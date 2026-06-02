Así fue el viaje en bicicleta de tres argentinos rumbo a la Copa FIFA Mundial 2026 en Estados Unidos

Tres ciclistas argentinos recorren 17 países para llegar al Mundial 2026 y acompañar a la Selección Argentina en Kansas City. Foto: Instagram @enbiciandoalmundo

Tres argentinos avanzaron hacia la Copa FIFA Mundial 2026 con destino final a Estados Unidos. Los aventureros argentinos comenzaron la travesía el 16 de agosto de 2025.

Desde un primer momento, los ciclistas tuvieron el objetivo de acompañar a la Selección Argentina en la próxima Copa del Mundo 2026, de acuerdo al sitio entrerriano Elonce.

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La expedición está protagonizada por Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini, conocidos como los “biciviajeros” de Gualeguaychú.

Así comenzó la travesía hacia la Copa Mundial 2026

La partida comenzó desde la Municipalidad de Gualeguaychú. Desde entonces, los tres amigos comparten el recorrido a través de su cuenta de Instagram @enbicialmundo, donde muestran cada etapa de la experiencia, según el medio local.

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Durante el trayecto enfrentaron exigencias físicas y logísticas propias de un recorrido de larga distancia. A medida que fueron avanzando, recorrieron los siguientes paisajes: las llanuras de Argentina y Uruguay, las montañas de Bolivia y la costa del Pacífico en Perú.

Tres argentinos avanzaron hacia la Copa FIFA Mundial 2026 con destino final a Estados Unidos. Foto: Instagram @enbiciandoalmundo

Los desafíos que atravesaron en Ecuador y Colombia

El viaje incluyó violencia en Ecuador y Colombia. Sin embargo, el recorrido no estuvo marcado solo por el desgaste físico. Según el sitio de noticias 3200, los ciclistas identificaron dos episodios de tensión ocurridos en Ecuador y Colombia.

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En Machala, Ecuador, quedaron en medio de un contexto de violencia después de un motín carcelario que terminó con varios asesinatos, según 3200. Poco después, en el sur de Colombia, un coche bomba explotó a pocos kilómetros del lugar por el que ellos pasarían, según 3200.

Los viajeros relataron ese momento al medio 3200: “Tuvimos que resguardarnos y al otro día vimos el vehículo incendiado”.

A esos hechos se sumaron las exigencias físicas de la travesía: la altura en Bolivia, Perú y Colombia, el calor extremo, el cansancio acumulado y la incertidumbre permanente sobre el camino, según 3200.

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Pese a eso, señalaron que encaran esta etapa “más distendidos” porque la planificación inicial les permitió llegar con margen, incluso ante la posibilidad de que Argentina debutara en Canadá.

Quién tomó la iniciativa de la aventura hacia la Copa FIFA Mundial 2026

La expedición nació por iniciativa de Miguel Silio, quien ya había llegado en bicicleta a Rusia 2018 y Qatar 2022 desde Madrid, según 3200. Esta vez, el desafío consistió en cruzar el continente americano desde el sur hasta Estados Unidos, según 3200.

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Tres entrerrianos están a solo 700 kilómetros de completar un viaje en bicicleta hasta la sede del debut argentino en el Mundial 2026, según 3200. La meta es Kansas City, donde esperan cerrar una travesía que ellos mismos definieron como una “locura”, según 3200.

La expedición nació por iniciativa de Miguel Silio, quien ya había llegado en bicicleta a Rusia 2018 y Qatar 2022 desde Madrid, según 3200. Instagram: @enbiciandoalmundo

Las experiencias del recorrido y el encuentro con Ginóbili

La experiencia combinó deporte, culturas y un encuentro con Ginóbili. En esa evaluación, revelaron: “Viajar en bicicleta te permite conocer un país de verdad: lo lindo, lo feo y sobre todo a la gente”.

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Ese contacto con personas de distintas culturas se transformó en una de las experiencias del viaje, según 3200. Aunque reconocen que todavía no dimensionan la repercusión de la historia, saben que atravesar 17 países en bicicleta para llegar al Mundial es una travesía, según 3200.

Uno de los momentos del viaje fue el encuentro con Manu Ginóbili en San Antonio, según 3200. Allí recorrieron la cancha de los Spurs y luego compartieron mates, café y una charla junto a la madre del exbasquetbolista, según 3200.

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Contaron a 3200 sobre esa visita: “Hablamos de la vida en general, fue un momento muy lindo”.

En la recta final, los tres afirmaron que la parte más dura ya quedó atrás. El cuerpo, dijeron, está cansado pero responde, y la cabeza está puesta en disfrutar los últimos kilómetros antes de llegar a Kansas City y, si el plan se cumple, encontrarse con Lionel Messi y la Scaloneta, según 3200. Si tuvieran que condensar toda la travesía en una sola palabra, eligieron “locura”.

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Cuánto falta para llegar a Estados Unidos

Su objetivo es llegar a la ciudad estadounidense que será sede del Mundial 2026 para acompañar a la Selección Argentina.

El tramo final llega después de meses de viaje, 17 países recorridos y miles de kilómetros sobre dos ruedas, de acuerdo con el medio. Tal es así que dejaron atrás trabajo, rutina y familias para un recorrido desde Argentina hasta Estados Unidos, según 3200.