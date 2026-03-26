Un incendio dejó en ruinas a un edificio histórico de Georgia y genera emergencia judicial

El incendio en el tribunal de Rome destruyó un edificio histórico de 1892 y obliga a la reubicación de servicios públicos en Georgia

Un incendio devastó el histórico tribunal del condado de Floyd en Rome, Georgia, consumiendo una estructura construida en 1892 que era objeto de intensos trabajos de renovación cuando se inició el fuego el lunes por la tarde.

El incidente generó la declaración inmediata de una “emergencia judicial”, el cierre de servicios civiles esenciales y la urgente reubicación de al menos 35 empleados afectados, según informaron autoridades locales al medio Fox 5 Atlanta. La magnitud del daño reconfigura a partir de ahora tanto la administración local como el paisaje histórico de una ciudad cuyo patrimonio quedó reducido a escombros.

Si bien la evacuación fue exitosa y no se reportaron heridos entre los ocupantes ni los bomberos, el edificio de 134 años resultó una pérdida total. La alarma se activó a las 14:12 horas y, en cuestión de minutos, las llamas se extendieron por la techumbre, obligando a los bomberos a cambiar rápidamente de una estrategia ofensiva a una defensiva.

“El edificio está prácticamente destruido, toda la madera ha desaparecido”, precisó Jamie McCord, administrador del condado de Floyd, al medio Atlanta News First. Para atender la urgencia, la comisión del condado dispuso financiación de emergencia que permita cercar el predio y comprar mobiliario a fin de reinstalar los servicios administrativos lo más rápido posible.

La causa del incendio en el tribunal de Floyd sigue bajo investigación, con atención especial a los trabajos de restauración realizados ese día (Fox 5)

Evacuación y labor de los bomberos evitaron víctimas

Al momento del siniestro, empleados se encontraban trabajando dentro del tribunal en tareas de mantenimiento y restauración. De acuerdo con Fox 5 Atlanta, la detección temprana de humo por parte del personal y la rápida acción de los responsables de instalaciones permitieron evacuar a todos de manera segura, con los primeros equipos de bomberos llegada apenas dos minutos después de la alerta.

Jamie McCord estimó que la intervención del personal de mantenimiento “probablemente les dio 10 minutos extra para evacuar el edificio y poner a todos a salvo en la calle”. Además, agradeció el trabajo coordinado entre la administración, los servicios de emergencia y los bomberos, destacando que fue su respuesta la que impidió que el incendio se propagara a otras edificaciones históricas de Broad Street.

“Estamos decepcionados por haber perdido nuestro tribunal, pero estamos sumamente aliviados de no haber perdido Broad Street ni otras estructuras”, indicó McCord en declaraciones recogidas por Atlanta News First.

La rápida evacuación y la labor coordinada entre bomberos y autoridades locales evitaron heridos tras el siniestro en el tribunal del condado de Floyd (Floyd County Georgia)

Una emergencia judicial y la reubicación de servicios

Con la destrucción total del edificio histórico, los 35 empleados deben ser reubicados en instalaciones temporales. Las oficinas del comisionado de impuestos y del tasador, junto a otros servicios civiles van a reabrirse en esta semana y se utilizará un edificio contiguo para la continuidad operativa.

Según Fox 5 Atlanta, el juez del Tribunal Superior de Floyd dispuso que el nuevo palacio de justicia, ubicado detrás de la estructura incendiada, permanecerá cerrado por al menos 48 horas, con la reapertura programada para este jueves 26 de marzo.

Un dato crucial es que, según la administración del condado, cerca del 90% de los documentos oficiales fueron previamente digitalizados y tienen respaldo, aunque se presume la pérdida de archivos en papel que no fueron escaneados.

El servicio de expedición de matrículas para vehículos enfrentará mayores retrasos, ya que la impresora especializada que utilizaba fue destruida y debe ser reemplazada; las autoridades esperan retomar este trámite el próximo lunes. Durante la emergencia, la mayoría de las gestiones tributarias pueden realizarse en línea a través del sitio oficial del condado, conforme lo difundido por Atlanta News First.

El 90% de los documentos oficiales del tribunal de Rome estaba digitalizado, aunque hubo pérdida de archivos en papel no escaneados (The National Desk)

Investigación sobre el origen y consecuencias patrimoniales

La causa del incendio sigue bajo investigación. Se sabe que había trabajos de restauración externa el día del siniestro, aunque aún no se ha determinado si esa actividad guarda relación con el origen del fuego, indicaron a Atlanta News First fuentes de los bomberos locales. El incendio se inició en el ático y rápidamente avanzó hacia los pisos superiores, agravado por los fuertes vientos de la jornada.

Las tareas de remoción y control de puntos calientes se extendieron durante toda la jornada siguiente, mientras un ingeniero estructural evalúa la integridad de los restos, en particular la estabilidad de la torre del reloj, cuyo colapso es la principal preocupación en este momento.

El impacto patrimonial es profundo. “Esta tragedia representa más que la pérdida de un edificio: es la desaparición de más de un siglo de historia, memoria y un hito que ha sido durante largo tiempo el corazón de la identidad de nuestra comunidad”, expresó el gobierno municipal en un comunicado oficial.

La destrucción del tribunal supone una grave pérdida patrimonial y cultural para la comunidad de Rome y el acervo histórico de Georgia (Floyd County Tribune)

Las declaraciones de habitantes de Rome, dieron cuenta, del sentimiento de desolación que deja la destrucción de un símbolo cívico y arquitectónico “difícilmente reemplazable”.

El siniestro del tribunal de Rome instala no solo un desafío urgente para la administración pública sino también una pérdida irreversible para el acervo histórico de Georgia.