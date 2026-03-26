Cuatro personas siguen hospitalizadas tras el accidente aéreo en LaGuardia

Vista de la cabina destruida del avión de Air Canada, donde la magnitud del impacto sorprendió a testigos y activó los protocolos de seguridad en el aeropuerto neoyorquino. (AP)

El accidente aéreo ocurrido el domingo por la noche en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York dejó un saldo trágico: el avión de Air Canada chocó contra un camión de bomberos y causó la muerte de los dos pilotos. Además, más de 40 pasajeros y miembros de la tripulación resultaron heridos. Según confirmaron autoridades a NBC News, cuatro personas permanecen hospitalizadas mientras la investigación continúa.

El choque del vuelo 8646 operado por Jazz Aviation, que despegó de Montreal, provocó el fallecimiento de los pilotos canadienses Antoine Forest y Mackenzie Gunther y la hospitalización de más de 40 personas entre tripulantes y pasajeros.

Antoine Forest, uno de los pilotos fallecidos en el accidente del vuelo 8646 de Air Canada, partió desde Montreal rumbo a Nueva York, donde la colisión en LaGuardia marcó el trágico final de la tripulación. (Facebook)

Aunque la mayoría fue dada de alta en las primeras horas, al miércoles aún cuatro personas seguían bajo atención médica.

Air Canada no detalló el estado ni la naturaleza de las lesiones. Las autoridades mantienen bajo reserva la información sobre los hospitalizados, a la espera de avances en la investigación, según reportó NBC News.

Un vehículo de emergencia aeroportuario, gravemente dañado y volcado, es inspeccionado por personal de rescate en el aeropuerto de LaGuardia tras el incidente. (AP)

La magnitud del impacto fue resaltada por testigos, quienes lo consideraron inédito en la terminal. Imágenes difundidas desde LaGuardia y recogidas por NBC News mostraron la cabina destruida por la colisión, que ocurrió tras aterrizar el avión cuando se desplazaba en la pista y se produjo el choque con el vehículo de la Autoridad Portuaria. Ambas víctimas mortales eran los responsables de la cabina.

El primer balance arrojó más de 40 personas heridas, número que posteriormente se redujo a cuatro pacientes todavía hospitalizados para mediados de semana, acorde con lo confirmado por la aerolínea. “A día de hoy, cuatro pasajeros y miembros de la tripulación heridos siguen en el hospital”, informó Air Canada, citada por NBC News.

La empresa no especificó cuántos hospitalizados son tripulantes.

Rescate y devolución de pertenencias tras el accidente

Las labores de rescate y recuperación activaron a los equipos de primera respuesta y al personal de tierra de Air Canada en Nueva York. El retiro de los restos del avión ocurrió bajo protocolos de seguridad, con la supervisión de la aerolínea, como quedó registrado en las imágenes de la pista.

Equipos de rescate y personal de Air Canada trabajan en la recuperación de pertenencias tras el choque del avión contra un camión de bomberos en LaGuardia, hecho que dejó dos muertos y decenas de heridos. (AP)

Una vez el avión quedó asegurado en el hangar, la aerolínea avisó que comenzaría el proceso de localización y devolución de equipajes y pertenencias personales a los pasajeros. “Nuestros equipos comenzarán a reunir a las personas con su equipaje y pertenencias personales”, señaló Air Canada. El procedimiento puede prolongarse por la complejidad y el daño sufrido por la aeronave.

Falla en los sistemas de seguridad y avances de la investigación

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) encabeza la investigación para esclarecer las causas del accidente y los errores que lo precedieron. El foco de análisis está puesto en el papel de los controladores aéreos y en posibles fallos de los sistemas de alerta y prevención de colisiones en tierra.

La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, indicó en conferencia de prensa que un sistema clave de advertencia no funcionó: “Un sistema de seguridad no generó una alerta debido a la cercanía de los vehículos que circulaban cerca de la pista”, explicó, según lo recogido por NBC News.

Los restos del avión de Air Canada permanecen bajo resguardo en el aeropuerto LaGuardia, mientras la investigación apunta a una falla en los sistemas de alerta de colisión en tierra. (AP)

Las autoridades examinan la coordinación del movimiento tanto de la aeronave como de los vehículos de emergencia en los momentos previos al impacto.

Polémica y respuesta institucional en Canadá

El accidente trajo consigo controversias en Canadá, en especial por la respuesta del director general de Air Canada, Michael Rousseau. Tras el suceso, Rousseau publicó un mensaje dirigido al público en inglés, con apenas dos palabras en francés, lo que generó críticas contundentes en Quebec, provincia francófona de donde partió el vuelo.

El primer ministro canadiense expresó su descontento públicamente: “Estoy muy decepcionado por este mensaje unilingüe del director general de Air Canada… demuestra falta de criterio y compasión”, manifestó a la prensa, según divulgó NBC News.

Equipos de rescate y personal de Air Canada trabajan en la recuperación de pertenencias tras el choque del avión contra un camión de bomberos en LaGuardia, hecho que dejó dos muertos y decenas de heridos. (AP)

El Parlamento canadiense acordó convocar a Rousseau a comparecer ante el comité lingüístico para dar explicaciones sobre la gestión de la comunicación y sus consecuencias para las víctimas de Quebec.

En medio de la conmoción y el debate sobre los sistemas de seguridad, los sobrevivientes del accidente reconocieron la actuación de los pilotos fallecidos como decisiva para salvar numerosas vidas. La gratitud hacia la tripulación se refleja en los testimonios de quienes permanecen en proceso de recuperación, mientras las autoridades sostienen la búsqueda de respuestas sobre el origen de la tragedia.