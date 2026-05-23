Cada vez más personas solicitan cirugías faciales recomendadas por inteligencia artificial

Las aplicaciones y chatbots de IA influyen en los estándares de belleza y redefinen las demandas de los pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la inteligencia artificial (IA) en aplicaciones de edición de imágenes y chatbots está generando un impacto inédito en los consultorios de cirugía estética. Cada vez más personas solicitan estos procedimientos presentando imágenes generadas digitalmente con expectativas que desafían los límites de la medicina.

Especialistas en Reino Unido y Estados Unidos reportan una tendencia al alza en pacientes que buscan replicar rostros creados por asistentes de IA y aplicaciones especializadas.

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Imágenes “perfectas” imposibles de replicar

La presidenta de la Asociación Británica de Cirujanos Plásticos Estéticos, Dra. Nora Nugent, observa que los pacientes llegan con “falsas expectativas de resultados alcanzables”, influidos por fotos de sí mismos modificadas por IA. Según explica Nugent a The Guardian, “una vez que ves una imagen, queda grabada en ti”, un fenómeno que, según la profesional, comparten muchos colegas en el sector. La demanda incluye rostros con piel impecable, pómulos definidos, narices refinadas y simetría casi absoluta, características que la cirugía no puede garantizar.

Las consultas médicas se extienden al explicar los límites entre lo posible y lo irreal en las solicitudes inspiradas por IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cirujano Dr. Alex Karidis, de Londres, explica que la capacidad de la IA para manipular “cada píxel” dista mucho de lo que permite la anatomía humana. “La cirugía no funciona a ese nivel microscópico de detalle”, indicó Karidis en diálogo con el medio inglés. Las imágenes generadas digitalmente suelen reforzar ideales estéticos difíciles de modificar, tanto para el paciente como para el equipo médico: “El momento en que muestras algo así, se convierte en su única referencia”, advirtió el cirujano.

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Expectativas aumentadas y el reto médico

En Estados Unidos, la dermatóloga Rachel Westbay describe una situación similar. “Es como pedir que te dejen como Ariel de ‘La Sirenita’”, relató a Business Insider tras recibir a una paciente que mostró un retrato creado por ChatGPT con labios sobredimensionados y ojos de muñeca. Westbay confirma que la intervención de la inteligencia artificial en los consultorios es cada vez más frecuente, desplazando la tradicional influencia de celebridades y revistas.

Una encuesta del Centro Médico Beth Israel Deaconess en 2025 indicó que quienes usan herramientas de IA para mejorar sus fotos desarrollan expectativas “significativamente más altas” respecto a los resultados de la cirugía plástica. El cirujano Dr. Steven Williams, expresidente de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos, señaló que las imágenes generadas por IA se han vuelto parte habitual de las consultas, abarcando desde aumentos mamarios hasta rinoplastias. “Los píxeles son más fáciles que la cirugía”, resumió Williams para el medio estadounidense.

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El fenómeno “AI face” preocupa a los especialistas por el aumento de expectativas poco realistas y la presión estética. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abismo entre la imagen digital y la realidad anatómica

El fenómeno no solo afecta la percepción de los pacientes. El Dr. Julian de Silva, cirujano en Harley Street, advierte a The Guardian que la IA puede corregir en segundos diferencias de simetría imposibles de modificar quirúrgicamente, como el nivel de los ojos, ya que “eso lo define el hueso y el cerebro se ubica detrás de las órbitas”.

De Silva también alerta sobre una tendencia emergente: la publicación en redes sociales de supuestos resultados quirúrgicos “sorprendentemente efectivos” que, tras un examen minucioso, evidencian manipulación digital, como la presencia de seis dedos en una mano.

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Westbay remarca los riesgos de aspirar a modelos poco realistas: “No existe un procedimiento para agrandar el tamaño de los ojos”, aseguró. Incluso si fuera posible, el resultado se asemejaría más al de un personaje animado que al de una persona real. Los generadores de imágenes de IA suelen crear un efecto “Bratz doll”, con labios voluminosos, ojos grandes y mandíbula definida, sin considerar la estructura facial, la etnicidad o la armonía del rostro.

El uso de imágenes digitales editadas ya había generado tendencias como la “Snapchat dysmorphia”, ahora amplificadas por la IA. (Canva)

Redes sociales, filtros y nuevas dismorfias

El uso de filtros en redes sociales y la edición digital masiva ya había generado fenómenos como la ‘Snapchat dysmorphia’, donde el 72% de los cirujanos plásticos faciales encuestados en 2019 reportaron pacientes motivados a operarse para lucir mejor en selfies. Ahora, la llegada de la inteligencia artificial refuerza y amplifica ese efecto, al proponer estándares cada vez más alejados de la biología humana.

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El debate ético y médico se centra en los riesgos de perseguir ideales inalcanzables, la presión estética y la salud mental de los pacientes. Para Williams, el motivo detrás de una cirugía debe analizarse cuidadosamente: “Si lo que buscas es un nuevo trabajo, una relación o un estatus social, eso es una señal de alerta”.