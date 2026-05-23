De ‘The Pitt’ al Congreso: Noah Wyle alzó la voz en campaña por médicos y enfermeros

El protagonista de The Pitt llevó su activismo del mundo de la ficción televisiva al Congreso estadounidense (REUTERS/Eric Lee)

Noah Wyle, el actor que interpreta al Dr. Michael “Robby” Robinavitch en la exitosa serie médica de HBO Max The Pitt, demostró esta semana que su compromiso con los trabajadores de la salud va mucho más allá de las cámaras.

El jueves 21 de mayo, el intérprete de 54 años se presentó en Capitol Hill junto a cientos de médicos, enfermeros y otros profesionales del sector para participar en un mitin organizado por FIGS, empresa de indumentaria médica y grupo de incidencia política. El objetivo fue impulsar tres proyectos de ley que podrían cambiar las condiciones laborales del personal sanitario en Estados Unidos.

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Fue la segunda vez en un año que Wyle viajó a Washington con este propósito. En junio pasado, encabezó un panel de discusión para promover programas de salud mental dirigidos a trabajadores del sector. Esta vez, su participación tuvo un significado especial porque estuvo acompañado por su madre, Marjorie ‘Marty’ Wyle, enfermera retirada con 50 años de trayectoria. Ella fue una de las oradoras del evento. Después de su intervención, llegó el turno de su hijo Noah, quien se mostró conmovido al abrazarla sobre la plataforma.

Durante el acto en Washington, Wyle abrazó emocionado a su madre después de su discurso frente a profesionales de la salud (REUTERS/Eric Lee)

“Seguirle los pasos a mi madre es algo difícil en cualquier parte. Seguirla en un mitin por profesionales de la salud en el Capitolio de los Estados Unidos está en otro nivel de imposible”, dijo Wyle ante la multitud.

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El actor también fue contundente al definir su rol en la campaña: “Quiero ser muy claro sobre quién les está hablando ahora mismo: no soy médico. No soy enfermero. No soy miembro de la fuerza laboral sanitaria que amo tan profundamente. Soy un actor. Soy el hijo de una enfermera que pasó 50 años cuidando a otras personas, y he pasado décadas tratando de hacer justicia a lo que ella, y el resto de ustedes, realmente hacen. Esa es la única credencial que presento hoy”, declaró en su discurso.

El mitin tuvo un objetivo concreto: presionar al Congreso para que financie un trío de iniciativas legislativas en favor del personal de salud.

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La primera es la Ley de Atención Médica como Acto Humano (Healthcare is Human Act, H.R. 7884), que otorgaría un crédito fiscal federal de hasta 6.000 dólares anuales a los profesionales de la salud que trabajen en comunidades con escasez de personal. “En lugar de dar créditos fiscales a los multimillonarios, démoslos a los profesionales de la salud que brindan la atención que las personas necesitan”, sostuvo el representante demócrata Steven Horsford (Nevada), según recogió The Hill.

Wyle sostuvo que el éxito de The Pitt ayudó a abrir puertas en Washington para debatir la situación del sistema sanitario (REUTERS/Eric Lee)

La segunda propuesta es la Ley de Protección para Proveedores de Salud Dr. Lorna Breen (Dr. Lorna Breen Healthcare Provider Protection Act), que financiaría programas de bienestar y salud mental para el personal médico. El senador demócrata Tim Kaine (Virginia), uno de los promotores de esta iniciativa, insistió en la importancia del tema durante el evento.

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Por su parte, en su entrevista con CBS Mornings, Wyle precisó que buscan que esta ley sea “completamente financiada con al menos 45 millones de dólares, para que estos programas puedan hacer el trabajo que se supone deben hacer”.

La tercera iniciativa es la Ley de Libertad de Expresión para Profesionales de la Salud (Healthcare Professionals Speak Free Act), que protegería a los trabajadores de represalias cuando denuncien problemas de seguridad en sus lugares de trabajo. La cirujana Elizabeth Potter, quien acompañó a Wyle en Capitol Hill y en su entrevista con CBS Mornings, explicó el problema desde su propia experiencia: “He vivido esto en el último año, cuando uno habla y de repente el sistema de salud quiere que te calles. Nosotros, como médicos, nos enorgullecemos de decir la verdad y llegar al fondo del asunto, y merecemos eso también”, señaló.

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Wyle rechazó cualquier lectura partidista del evento, en el que participaron legisladores tanto demócratas como republicanos.

Legisladores demócratas y republicanos participaron en la concentración organizada para defender al personal médico (REUTERS/Eric Lee)

“Esto no se trata de política. El cáncer no es partidista. Un derrame cerebral no es partidista. Un niño con fiebre en medio de la noche no es partidista. El profesional de la salud que se presenta por ese paciente no debería tener que rogar por apoyo básico de un sistema que ellos mismos sostienen”, expresó.

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El representante republicano Buddy Carter (Georgia), farmacéutico de larga trayectoria, coincidió con ese planteamiento: “Tenemos mucho partidismo aquí en el Congreso. Pero les digo que la atención médica es el área donde trabajamos juntos, porque después de todo, todos queremos lo mismo”, afirmó ante los asistentes.

Durante la concentración en Capitol Hill, Noah Wyle reconoció que el éxito de The Pitt ha sido clave para abrir puertas en Washington y aseguró que quiere aprovechar esa plataforma para respaldar la causa de los trabajadores de la salud. Según The Hill, el actor se comprometió a visitar el Congreso cada año para continuar con la presión a favor de avances legislativos.

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