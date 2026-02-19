Estados Unidos

California es reconocida como el epicentro gastronómico de Estados Unidos por su diversidad e innovación

El último informe de percepción culinaria sitúa al estado californiano en la cima del panorama nacional, mientras crece el interés por preservar recetas familiares y tradiciones caseras

Con los tacos como plato fuerte, la mezcla de culturas y sabores frescos es clave en la cocina californiana, que continúa marcando pauta en la mesa nacional. REUTERS/Laure Andrillon

El liderazgo de California en la gastronomía estadounidense ha sido reafirmado tras un amplio estudio nacional que incluyó las percepciones de cinco mil personas procedentes de los cincuenta estados.

El resultado distingue al estado como epicentro culinario y refleja la influencia de su diversidad cultural, la preferencia por ingredientes frescos y la apertura a corrientes globales, elementos identificados como motores de su preeminencia en el paladar contemporáneo.

En esta evaluación, Nueva York ocupó el segundo lugar y consolidó su imagen como capital gastronómica, mientras que el tercer puesto correspondió a Texas, seguido de Louisiana y Florida.

Al otro extremo, Delaware, Indiana y Wyoming fueron señalados por su escaso reconocimiento culinario, reflejo de una proyección limitada de sus tradiciones más allá de sus propios límites regionales.

California: Diversidad gastronómica e influencia multicultural

Entre los datos finales más reveladores del informe, destaca que el 94% de los habitantes de Louisiana considera que su estado posee la mejor comida del país.

Este porcentaje ilustra la fuerte relación entre tradición gastronómica y sentido de pertenencia, una opinión que, según el estudio citado, sobresale incluso frente a los prestigios de California o Nueva York.

La investigación realizada en los cincuenta estados destaca el papel de la diversidad, el uso de productos frescos y su capacidad de integrar tendencias internacionales como bases del posicionamiento de esta región en el país. (REUTERS/Daniel Cole)

La valoración obtenida por California proviene de su notable capacidad para incorporar sabores multiculturales e ingredientes de alta calidad. La herencia latina orienta las preferencias, ya que la comida mexicana auténtica es la más apreciada entre los californianos, en contraste con la pizza estilo neoyorquino en Nueva York o la barbacoa en Texas.

Este fenómeno revela tanto el orgullo de pertenencia como el valor simbólico y afectivo que los platos regionales tienen para sus habitantes, equiparable al idioma o la música tradicional.

Nueva York, Texas y Louisiana: Identidad culinaria y orgullo regional

En el caso de Texas, la barbacoa se ha consolidado como seña de identidad y marca un fuerte vínculo cultural, mientras que Louisiana brilla con la potencia de la cocina cajún y criolla, ejemplificada en platos emblemáticos como el gumbo, el jambalaya y los beignets.

En el Estado de Texas, la barbacoa se asentó como uno de los platos típicos de la zona. (Freepik)

Estos referentes afianzan el papel de la gastronomía como elemento de reconocimiento e identificación local. Nueva York, por su parte, sostiene su prestigio con la pizza de estilo neoyorquino y una oferta multicultural que refleja su dinámica urbana.

Hamburguesa y pizza del restaurante Emily, en Nueva York (Instagram / @pizzalovesemily)

Aunque estados menos mencionados, como Delaware, Indiana y Wyoming cuentan con productos y recetas propias, sus cocinas no han generado aún una personalidad capaz de alcanzar notoriedad nacional.

Analizar el orgullo por los platos típicos, según el informe, revela una relación directa entre la riqueza de las tradiciones y la proyección fuera de su territorio.

Tradición familiar y hábitos alimenticios en Estados Unidos

La tradición familiar y la cocina casera retienen un espacio central en la vida cotidiana. El 69% de los encuestados se siente orgulloso de preparar recetas típicas y el 37% planea dar mayor relevancia a las costumbres familiares en los próximos años.

Además, el 53% manifiesta su intención de documentar esas recetas para las siguientes generaciones, lo que deja en evidencia el interés por preservar el legado gastronómico.

Los estadounidenses cocinan en casa una media de doce veces a la semana y dedican cerca de 67 minutos diarios a las tareas culinarias, cifras que reflejan el peso de la comida en la rutina diaria.

El regreso progresivo a la tradición doméstica convive con los cambios impuestos por la vida moderna. Un 37% de los consultados afirma desayunar frente a una pantalla, tendencia que también afecta al almuerzo y la cena.

Las aplicaciones de entrega y la proliferación de la comida rápida han modificado la dinámica familiar, suprimiendo momentos compartidos en la cocina en favor de la inmediatez y la comodidad tecnológica.

Gumbo con un poco de arroz y sin galletas, una comida típica en Louisiana. (Wikipedia)

Innovación culinaria, memoria colectiva y vínculo social

La cocina de California se asocia actualmente con conceptos como innovación, integración cultural y preferencia por ingredientes saludables.

Michelle Doll Olson, gerente sénior de desarrollo culinario de HelloFresh EE.UU., sintetizó el núcleo del fenómeno: “La comida es la forma en que nos conectamos, compartimos historias y transmitimos tradiciones”.

Según sus palabras, el retorno a la cocina casera responde tanto a la búsqueda de bienestar como al deseo de preservar la memoria colectiva a través de los sabores transmitidos entre generaciones.

La gastronomía estadounidense se reinstala como un símbolo de identidad y un puente social, marcando la recuperación de las raíces culinarias frente a los desafíos y transformaciones de la vida contemporánea.

