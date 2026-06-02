El trabajo remoto impulsa el aumento del desempleo entre jóvenes universitarios

El trabajo remoto elevó el desempleo entre jóvenes graduados y explicó buena parte del deterioro laboral que muchos atribuían a la inteligencia artificial, según un estudio del Banco de la Reserva Federal de Nueva York difundido el lunes por Associated Press. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo remoto elevó el desempleo entre jóvenes graduados y explicó buena parte del deterioro laboral que muchos atribuían a la inteligencia artificial, según un estudio del Banco de la Reserva Federal de Nueva York difundido el lunes por Associated Press.

La investigación concluyó que las empresas se muestran más reacias a contratar personal sin experiencia cuando el puesto puede desempeñarse fuera de la oficina.

El dato más alto apareció en la medición más reciente: la tasa de desempleo de graduados universitarios de 22 a 27 años llegó a 5,8% el año pasado, el nivel más alto fuera de la pandemia desde 2012, según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

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Entre los menores de 29 años con título universitario, la desocupación subió 20% respecto del período previo a la pandemia y promedió 3,7% entre 2022 y 2025, de acuerdo con la misma entidad.

El estudio, encabezado por la economista de investigación Natalia Emanuel del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, comparó ocupaciones que pueden realizarse de forma remota, como el desarrollo de software, con otras presenciales, como enfermería.

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En los trabajos “remotizables”, la tasa de desempleo entre jóvenes graduados aumentó cerca de un punto porcentual entre 2017-2019 y 2022-2024.

Entre los menores de 29 años con título universitario, la desocupación subió 20% respecto del período previo a la pandemia y promedió 3,7% entre 2022 y 2025, de acuerdo con la misma entidad.(Europa Press)

Qué explicó el aumento del desempleo

Para los trabajadores de 29 años o más en esos mismos sectores, la desocupación cayó levemente, de acuerdo con el estudio citado por Associated Press. Ese contraste amplió la brecha entre graduados jóvenes y mayores en ocupaciones aptas para trabajo remoto.

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La investigación planteó que el problema no sería la IA, sino la dificultad de incorporar y enseñar a quienes recién ingresan al mercado laboral cuando los equipos están distribuidos.

Los autores calcularon que el trabajo remoto explica casi dos tercios del aumento del desempleo entre jóvenes graduados universitarios desde la pandemia, según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

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“Remote work has weakened incentives to hire young workers by impeding on-the-job training”, afirmó el estudio, en una cita recogida por Associated Press y traducida al español como: “El trabajo remoto ha debilitado los incentivos para contratar a trabajadores jóvenes al obstaculizar la capacitación en el puesto”.

Por otro lado, el informe añadió: “Es posible que los empleadores no quieran contratar a recién graduados para equipos distribuidos porque es más difícil enseñarles a distancia las habilidades necesarias”.

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Para los trabajadores de 29 años o más en esos mismos sectores, la desocupación cayó levemente, de acuerdo con el estudio citado por Associated Press. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La brecha en empleos remotos y presenciales

En las ocupaciones que no pueden hacerse a distancia, la diferencia entre las tasas de desempleo de graduados jóvenes y mayores fue reducida, según el estudio del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. La entidad señaló que se observa un patrón parecido entre quienes no tienen título universitario.

Ese hallazgo apuntó al modo de organización del trabajo, más que al nivel educativo por sí solo, como factor de incidencia en las oportunidades de entrada al empleo. La comparación entre sectores remotos y presenciales fue el eje del análisis.

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Qué encontró el estudio sobre la inteligencia artificial

La publicación llegó en medio de la preocupación por el futuro laboral de los graduados universitarios ante el avance de la inteligencia artificial en empleos administrativos y profesionales de finanzas, derecho, entretenimiento y medios.

Esta primavera en Estados Unidos, graduados universitarios abuchearon menciones a la IA durante discursos de graduación, informó la agencia.

El informe subrayó que el empeoramiento del panorama laboral para los jóvenes graduados comenzó antes del desarrollo de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT. Cuando los autores midieron cuánto estaba expuesta cada ocupación a la IA, encontraron que ese factor tuvo poca incidencia en el desempleo juvenil.

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Los resultados también coincidieron con un mercado laboral de pocas contrataciones y pocos despidos, en el que las cesantías siguen bajas y la tasa general de desempleo se mantiene estable, pero quienes pierden su empleo tienen más dificultades para conseguir otro.

El informe subrayó que el empeoramiento del panorama laboral para los jóvenes graduados comenzó antes del desarrollo de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de una empresa tecnológica

La investigación incorporó además datos detallados de una empresa tecnológica de la lista Fortune 500 cuyo nombre no fue revelado, y observó un patrón de contratación similar al detectado en la economía en general, según el estudio citado por Associated Press.

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Cuando sus oficinas estaban cerradas y la plantilla trabajaba a distancia, “la empresa contrató a menos trabajadores sin experiencia y a más trabajadores experimentados, que podrían necesitar menos tutoría para desempeñar bien sus tareas”, señaló el informe.

“Una vez que sus oficinas reabrieron, la empresa volvió a contratar a más trabajadores jóvenes”, indicó el estudio en otra cita reproducida por Associated Press.

Aun así, después de la reapertura, la compañía siguió favoreciendo a empleados con más experiencia en los equipos que incluían trabajo remoto.