El jefe del Comando Sur supervisó el simulacro en Caracas: “Estados Unidos está comprometido con una Venezuela libre”

Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de EEUU, suprevisó el simulacro en Caracas (X)

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, visitó Caracas para supervisar un simulacro de evacuación en la embajada estadounidense y mantener reuniones con autoridades locales y representantes diplomáticos. La presencia de Donovan marcó la segunda vez en el año que un alto mando militar de ese país aterrizó en la capital venezolana para inspeccionar ejercicios de seguridad y coordinar acciones bilaterales, tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

“Seguimos comprometidos con asegurar la implementación del plan de tres fases de POTUS -particularmente la estabilización de Venezuela— y la importancia de la seguridad compartida en todo el Hemisferio Occidental", apunta el Comando Sur en sus redes sociales. Y agrega: “Estados Unidos está comprometido con una Venezuela libre, segura y próspera para el pueblo venezolano, Estados Unidos y el Hemisferio Occidental”.

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EEUU afirmó que continúa "comprometido" con la libertad de Venezuela (X)

El contingente militar estadounidense arribó en aeronaves MV-22B Osprey y se desplegó para evaluar tiempos, comunicaciones y coordinación operativa. La embajada informó que este tipo de maniobras forma parte de la preparación habitual de su personal.

Donovan, por su parte, sostuvo encuentros con altos representantes del llamado gobierno interino, el encargado de negocios estadounidense John Barrett y el personal de la embajada. El general observó la ejecución del ejercicio de respuesta militar conjunta y reafirmó el compromiso estadounidense con la estabilización de Venezuela y la seguridad compartida en el hemisferio occidental.

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El simulacro se realizó en la sede diplomática y probó protocolos de emergencia con apoyo de recursos militares estadounidenses y de organismos venezolanos. Según la embajada de Estados Unidos, el objetivo fue medir la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias médicas o situaciones catastróficas, para proteger al personal diplomático y a ciudadanos estadounidenses y venezolanos en el país.

La actividad se desarrolla en la embajada norteamericana en la capital venezolana

Dos helicópteros de la marina estadounidense sobrevolaron la ciudad, mientras vehículos de bomberos y ambulancias ingresaron al recinto diplomático. El gobierno de Delcy Rodríguez permitió la realización del ejercicio, que incluyó la activación de protocolos de emergencia y la participación de la Cruz Roja Venezolana junto a autoridades aeronáuticas nacionales.

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La operación contó con el apoyo del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD7) y el crucero misilístico USS Lake Erie (CG70), que se posicionaron a menos de 11 kilómetros de la costa venezolana, cerca de La Guaira. Un helicóptero MH-60S Knighthawk despegó desde el USS Iwo Jima y sobrevoló la capital, después de que el gobierno venezolano autorizara el sobrevuelo, según reportaron medios locales.

Durante el procedimiento, la alarma de la embajada sonó y habilitó el ingreso de los equipos de emergencia al edificio, como parte del protocolo del ejercicio.

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Previamente, el USS Iwo Jima ya había operado cerca de las costas venezolanas en el pasado, al participar en acciones contra organizaciones narcoterroristas y en la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. Según el texto, en esa ocasión el buque trasladó al exdictador tras un operativo militar estadounidense que derivó en un cambio de gobierno.

Nicolás Maduro resultó capturado durante una operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero (Reuters)

En paralelo al simulacro, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la próxima excarcelación de más de 500 presos políticos.

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La ceremonia reunió a figuras políticas y judiciales, como el fiscal general Larry Devoe, la defensora del pueblo Eglée González Lobato, el presidente del Parlamento Jorge Rodríguez, el ministro de Interior y Justicia Diosdado Cabello, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia Caryslia Rodríguez y el diputado Jorge Arreaza.

La autorización del gobierno venezolano para el simulacro fue presentada como un indicador de cooperación bilateral en materia de seguridad y protección consular, en un contexto de restablecimiento de relaciones diplomáticas y reapertura de vuelos directos entre Caracas y Miami.

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(Con información de EFE)