Por qué la primera encíclica del papa León XIV sobre inteligencia artificial encendió las alarmas en Silicon Valley

El papa León XIV situó a la inteligencia artificial entre los temas centrales de su primer gran documento doctrinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación de Magnifica Humanitas, la primera encíclica del papa León XIV dedicada a la inteligencia artificial, desencadenó una intensa discusión en Estados Unidos sobre la regulación, los riesgos y las implicaciones éticas de una tecnología que se ha convertido en uno de los principales ejes de competencia económica y geopolítica a nivel mundial.

El documento representa la intervención más ambiciosa realizada hasta ahora por la Iglesia Católica sobre la inteligencia artificial y propone un marco moral para orientar su desarrollo. Según un análisis de Politico, la encíclica situó al pontífice en medio de un debate que enfrenta a sectores tecnológicos, responsables políticos y líderes religiosos sobre cómo gestionar una herramienta que evoluciona a gran velocidad.

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León XIV planteó que el desafío no consiste en aceptar o rechazar la tecnología, sino en definir los principios que deben guiar su utilización.

“La tecnología nunca es neutral, porque adopta las características de quienes la diseñan, financian, regulan y utilizan”, escribió el pontífice en uno de los pasajes más citados del documento.

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La encíclica sostiene que la inteligencia artificial debe desarrollarse dentro de límites éticos claros y advierte sobre los riesgos asociados a la concentración de poder, la automatización de decisiones humanas y el uso de sistemas tecnológicos sin mecanismos adecuados de supervisión.

La presentación del texto tuvo además un elemento que llamó especialmente la atención en Washington y Silicon Valley: la participación de Christopher Olah, cofundador de Anthropic, una de las empresas más influyentes del sector y desarrolladora de los modelos Claude y Mythos.

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La participación de Christopher Olah en la presentación de la encíclica reforzó la atención sobre los vínculos entre la industria tecnológica y el debate ético impulsado por el Vaticano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anthropic se ha diferenciado de otras compañías de inteligencia artificial por insistir en la necesidad de incorporar estándares de seguridad y evaluación de riesgos durante el desarrollo de sistemas avanzados. Para muchos observadores, la presencia de Olah reflejó la afinidad existente entre la visión defendida por la empresa y algunas de las preocupaciones planteadas por el Vaticano.

Según Politico, esa coincidencia convirtió a Anthropic en un actor central dentro de las reacciones que siguieron a la publicación de la encíclica. Mientras algunos sectores interpretaron la participación de la compañía como una señal positiva, otros acusaron al Vaticano de acercarse a una corriente específica dentro de la industria tecnológica.

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Entre quienes respaldaron la intervención de la Iglesia figura Brad Smith, presidente y vicepresidente de Microsoft.

“El punto que todas las religiones tienen en común es que parten de la humanidad primero”, afirmó. Según Smith, gran parte del sector tecnológico suele seguir el camino inverso: desarrolla nuevas herramientas y posteriormente evalúa sus efectos sobre las personas.

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La recepción fue muy diferente entre algunos representantes de la denominada derecha tecnológica estadounidense. Dean Ball, investigador de la Foundation for American Innovation y ex asesor en inteligencia artificial durante la administración de Donald Trump, calificó el documento como una propuesta excesivamente favorable a la regulación.

“Creo que es un documento bastante débil”, afirmó Ball, citado por Politico. A su juicio, la encíclica representa una defensa de modelos regulatorios que podrían obstaculizar el desarrollo tecnológico.

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Brad Smith, presidente y vicepresidente de Microsoft, respaldó la incorporación de criterios éticos en el debate sobre el desarrollo de la inteligencia artificial (REUTERS/Archivo)

Las críticas también provinieron de sectores cercanos al empresario Peter Thiel, una de las figuras más influyentes de Silicon Valley y uno de los principales defensores de acelerar el avance tecnológico. Durante los últimos años, Thiel ha cuestionado reiteradamente a quienes proponen imponer límites estrictos al desarrollo de la inteligencia artificial.

La discusión trascendió el ámbito empresarial y alcanzó de lleno a la política estadounidense.

Uno de los dirigentes más observados tras la publicación de la encíclica fue el vicepresidente JD Vance. Católico practicante y aliado político de Thiel desde hace años, Vance mantiene vínculos estrechos tanto con el movimiento conservador religioso como con sectores tecnológicos que rechazan nuevas regulaciones.

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Según Politico, el vicepresidente quedó situado en una posición particularmente compleja. Por un lado, forma parte de una administración que históricamente ha favorecido una intervención limitada del Estado en materia tecnológica. Por otro, pertenece a una comunidad religiosa donde crecen las preocupaciones sobre las consecuencias sociales y culturales de la inteligencia artificial.

Antes de la publicación del documento, Vance había anticipado que probablemente encontraría puntos de coincidencia y discrepancia con el texto pontificio. Tras conocer su contenido, adoptó un tono más conciliador.

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“Lo que leí me pareció muy profundo, y el tipo de reflexión que uno espera y desea de un líder de la Iglesia”, declaró en una entrevista.

Sin embargo, algunos de sus críticos consideran que deberá afrontar las tensiones entre sus compromisos políticos y religiosos. Christopher Hale, analista de la relación entre el Vaticano y la política estadounidense, sostuvo que Vance intenta mantener el respaldo de sectores tecnológicos conservadores sin perder apoyo dentro del electorado católico.

JD Vance, una de las principales figuras católicas de la política estadounidense, reaccionó con cautela al documento difundido por el Vaticano (REUTERS/Archivo)

La encíclica también generó cuestionamientos entre referentes que consideran que la Iglesia carece de autoridad para intervenir en asuntos relacionados con tecnologías altamente especializadas.

Michelle Stephens, directora de la organización ACTS 17 Collective, afirmó que muchos en Silicon Valley observan con escepticismo la incursión del Vaticano en este debate.

“La posición de Silicon Valley es: ‘¿Cómo saben siquiera qué es la inteligencia artificial para tener una posición sobre ella?’”, señaló.

Desde el Vaticano y entre sus partidarios, la respuesta es que el impacto de la inteligencia artificial trasciende ampliamente el ámbito técnico. El argumento central es que los efectos de estas tecnologías alcanzan a toda la sociedad y, por lo tanto, también pueden ser objeto de reflexión moral, filosófica y religiosa.

Michael Toscano, investigador del Institute for Family Studies, advirtió que la creación de sistemas que aparentan conciencia plantea interrogantes profundos sobre la relación entre tecnología y naturaleza humana.

“El problema alarmante es que cuando se crea algo que tiene apariencia de conciencia, eso es intrínsecamente parecido a algo divino”, afirmó.

Más allá de las diferencias ideológicas, el debate impulsado por Magnifica Humanitas refleja una discusión cada vez más presente en Washington. Durante los últimos meses, funcionarios, legisladores, empresas y organizaciones civiles han protagonizado desacuerdos sobre la conveniencia de imponer nuevas salvaguardas a la inteligencia artificial o permitir que el sector continúe desarrollándose con restricciones mínimas.

La encíclica Magnifica Humanitas marca el ingreso formal del pontificado de León XIV en el debate global sobre el desarrollo y la regulación de la inteligencia artificial (REUTERS/Archivo)

En ese contexto, la encíclica de León XIV incorporó un nuevo elemento a la discusión global: la intervención de una institución religiosa con influencia sobre más de 1.300 millones de fieles y que busca introducir consideraciones éticas en una conversación dominada hasta ahora por intereses tecnológicos, económicos y estratégicos.

La repercusión del documento mostró que el debate sobre la inteligencia artificial ya no se limita a laboratorios, empresas o despachos gubernamentales. También alcanza a instituciones religiosas, académicas y sociales que buscan participar en la definición de los límites y responsabilidades de una tecnología llamada a transformar múltiples aspectos de la vida contemporánea.