El Tesoro de Estados Unidos confirmó que los nuevos billetes de un dólar incluirán la firma de Donald Trump (REUTERS/Carlos Barria)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó este jueves que la firma del presidente Donald Trump estará impresa en los próximos billetes de un dólar que entrarán en circulación antes del 4 de julio, coincidiendo con el 250º aniversario de la independencia estadounidense.

La decisión representa un hecho inédito en la historia financiera del país: por primera vez, la rúbrica de un presidente en funciones figurará en el papel moneda.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que esta iniciativa busca rendir homenaje a lo que considera “logros históricos” de la administración Trump. Según el anuncio oficial, los nuevos billetes también llevarán la firma de Bessent.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos en camino hacia un crecimiento económico sin precedentes, una fortaleza fiscal duradera y la consolidación del dólar como moneda dominante”, declaró Bessent en el comunicado que acompaña la medida.

Los nuevos ejemplares comenzarán a circular en los próximos meses dentro del sistema financiero, en una medida presentada como reconocimiento a los logros económicos del actual mandatario y en el marco del 250º aniversario de la independencia (Foto AP/Markus Schreiber)

“No existe una manera más poderosa de reconocer los logros de nuestro país y del presidente Donald J. Trump que con billetes que lleven su nombre”, agregó el funcionario, en referencia al aniversario nacional conocido como el Semiquincentenario.

Hasta el momento, las firmas impresas en los billetes pertenecían únicamente al Secretario del Tesoro y al Tesorero de los Estados Unidos. Con la modificación, la firma del jefe del Ejecutivo se incorporará a los billetes de un dólar que serán distribuidos a partir de las próximas semanas. El Departamento del Tesoro señaló que el diseño de los nuevos billetes ya ha sido aprobado y que el proceso de impresión se encuentra en marcha para garantizar su lanzamiento antes del 4 de julio.

La medida se suma a otra reciente decisión del gobierno, que aprobó el diseño de una moneda conmemorativa con la imagen de Trump.

El pasado 19 de marzo, un comité federal de arte avaló la representación del presidente estadounidense apoyando sus puños sobre un escritorio, reproducción basada en una fotografía de 2025 que actualmente se exhibe en la Galería Nacional de Retratos de Washington.

Un comité federal de arte avaló la representación del presidente estadounidense apoyando sus puños sobre un escritorio (REUTERS)

En la parte superior de la moneda aparecerá la palabra “LIBERTY” en forma de arco, junto a las fechas 1776-2026. En la parte inferior figurarán la leyenda “IN GOD WE TRUST” y un conjunto de trece estrellas.

Todos los integrantes del comité responsable de aprobar el diseño de la moneda fueron seleccionados por la actual administración y votaron a favor de la propuesta sin objeciones.

La Casa de la Moneda está a cargo de la producción, aunque aún no se ha definido el valor y el tamaño final de la pieza. Estas monedas, de carácter conmemorativo, suelen venderse a precios superiores a su valor nominal y no necesariamente circularán como moneda corriente.

La inclusión de la firma de Trump y la creación de una moneda con su imagen han generado controversias y críticas. Sectores del Partido Demócrata cuestionaron la legalidad de la medida, citando normativas federales que prohíben que un presidente en funciones aparezca en la moneda oficial del país.

El único antecedente similar se remonta a 1926, cuando el presidente Calvin Coolidge permitió que su retrato figurara, de manera excepcional, en una moneda de un dólar por el 150º aniversario de la independencia.

Ilustración fotográfica de billetes de un dólar (REUTERS/Dado Ruvic)

El Departamento del Tesoro defendió la decisión destacando el carácter conmemorativo de la emisión y la importancia simbólica de la efeméride nacional. Las autoridades insisten en que la circulación de los nuevos billetes busca reflejar los hitos recientes del país y subrayar la influencia del actual gobierno en la economía.

El diseño de la moneda con la imagen de Trump también incluye un águila en una de sus caras, posada con las alas extendidas sobre lo que parece una campana. Aunque la moneda aún no presenta valor facial oficial, su venta se realizará a través de canales habituales de la Casa de la Moneda, como ocurre con otras piezas conmemorativas.

La introducción de la firma presidencial en el papel moneda y la producción de la nueva moneda coinciden con un clima político polarizado y con la cercanía de fechas históricas para Estados Unidos. La circulación de los billetes con la firma de Trump está prevista para iniciar en los próximos meses y se espera que marque un hito en la historia del dólar estadounidense.

(Con información de EFE y AFP)