeos consideraron improbable la membresía completa en los próximos años, aunque se mencionó 2027 como fecha posible en conversaciones de paz entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia. La propuesta alemana contempló representación sin voto y acceso gradual al presupuesto de la UE, mientras algunos diplomáticos cuestionaron la viabilidad legal de ese esquema y plantearon enfocarse en la negociación de adhesión plena.

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Además, con respecto a las naciones que no son aliadas de Kiev, las tensiones regionales persistieron tras la advertencia de Zelensky sobre posibles ataques rusos desde Bielorrusia. El canciller Andrii Sybiha instó a aliados de la OTAN a adoptar medidas de disuasión.

Rusia y Bielorrusia realizaron ejercicios nucleares conjuntos. El Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, señaló el uso de este país como plataforma para futuras operaciones militares rusas.

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(Con información de EFE y Reuters)