Hannah Murray, estrella de ‘Game of Thrones’, relató la crisis psicótica que vivió en una secta: “Sentí que daba a luz por el cráneo”

La estrella de Game of Thrones aseguró que la búsqueda constante de sentirse “especial” la volvió vulnerable a grupos de autoayuda extremos. (HBO)

Hannah Murray tenía todo lo que el mundo del espectáculo puede ofrecer: reconocimiento internacional, papeles memorables y una carrera en ascenso. Sin embargo, detrás de esa imagen pública se escondía una búsqueda desesperada de algo más profundo, una necesidad de sentirse especial que la industria del entretenimiento nunca pudo satisfacer del todo.

Ese sentimiento la condujo, a los 27 años, al interior de una secta de bienestar cuyas consecuencias marcarían su vida para siempre.

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Ahora, a los 36 años, Murray habla abiertamente sobre esa experiencia en The Make-Believe: A Memoir of Magic and Madness, su libro de memorias que será publicado el 23 de junio de 2026 por Hutchinson Heinemann. La obra, que fue adquirida tras una puja entre 13 editoriales, se describe como una exploración franca y oscuramente humorística sobre la convergencia del hedonismo con la industria de la autoayuda.

De ‘Skins’ a ‘Game of Thrones’

Hannah Murray como Cassie en un episodio de 'Skins' (IMDb)

Murray comenzó su carrera siendo apenas una adolescente, interpretando a Cassie Ainsworth en la exitosa serie británica Skins. Más tarde, alcanzó reconocimiento mundial como Gilly en Game of Thrones, papel que mantuvo durante cinco temporadas.

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También actuó en la película sobre los disturbios raciales en Estados Unidos Detroit (2017) y en Charlie Says (2018), sobre la familia Manson. En paralelo, encontró tiempo para completar una licenciatura en Literatura Inglesa en el Queen’s College de Cambridge.

Pero la vida dentro de la industria tenía un costo. Según relató Murray a The Guardian en mayo de 2026, la fama era agotadora por el acoso de algunos fans, preguntas de los periodistas sobre su peso y exigencias de los directores de casting. Había también alcohol, drogas y sexo desesperado.

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“Eso era un factor importante de ser actriz: ser elegida para un papel te hace sentir increíblemente especial. Pero eso dura solo mientras dura ese proyecto. Estaba como en una rueda de hámster de: ‘¿Dónde está la cosa que me va a hacer sentir especial para siempre?’”, confesó a The Guardian.

Antes de involucrarse en la organización espiritual, la actriz ya lidiaba con las presiones de la fama, los castings y el escrutinio sobre su cuerpo. (HBO)

En ese estado emocional, Murray llegó a una “sanadora de energía” a quien el artículo identifica únicamente como Grace. Después de filmar Detroit, Murray pagó 150 dólares por una sesión de “sanación” que sintió positiva. Esa experiencia fue la puerta de entrada a una clase mística, que la llevó a más clases y a más miembros de la organización. “Quería ir más y más lejos, tan lejos como fuera posible”, le dijo Murray al diario británico.

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Eventualmente, la actriz conoció al líder del grupo, identificado solo como Steve. “Irradiaba poder de una manera que nunca había visto en nadie. Poder mágico… Supe que estaba en presencia de un mago”, declaró. Murray reconoce que su amor de infancia por la saga de Harry Potter la predispuso a creer en lo sobrenatural.

“Lo más atractivo era la idea de que podrías descubrir todo un mundo mágico justo bajo la superficie de nuestro mundo. De niña, quería desesperadamente que eso fuera verdad”, explicó al periodista.

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La organización también tenía una dimensión perturbadora que Murray no tardó en percibir. “Mi propia experiencia se sintió altamente erotizada, sin que ocurriera nada explícitamente físico. Había simplemente esta carga en la energía del cuarto”, señaló. Cuando ella misma sugirió que el grupo era una especie de “secta sexual”, uno de los instructores le respondió: “Eso es gracioso. No, él simplemente es muy bueno para derribar tu ego, así que puede surgir mucho material sexual”.

Tras años de silencio, Hannah Murray decidió contar públicamente su experiencia en el libro The Make-Believe: A Memoir of Magic and Madness. (Composición/Penguin Random House/ Sophie Davidson)

El episodio psicótico: una noche de terror en un hotel de Londres

El momento más grave llegó durante un curso de cinco días en un hotel de Londres. Murray hablaba “a un millón de palabras por segundo”, veía señales y símbolos en todas partes y se sentía eufórica. Una noche comenzó a alucinar y a escuchar la voz de Steve en su cabeza. Se encerró en el baño y vivió un episodio psicótico que describió a The Guardian como “dar a luz por el cráneo”. Los miembros de la organización rodearon el cubículo con herramientas de bronce mientras cantaban: “Aléjate, espíritu maligno en Hannah”.

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Alguien llamó pidiendo ayuda. Murray fue inmovilizada en el suelo por un grupo de hombres uniformados y trasladada de urgencia al hospital Gordon en Bloomsbury, Londres. Allí fue internada durante 28 días bajo la Ley de Salud Mental británica y posteriormente diagnosticada con trastorno bipolar.

Hoy Murray vive en una localidad de East Anglia, en el este de Inglaterra. Dejó la actuación, no bebe ni fuma, cocina y escribe. Al menos una vez por semana, según contó a The Guardian, le llega un pensamiento abrumador: “Gracias a Dios que ya no soy actriz”, acompañado de lo que describe como “una verdadera oleada de alegría”.

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Después de ser diagnosticada con trastorno bipolar, Hannah Murray decidió hablar abiertamente sobre el estigma alrededor de las internaciones psiquiátricas.(REUTERS/Caitlin Ochs)

A través de su libro, la intérprete tiene una meta clara. “Escucho mucho: ‘Necesitamos hablar más sobre salud mental’. Lo que quieren decir es algo como la ansiedad y la depresión. Todos estamos felices de hablar de eso. Pero hay un tabú enorme en torno a las personas que son internadas”, explicó al diario. “Sentí que era muy importante decir: ‘Yo pasé por esto’. Mucha gente pasa por esto. Eso no significa que sean malas personas ni que estén arruinadas para siempre”.