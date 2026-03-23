Estados Unidos

Un avión chocó con un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia en Nueva York: al menos cuatro heridos

La Administración Federal de Aviación (FAA) dispuso una suspensión total de vuelos en el recinto, lo que implicó la interrupción de todas las salidas. El organismo indicó que existía una probabilidad “alta” de que la medida se extendiera durante varias horas, sin precisar un horario para la reanudación de las operaciones

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Un avión chocó con un
Un avión chocó con un vehículo de emergencia en el aeropuerto LaGuardia en Nueva York: al menos cuatro heridos (AP)

El aeropuerto LaGuardia en Nueva York suspendió sus operaciones en la madrugada del lunes tras la colisión entre un avión de Air Canada y un vehículo de emergencia en una pista, informaron autoridades locales y federales. La Federal Aviation Administration (FAA) ordenó la paralización total de los vuelos, mientras equipos de emergencia acudieron al lugar.

El Departamento de Policía de Nueva York confirmó a la AFP que un avión “colisionó con un vehículo de la autoridad portuaria”. De acuerdo con información preliminar de fuentes citadas en el lugar citadas por el medio NBC, el vehículo involucrado era un camión de bomberos operado por personal policial.

El Departamento de Bomberos de Nueva York indicó que “respondimos a un incidente reportado que involucra a un avión y un vehículo” en la pista cuatro. La agencia confirmó que el hecho ocurrió a las 23:38 del domingo, sin ofrecer detalles adicionales en ese momento.

Según fuentes familiarizadas con la situación citadas por el medio estadounidense, cuatro personas resultaron heridas tras el impacto. El piloto y el copiloto presentaron heridas graves, mientras que un sargento y un oficial sufrieron fracturas y permanecen en condición estable en un hospital. No se reportaron otras lesiones de gravedad.

Las mismas fuentes señalaron que a bordo de la aeronave viajaban 76 pasajeros y cuatro tripulantes. El avión se encontraba al final de la maniobra de aterrizaje y avanzaba a unos 30 kilómetros por hora cuando ocurrió la colisión.

El Departamento de Bomberos de
El Departamento de Bomberos de Nueva York indicó que “respondimos a un incidente reportado que involucra a un avión y un vehículo” en la pista cuatro (REUTERS)

La plataforma de seguimiento aéreo FlightRadar24 informó que un avión de Air Canada Express “colisionó con un vehículo de rescate y extinción de incendios del aeropuerto” durante el aterrizaje. Según ese servicio, la aeronave, un CRJ-900 operado por Jazz Aviation, había despegado desde Montreal.

De acuerdo con FlightRadar24, el avión “estaba rodando por la pista cuando impactó” contra el vehículo que se cruzaba en su trayectoria.

El aeropuerto, ubicado en el distrito de Queens, registró un fuerte impacto en sus operaciones. Según su sitio web oficial, todos los vuelos de salida programados para las primeras horas del lunes presentaron demoras o cancelaciones.

La agencia de gestión de emergencias de Nueva York advirtió a la población sobre complicaciones en la zona. “Esperen cancelaciones, cierres de carreteras, retrasos en el tráfico y personal de emergencia”, indicó en un mensaje en la red social X. “Utilice rutas alternativas”, agregó.

El incidente ocurrió en un contexto de dificultades operativas previas en LaGuardia. El aeropuerto ya registraba interrupciones en los vuelos debido a condiciones meteorológicas adversas durante el fin de semana, según informó el domingo.

El aeropuerto, ubicado en el
El aeropuerto, ubicado en el distrito de Queens, registró un fuerte impacto en sus operaciones. Según su sitio web oficial, todos los vuelos de salida programados para las primeras horas del lunes presentaron demoras o cancelaciones (REUTERS)

A estas complicaciones se sumaron demoras en los controles de seguridad. La semana pasada, las autoridades señalaron que los pasajeros enfrentaban mayores tiempos de espera debido a “repercusiones en el personal” vinculadas a una falta de financiación federal.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) informó que estaba recopilando información sobre el incidente, sin ofrecer detalles adicionales en las primeras horas del lunes.

Hasta el momento, las autoridades aeroportuarias y la policía de la Autoridad Portuaria no precisaron las causas del hecho ni confirmaron cuándo se reanudarán las operaciones normales en una de las principales terminales aéreas para vuelos domésticos en Estados Unidos.

(Con información de AFP y AP)

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