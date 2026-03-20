El senado de Georgia aprueba una suspensión de 60 días del impuesto estatal a la gasolina

El Senado de Georgia aprueba por unanimidad la suspensión de 60 días del impuesto estatal a la gasolina para combatir el alza de precios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Senado estatal de Georgia ha dado luz verde a una medida que promete alivio inmediato para los automovilistas. En una votación unánime, los legisladores aprobaron la suspensión temporal del impuesto estatal sobre los combustibles para motores, una decisión que ahora aguarda la firma del gobernador Brian Kemp. La medida, que ya contaba con el visto bueno de la Cámara de Representantes, busca eliminar durante 60 días un gravamen que ha elevado los costos en las estaciones de servicio y que preocupa a los conductores en un escenario de precios crecientes. Kemp ha confirmado que promulgará la ley este mismo viernes.

La iniciativa surge como respuesta a una coyuntura marcada por la volatilidad de los precios de la gasolina en el estado. Durante las últimas semanas, los habitantes de Georgia han experimentado incrementos notables en los precios del combustible. Según la AAA, el precio promedio de un galón de gasolina regular sin plomo ronda los 3,77 dólares, lo que representa casi 96 centavos más que el mes anterior y 87 centavos más en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esta escalada ha afectado la economía cotidiana de miles de familias y ha puesto en primer plano el debate sobre los mecanismos estatales para mitigar el impacto.

Contexto internacional y factores que impulsan el aumento del precio de la gasolina

La nueva medida busca aliviar de inmediato el costo de la gasolina para los conductores georgianos en medio de la inflación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las causas de esta subida no se limitan a factores locales. El contexto internacional ha jugado un papel clave en la reciente presión sobre los precios de los combustibles. El conflicto en el que están involucrados Irán, Estados Unidos e Israel ha aumentado la incertidumbre en los mercados energéticos. Irán, en particular, controla el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Las tensiones en la región han provocado que el suministro global de combustible esté bajo amenaza constante, lo que inevitablemente repercute en los precios que pagan los consumidores en lugares distantes, como Georgia.

La preocupación por la seguridad de esta ruta marítima y el riesgo de una eventual interrupción del flujo petrolero han llevado a especulaciones y ajustes en los mercados internacionales. Esto ha derivado en aumentos que se reflejan rápidamente en las estaciones de servicio del estado y explican, en parte, la urgencia con la que las autoridades locales buscan paliar el efecto sobre los conductores.

Impacto del impuesto estatal sobre el precio de la gasolina en Georgia

El impuesto estatal de 33 centavos por galón influye considerablemente en el precio final que pagan los consumidores en Georgia (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Georgia, el impuesto estatal sobre los combustibles para motores representa una parte relevante del costo final que enfrentan los consumidores. Actualmente, este gravamen equivale a 33 centavos por galón de gasolina. Su peso en el precio total es suficiente para que cualquier variación tenga un efecto inmediato en el bolsillo de los ciudadanos, especialmente en un entorno de precios internacionales al alza.

La suspensión temporal del impuesto implica que, durante 60 días, los conductores dejarán de pagar este monto específico al llenar el tanque de sus vehículos. La medida fue diseñada para proporcionar un alivio directo, aunque su impacto exacto dependerá de factores como la evolución de los precios internacionales y la rapidez con la que las estaciones de servicio trasladen la reducción a los consumidores.

Beneficios esperados de la suspensión y tiempos de aplicación

Se espera que la eliminación del impuesto estatal durante dos meses permita a los automovilistas de Georgia experimentar una disminución significativa en el precio de la gasolina. Aunque los beneficios no serán inmediatos, las autoridades estiman que en cuestión de días los precios en las estaciones de servicio reflejarán la suspensión del gravamen. El objetivo central es que los conductores conserven más dinero en sus bolsillos, en un contexto de presión inflacionaria y de incertidumbre internacional.

Un portavoz del gobernador Kemp subrayó que la administración estatal trabaja activamente para apoyar a los ciudadanos que enfrentan dificultades económicas debido al encarecimiento de los combustibles. La suspensión temporal se integra a una serie de medidas destinadas a aliviar la carga financiera de las familias georgianas y a mantener la estabilidad en el consumo interno.

Durante los próximos 60 días, se monitoreará de cerca la evolución de los precios y el impacto real de la medida sobre el gasto de los consumidores. Aunque el alivio será inmediato para quienes llenen sus tanques tras la entrada en vigor de la ley, persiste la preocupación sobre lo que ocurrirá una vez que finalice el plazo de suspensión, especialmente si los factores externos que impulsan los precios no se han resuelto.

Antecedentes y decisiones previas del gobernador Brian Kemp sobre el impuesto a la gasolina

La decisión de suspender el impuesto a la gasolina no es inédita en la gestión de Brian Kemp. El gobernador ya había adoptado medidas similares en ocasiones anteriores. En 2022, ordenó la suspensión del impuesto estatal durante un episodio de alza repentina de precios, motivado entonces por la guerra en Ucrania. Un año después, en 2023, repitió la medida en respuesta a un contexto de alta inflación que afectaba a los hogares de Georgia. Más recientemente, a comienzos de 2024, dispuso una suspensión breve tras el impacto del huracán Helene en la región.

Estas acciones evidencian una estrategia de intervención puntual ante situaciones excepcionales, en las que el impuesto estatal se convierte en una herramienta flexible para amortiguar los efectos de crisis internacionales o fenómenos naturales sobre la economía local.