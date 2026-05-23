Estados Unidos

La Copa Mundial FIFA 2026 impulsa las ventas de condominios a extranjeros en Miami

Un nuevo informe basado en datos de ventas entre enero de 2024 y octubre de 2025, señaló que los compradores latinoamericanos concentraron el 86% del total de extranjeros, y que los principales países de origen fueron Colombia, México, Argentina y Brasil

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Hombre de piel morena de espaldas, con camiseta oscura, sostiene llavero de casa y dos llaves frente a una vivienda unifamiliar de color beige.
Un hombre de piel morena, de espaldas, sostiene las llaves de su nueva vivienda de clase media mientras la observa con expectación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el inicio de la Copa FIFA Mundial 2026, los compradores extranjeros, los condominios de Miami y una demanda latinoamericana contribuyen a las ventas de apartamentos en una desaceleración residencial, según The Real Deal.

Un informe difundido a fines del año pasado encontró que los compradores extranjeros representaron más de la mitad de las ventas de condominios de obra nueva en 66 proyectos del sur de Florida, según The Real Deal.

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De dónde provienen los compradores extranjeros

El informe, basado en datos de ventas entre enero de 2024 y octubre de 2025, señaló que los compradores latinoamericanos concentraron el 86% del total de extranjeros, y que los principales países de origen fueron Colombia, México, Argentina y Brasil, según The Real Deal.

El director de la firma de corretaje Elite International Realty, Daniel Ickowicz, en Aventura, contó que representó a un cliente brasileño en la compra de una unidad en Domus Brickell Park, un proyecto de condominios apto para alquileres de corta estadía que desarrolla North Development.

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Esa empresa es un emprendimiento encabezado por Oak Capital, de Ricardo Dunin, y Edifica, de Juan Carlos Tassara.

La operación sumó incentivos concretos: los desarrolladores ofrecieron dos entradas para el Mundial a los compradores que firmaran contratos en el proyecto, y la alianza de la inmobiliaria con Latam Airlines agregó millas aéreas, según The Real Deal.

Ickowicz dijo al medio que su cliente no compró «solo por el Mundial», pero que el torneo «sí aceleró su decisión».

Las cifras reflejan un nuevo perfil de comprador: el 47% adquirió viviendas en construcción y el 34% optó por proyectos en planos.
El informe, basado en datos de ventas entre enero de 2024 y octubre de 2025, señaló que los compradores latinoamericanos concentraron el 86% del total de extranjeros, y que los principales países de origen fueron Colombia, México, Argentina y Brasil, según The Real Deal. Foto: La Última

Por qué el alquiler temporal atrae a los compradores

El corredor explicó que muchos de sus clientes buscan edificios de condominios orientados al alquiler temporal porque esos ingresos ayudan a compensar gastos. A su vez, el especialista agregó que su mayor objetivo es obtener ganancias extraordinarias.

Ickowicz confirmó que él y sus agentes viajan seguido a Brasil para reunirse tanto con clientes recurrentes como con personas que desean comprar por primera vez en Estados Unidos.

Durante, los viajes visitaron mercados secundarios y terciarios de Brasil, donde obtuvieron preguntas directas sobre cómo enviar dinero legalmente a Estados Unidos.

Multitud de personas camina en Miami, rodeada de palmeras, rascacielos modernos y un estadio con publicidad de la Copa Mundial FIFA 2026.
Con el inicio de la Copa FIFA Mundial 2026, los compradores extranjeros, los condominios de Miami y una demanda latinoamericana contribuyen a las ventas de apartamentos en una desaceleración residencial, (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director ejecutivo y socio de Vertical Developments, Fernando de Núñez y Lugones, dijo a The Real Deal que la debilidad del dólar ayudó a impulsar el repunte de la demanda internacional. Entre sus proyectos figura el planificado Elle Residences en Edgewater.

Edgardo Defortuna, de origen argentino y al frente de Fortune International Group, confirmó que la demanda procedente de América Latina sigue firme y se combina con la demanda doméstica. Su empresa organiza reuniones para ver partidos en centros de ventas con el objetivo de atraer a compradores extranjeros que estarán en la ciudad durante el Mundial.

Cartel digital en Miami muestra edificio de lujo frente al mar. Personas con camisetas de fútbol y gafas caminan cerca de un estadio con logos de FIFA World Cup 2026.
Los compradores latinoamericanos concentraron el 86% del total de extranjeros, y que los principales países de origen fueron Colombia, México, Argentina y Brasil, según The Real Deal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Defortuna explicó al medio que entre partido y partido transcurren tres o cuatro días, por lo que esos visitantes disponen de tiempo libre y no regresan de inmediato a sus países. Esa permanencia adicional en Miami es parte de la oportunidad comercial que el sector intenta explotar, según The Real Deal.

El interés europeo se concentra en Londres, Madrid y Alemania

Del otro lado del Atlántico también persiste el interés desde el Reino Unido, España y Alemania, según corredores y desarrolladores citados por The Real Deal.

El presidente y director ejecutivo de One Sotheby’s International Realty, Daniel de la Vega, reveló al medio que en Surf Row, un edificio de lujo de 24 unidades proyectado sobre el lado no costero de Collins Avenue en Surfside, varios compradores del Reino Unido ya adquirieron unidades, incluidos tres procedentes del barrio de Mayfair, en Londres.

De la Vega atribuyó parte de ese resultado a los eventos organizados en Londres. El proyecto, desarrollado por LD&D y One Capital, está cerca del 50% de preventa y registra precios promedio de USD 2.000 por pie cuadrado (USD 21.528 por m²), según el desarrollador citado por The Real Deal.

Otros emprendimientos también informaron ventas a compradores londinenses durante el último año, entre ellos The Perigon, de Mast Capital, en Miami Beach, y Cipriani Residences Miami, en Brickell, según The Real Deal. Mike Martirena, del equipo Ivan & Mike Team de Compass, dijo al medio que el Mundial está derivando en operaciones «mil por mil».

Martirena añadió que los desarrolladores organizan encuentros para ver partidos. Sin embargo, indicó que le sorprendió que no hayan lanzado paquetes de incentivos más agresivos y confirmó que el interés por Miami se mantuvo desde el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, celebrado a comienzos de mayo.

Por último, el especialista afirmó que tiene clientes del Reino Unido, Madrid y Alemania que usan el Mundial como motivo para viajar a Miami en verano porque creen que es una temporada más lenta.

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