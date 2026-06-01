Cuánto sale asistir a la Copa FIFA Mundial 2026 en Estados Unidos

Entre las ciudades analizadas, Miami fue la más accesible tanto en hotel como en entrada para su primer partido. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

La Copa FIFA Mundial 2026 está a punto de comenzar dentro de 11 días y muchas personas se preguntan: cuánto sale ir a ver un partido.

Asistir a un partido de la Copa FIFA Mundial 2026 en Estados Unidos puede costar desde algo más de USD 600 en Miami hasta más de USD 2.000 en algunas de las plazas más costosas, entre entrada y hotel, según un análisis de NBC News sobre los partidos inaugurales en cada sede estadounidense del torneo.

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El torneo mundialista tendrá 11 ciudades sede en Estados Unidos, además de cinco en México y Canadá, y se jugará del 11 de junio al 19 de julio, según NBC News.

Asistir a un partido de la Copa FIFA Mundial 2026 en Estados Unidos puede costar desde algo más de USD 600 en Miami hasta más de USD 2.000 en algunas de las plazas más costosas, entre entrada y hotel Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

La diferencia se amplía en el tramo final del campeonato: el precio promedio de entrada más económica para la final en Nueva Jersey ya supera en más de USD 7.000 al del partido inaugural en ese mismo estado, pese a que falta más de un mes y los equipos todavía no están definidos.

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Cuánto sale quedarse en los hoteles y cuál es la ciudad más conveniente

El medio calculó el costo de asistencia a partir de dos variables: el precio de una habitación de hotel por dos noches y el valor de una entrada.

Para los hoteles, tomó las cinco opciones más baratas de Marriott, Hilton y Hyatt ubicadas a menos de 24 kilómetros (15 millas) de cada estadio; para los boletos, promedió el precio mínimo de reventa entre SeatGeek y el mercado oficial de entradas de la FIFA.

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Entre las ciudades analizadas, Miami fue la más accesible tanto en hotel como en entrada para su primer partido. Ese encuentro enfrentará a Arabia Saudita con Uruguay el 15 de junio.

El torneo mundialista tendrá 11 ciudades sede en Estados Unidos, además de cinco en México y Canadá, y se jugará del 11 de junio al 19 de julio, según NBC News. REUTERS/Daniel Cole

En el extremo opuesto, el costo combinado de una habitación y una entrada superó USD 2.000 en el área de Nueva York y Nueva Jersey. El medio señaló que el boleto más caro corresponde al partido entre Brasil y Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el 13 de junio, donde el precio mínimo rozaba los USD 1.400.

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La ciudad con el promedio hotelero más alto fue Boston, donde una estadía de dos noches cerca del Gillette Stadium costaba casi USD 1.000. El estadio es la casa de los New England Patriots de la NFL.

El primer encuentro del Mundial que se jugará en Estados Unidos será el 12 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, California, con Estados Unidos frente a Paraguay. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

Cuándo es el primer partido en Estados Unidos

El primer encuentro del Mundial que se jugará en Estados Unidos será el 12 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, California, con Estados Unidos frente a Paraguay.

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Aunque las entradas para ese partido eran más baratas que las del debut en Nueva Jersey, el área de Los Ángeles aparecía como la segunda ciudad más cara para asistir.

Cómo funciona la nueva aplicación de la FIFA para descargar tus entradas del Mundial 2026

La aplicación FWC Mobile Tickets es la herramienta oficial para la gestión de boletos digitales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cual permite a los usuarios descargar, almacenar y transferir sus entradas directamente desde sus teléfonos inteligentes.

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Para aquellos aficionados que compraron sus entradas en el sitio oficial de la FIFA, en los últimos días han estado llegan correos donde se indica que los boletos ya están disponibles para su visualización a través de la aplicación FWC Mobile Tickets, por lo cual aquí te comentamos el paso a paso para poder verlos en tu celular:

Descarga e instalación: Descarga la aplicación FWC Mobile Tickets desde Google Play o App Store en tu dispositivo móvil.

Creación de FIFA ID: Crea una cuenta FIFA ID utilizando el mismo correo electrónico con el que adquiriste tus entradas. Si ya tienes una cuenta, solo inicia sesión.

Recepción de entradas: Cuando los boletos estén disponibles, recibirás un correo electrónico con la notificación para aceptar tus tickets y descargarlos en la app.

Acceso a la app: Ingresa a la aplicación usando tu FIFA ID. Las entradas aparecerán automáticamente si tu cuenta coincide con la utilizada en la compra.

Gestión y transferencia: Puedes consultar tus boletos en la app en cualquier momento. Si deseas transferir un ticket a otra persona, utiliza la opción de envío por correo electrónico dentro de la app.

Acceso al estadio: El día del partido, abre la aplicación y muestra el boleto digital en el acceso. No es necesario imprimir nada. El personal escaneará el código QR desde tu dispositivo.