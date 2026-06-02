Estados Unidos

Carl’s Jr. cerrará 10 locales y venderá otros 49 en California: por qué la cadena enfrenta una crisis histórica

Presentaciones judiciales señalan falta de liquidez para cubrir sueldos, alquileres e insumos, en un contexto de menor demanda, costos laborales más altos y competencia intensa en comida rápida

Guardar
El franquiciado de Carl’s Jr., Harshad Dharod, cerrará 10 locales y venderá otros 49 en California tras declararse en bancarrota (ECONOMIA AVANZA FOOD)
El franquiciado de Carl’s Jr., Harshad Dharod, cerrará 10 locales y venderá otros 49 en California tras declararse en bancarrota (ECONOMIA AVANZA FOOD)

El franquiciado de Carl’s Jr. Harshad Dharod planea cerrar 10 locales y vender otros 49 en California después de haberse acogido a la protección por bancarrota en abril, una decisión que expone la presión financiera que atraviesan parte de sus operaciones en un momento de menor consumo, mayores costos laborales y competencia más dura en la comida rápida, según Los Angeles Times.

Sus restaurantes facturan más de USD 6 millones al mes, pero este año pierden más de USD 600.000 mensuales, de acuerdo con presentaciones judiciales citadas por Los Angeles Times.

PUBLICIDAD

En esos documentos, Dharod sostuvo que en los últimos dos años el negocio se deterioró hasta dejarlo sin liquidez suficiente para pagar salarios, alquileres, insumos y seguros, según el mismo medio.

Dharod, que concentra la mayor parte de sus sucursales en el sur de California, busca clausurar 10 de los locales bajo su control y encontrar comprador para el resto, según un corredor que participa en la operación y fue citado por Los Angeles Times.

PUBLICIDAD

La venta estará a cargo de National Franchise Sales y abarca puntos de venta tanto del sur como del norte del estado, según el diario.

Una vista exterior de un restaurante Carl's Jr con su cartel rojo y amarillo, ventanas de cristal, un empleado barriendo y bicicletas estacionadas afuera
Las operaciones de Carl’s Jr. sufren pérdidas mensuales superiores a USD 600.000, agravadas por menores ventas y mayores costos laborales (Captura Google Maps)

Un portavoz de CKE Restaurants, la empresa matriz de Carl’s Jr., dijo a Los Angeles Times que la compañía conoce la decisión del franquiciado.

“Esta situación es específica de las circunstancias financieras y empresariales de este franquiciado individual. Esto no tiene impacto en las operaciones de ninguna otra ubicación de Carl’s Jr.”, afirmó al medio.

Según un portavoz del intermediario citado por Los Angeles Times, ya existe interés de potenciales compradores. La misma fuente indicó que, cuando una franquicia cambia de dueño, los empleados y gerentes suelen conservar sus puestos.

La crisis del franquiciado se produce en una cadena bajo presión competitiva

En presentaciones anteriores ante el tribunal de bancarrota, Dharod atribuyó las dificultades de sus tiendas al estado de California y a la propia marca, según Los Angeles Times.

Allí sostuvo que la falta de apoyo e innovación de Carl’s Jr. y el aumento de los costos laborales tras la entrada en vigor de un salario mínimo de USD 20 por hora le impidieron cubrir sus gastos, de acuerdo con el diario.

Una vista exterior de un restaurante Carl's Jr gris con una estrella amarilla, un letrero de drive-thru, árboles, palmeras y una calle con vehículos bajo un cielo nublado
La venta de los restaurantes de Carl’s Jr. en California estará a cargo de National Franchise Sales e incluirá sucursales en el sur y norte del estado (Captura Google Maps)

El franquiciado también tuvo que pedir autorización especial para usar su flujo diario de caja para financiar gastos corrientes, o arriesgarse a quedarse sin dinero y verse forzado a cerrar sus locales, según Los Angeles Times. El medio señaló que no pudo contactarlo para obtener comentarios adicionales.

La situación se inscribe en un año difícil para Carl’s Jr., que intenta mantener relevancia frente a nuevos competidores y a consumidores de comida rápida cada vez más selectivos con lo que pagan y consumen, según analistas citados por Los Angeles Times.

El diario agregó que, como la mayoría de los restaurantes, la cadena enfrenta un contexto en el que muchos clientes están preocupados por la inflación y por la salud de la economía.

Algunas cadenas responden con recortes de precios, pero las marcas más pequeñas compiten peor en esas guerras de precios, según Los Angeles Times.

Interior de Carl's Jr Los Ángeles: logo, menú, mostrador con clientes, refrigerador de bebidas y zona de comedor con mesas y sillas rojas
La suba del salario mínimo a USD 20 la hora en California es uno de los principales factores que impulsan la crisis del franquiciado de Carl’s Jr (Captura Google Maps)

El medio añadió que las empresas sin una identidad de marca sólida y una base fiel de consumidores son las que más sufrieron.

Cerca de 1.000 empleados trabajan en los locales del franquiciado

Un grupo reducido de los casi 1.000 empleados que trabajan para Dharod afirmó que los esfuerzos por recortar costos al máximo los dejaron sobrecargados de tareas, con plantillas insuficientes y expuestos a hechos violentos, según Los Angeles Times. Algunos trabajadores dijeron al diario que se lesionan porque deben hacer el trabajo de varias personas.

Varios empleados describieron interacciones violentas con clientes, incluidos robos y agresiones físicas, y aseguraron que la empresa no les proporcionó capacitación en seguridad, según Los Angeles Times.

Algunos también realizaron varias huelgas breves en los últimos meses para llamar la atención sobre sus reclamos, de acuerdo con el mismo medio.

La historia de la cadena contrasta con ese presente. Carl’s Jr. comenzó en 1941 como un carrito de perros calientes en la esquina de Florence y Central, en Los Ángeles, y abrió sus primeros restaurantes con menú ampliado en Anaheim en 1946, según Los Angeles Times.

Exterior de un Carl's Jr con fachada gris y roja, frente a un poste alto con letreros de varios negocios, y una calle con un coche a la derecha
Carl’s Jr. mantiene productos emblemáticos de sus orígenes californianos, como la hamburguesa doble Cali XL y menús con opciones sin carne (Captura Google Maps)

Su estrella amarilla sonriente apareció en la década de 1950 y se expandió con rapidez por California durante los años 70, de acuerdo con el diario.

Aunque trasladó su sede de Carpinteria a Tennessee en la última década, su menú todavía conserva referencias a su origen californiano con productos como la hamburguesa doble Cali XL, según Los Angeles Times.

El medio también recordó que la cadena estuvo entre las primeras en detectar la demanda de opciones sin carne e incorporó hamburguesas vegetales y la hamburguesa de pavo a la parrilla.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasCarl's Jr.CaliforniaQuiebraComida RápidaEstados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El misterio de “Ecos de las estribaciones”, el ejemplar manchado de hollín que reapareció más de un siglo después en la biblioteca pública de San Francisco

El inesperado hallazgo alimentó el entusiasmo colectivo y alentó a la ciudadanía a perseverar en la recuperación del acervo histórico local

El misterio de “Ecos de las estribaciones”, el ejemplar manchado de hollín que reapareció más de un siglo después en la biblioteca pública de San Francisco

Cinco señales de que la inflación ya afecta el bolsillo de los estadounidenses

La tasa de ahorro personal bajó a 2,6% y economistas advierten que, con menos margen, cualquier shock de costos se traslada más rápido a recortes de consumo y a un mayor uso de financiamiento

Cinco señales de que la inflación ya afecta el bolsillo de los estadounidenses

La temporada de huracanes del Atlántico de 2026 ya inició, ¿cuándo se formará la primera tormenta?

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica proyectó una actividad por debajo de lo normal, aunque no anticipó lugares de impacto y pidió mantener vigilancia y preparación constante

La temporada de huracanes del Atlántico de 2026 ya inició, ¿cuándo se formará la primera tormenta?

Las tecnológicas impulsaron a Wall Street a nuevo récords pese a la presión del petróleo y la volatilidad global

El avance de empresas emblemáticas, en especial del sector de inteligencia artificial, permitió nuevos máximos históricos en los principales índices bursátiles a pesar del encarecimiento del crudo y la inestabilidad geopolítica

Las tecnológicas impulsaron a Wall Street a nuevo récords pese a la presión del petróleo y la volatilidad global

Estados Unidos responsabilizó a la dictadura de Ortega y Murillo por la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera

La ONU se sumó a la condena internacional y exigió una investigación independiente. El régimen nicaragüense retuvo el cadáver del fundador de Yatama, séptimo preso político fallecido en custodia desde 2019, y tardó más de 15 horas en confirmar su deceso

Estados Unidos responsabilizó a la dictadura de Ortega y Murillo por la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera

TECNO

Las gafas de Apple desafiarían a las ópticas convencionales antes que a Meta

Las gafas de Apple desafiarían a las ópticas convencionales antes que a Meta

Black Cat suena diferente en Marvel Rivals: la razón detrás del cambio

No lo tires: truco de Google para transformar tu viejo televisor en un potente Smart TV

Anthropic activa el camino a Wall Street y el mercado pone la lupa sobre Claude

Qué debes conectar de último para evitar daños: el celular o el cargador

ENTRETENIMIENTO

Anna Kendrick dirigirá la adaptación de ‘The Seven Husbands of Evelyn Hugo’ para Netflix

Anna Kendrick dirigirá la adaptación de ‘The Seven Husbands of Evelyn Hugo’ para Netflix

“La proteína es una piedra angular de la nutrición del culturismo”, asegura Arnold Schwarzenegger a los 78 años

‘Euphoria’ desata críticas por su episodio final tras la muerte de su protagonista

Zach Galifianakis sobre su salto a la fama: “Nadie me hacía preguntas hasta que estuve en una película con un mono”

‘Hoppers’: fecha de estreno en streaming de la más reciente película de Pixar

MUNDO

Tras más de 40 años, resuelven el enigma de las heridas en espiral en los cachorros de foca de la isla de Sable

Tras más de 40 años, resuelven el enigma de las heridas en espiral en los cachorros de foca de la isla de Sable

193 kilómetros, más de 50 barcos al día y dos mares que mueven casi el 12% del comercio mundial: así es el Canal de Suez

Cuatro continentes, 1.848 personas y un pueblo irlandés: así el clan O’Sullivan obtuvo un récord mundial

Ucrania apuesta por un acuerdo de paz en los próximos meses debido a un freno del avance ruso

La gran apuesta del Indo-Pacífico: estrechar los lazos de defensa ante el ascenso de China