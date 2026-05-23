Estados Unidos

Nueva alerta de viaje de EE.UU. por el ébola: qué pasajeros tendrán controles especiales

Los pasajeros que hayan estado recientemente en zonas afectadas por la enfermedad, incluyendo ciudadanos norteamericanos, enfrentarán inspecciones obligatorias en terminales designadas debido al incremento de riesgos para la salud pública internacional

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FOTO DE ARCHIVO: El Aeropuerto Internacional Washington Dulles, el Hartsfield-Jackson de Atlanta y el George Bush de Houston son los únicos habilitados para vuelos desde estos países africanos tras fechas específicas de mayo de 2026.REUTERS/Marco Bello/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: El Aeropuerto Internacional Washington Dulles, el Hartsfield-Jackson de Atlanta y el George Bush de Houston son los únicos habilitados para vuelos desde estos países africanos tras fechas específicas de mayo de 2026.REUTERS/Marco Bello/Archivo

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de precaución mundial y pidió a los estadounidenses “extremar la cautela” al viajar, con énfasis en Oriente Medio, por posibles riesgos de seguridad y interrupciones en los traslados, Travel.State.Gov, el sitio oficial del Departamento de Estado.

Cuáles son los aeropuertos habilitados para viajeros que estuvieron en RDC, Uganda o Sudán del Sur

Los viajeros que hayan estado presentes en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur dentro de los 21 días previos a su llegada a Estados Unidos, solo podrán ingresar a través de los siguientes aeropuertos para someterse a un control reforzado:

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  • Aeropuerto Internacional Washington Dulles (IAD) para vuelos a partir de las 23:59 del 21 de mayo de 2026.
  • Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL) para vuelos a partir de las 23:59 del 22 de mayo de 2026.
  • Aeropuerto Intercontinental George Bush (IAH), Houston, para vuelos que salgan después de las 23:59 del 26 de mayo de 2026.

De acuerdo con el Departamento de Estado, puede haber cierres periódicos del espacio aéreo que provoquen demoras, cambios de itinerario o cancelaciones.

La medida alcanza a todos los pasajeros, incluidos ciudadanos estadounidenses, que hayan estado en esos tres países, y el Departamento de Estado pidió prever posibles cambios o cancelaciones de vuelos, según el aviso del Departamento de Estado.

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Los viajeros sin síntomas recibirán instrucciones sobre monitoreo de salud durante los 21 días posteriores a su llegada y podrán continuar su viaje a otros destinos en EE.UU. Las autoridades han señalado que estas medidas pueden generar demoras en los procesos de ingreso.

Po otro lado, las autoridades aclararon que los vuelos de carga y tripulaciones sin pasajeros están exentos de estas restricciones.

Los viajeros que hayan estado presentes en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur dentro de los 21 días previos a su llegada a Estados Unidos deberán hacer controles. Foto EFE/ Ángel Colmenares
Los viajeros que hayan estado presentes en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur dentro de los 21 días previos a su llegada a Estados Unidos deberán hacer controles. Foto EFE/ Ángel Colmenares

EE.UU. mantiene bajo el riesgo de contagio en el país por el nuevo brote de ébola

De acuerdo a la agencia de noticias EFE, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. afirmaron este viernes que el riesgo para el país por el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda sigue siendo bajo.

El doctor Satish Pillai, funcionario de los CDC, confirmó: “Actualmente, el riesgo para EE.UU. sigue siendo bajo, debido a que el ébola se transmite a través del contacto directo con fluidos corporales y a que los Estados Unidos cuentan con un sólido sistema de vigilancia de salud pública”.

El doctor detalló que en Dulles se están “poniendo en marcha medidas de viaje para limitar el riesgo” de contagio, como el control de temperatura, un breve cuestionario y una evaluación sanitaria a la llegada, pero que no están realizando pruebas.

FOTO DE ARCHIVO: Viajeros esperan en las filas de control de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en el Aeropuerto Internacional de San Antonio, Texas, EE. UU., 14 de marzo de 2026. REUTERS/Kaylee Greenlee/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Viajeros esperan en las filas de control de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en el Aeropuerto Internacional de San Antonio, Texas, EE. UU., 14 de marzo de 2026. REUTERS/Kaylee Greenlee/Foto de archivo

El especialista aseguró también que la decisión de concentrar los vuelos en un solo aeropuerto se debe al bajo volumen relativo de viajeros procedentes de estos países.

Qué es el ébola

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la agencia regional de la OMS, el ébola es una enfermedad infecciosa grave que se propaga entre humanos por transmisión de persona a persona.

La infección se produce por contacto directo o indirecto con la sangre u otros líquidos o secreciones corporales (heces, orina, saliva, semen) de personas infectadas, solo cuando estas presentan síntomas.

El virus del ébola no se transmite a través del aire. Aunque la enfermedad suele tener una letalidad alta, en el actual brote de ébola la tasa se ubica entre el 55% y 60%.

Desde que se detectó por primera vez en 1976 en una aldea cercana al río Ébola, en la República Democrática del Congo (antigua Zaire), los brotes de ébola se han registrado en distintas zonas de África.

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