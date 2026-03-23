Relatos de pasajeros revelaron el ambiente previo al accidente en La Guardia y la maniobra del piloto para evitar una tragedia mayor

Emergency vehicles are parked near an Air Canada Express jet that had collided with a fire truck at LaGuardia Airport in Queens, New York, U.S. March 23, 2026. REUTERS/Adam Gray

La noche del domingo, el aeropuerto LaGuardia de Nueva York fue escenario de un grave accidente cuando un avión de Air Canada, procedente de Montreal, colisionó con un camión de bomberos durante el aterrizaje.

El choque resultó en la muerte de los dos pilotos, el traslado de cuarenta y una personas al hospital y el cierre del aeropuerto hasta al menos las 14h del lunes, según informó el medio New York Post. De acuerdo con testimonios de los pasajeros, las últimas acciones de la tripulación evitaron que la tragedia tuviera un saldo aún mayor.

Imágenes tomadas al amanecer del lunes mostraron la destrucción de la aeronave, un jet de hasta 38.100 kg (84,000 lb), tras el impacto en la pista principal del aeropuerto, según la cobertura del medio estadounidense.

Nueve de los hospitalizados continúan internados mientras que el resto ha recibido el alta médica. Las operaciones normales solo se reanudarán tras la investigación en curso y una conferencia de prensa prevista para el mismo día, encabezada por el secretario de transporte Sean Duffy.

Debris hangs from a damaged Air Canada Express jet that had collided with a fire truck at New York's LaGuardia Airport in Queens, New York, U.S., March 23, 2026. REUTERS/Adam Gray

“Todo fue caos”: relatos de los pasajeros tras el impacto en La Guardia

Durante los segundos posteriores al aterrizaje, los pasajeros vivieron escenas de confusión y tensión. Jack Cabot, quien viajaba en el vuelo identificado como Jazz 646, relató a Fox News que “fue un vuelo normal hasta que, al aterrizar, caímos con fuerza y, dos segundos después, sentimos un golpe absoluto… todo el mundo voló por los aires, el avión se desviaba a la izquierda y a la derecha. Era caos. No parecía que nadie estuviese controlándolo”, citó el New York Post.

Por su parte, Brady Sego publicó en Reddit que después de tocar pista, “unos treinta segundos después sentimos un empujón fuerte hacia delante, luego un estruendo y lo que pareció un deslizamiento lateral por la pista”.

Debris hangs from a damaged Air Canada Express jet that had collided with a fire truck at New York's LaGuardia Airport in Queens, New York, U.S., March 23, 2026. REUTERS/Adam Gray

Según este testigo, se comentó entre los pasajeros que “el piloto intentó activar el reversor en el último segundo. Honestamente, probablemente salvaron nuestras vidas. Quisiera poder decírselo a sus familias. Son héroes”, reprodujo el New York Post.

La aeronave transportaba a 72 pasajeros y cuatro tripulantes. De acuerdo con funcionarios citados por el New York Post, además de los dos pilotos muertos, decenas sufrieron heridas y cuarenta y uno debieron ser hospitalizados, algunos con lesiones graves.

Una azafata eyectada mientras permanecía sujeta a su asiento

Entre los miembros de la tripulación se encontraba una auxiliar de vuelo que, tras el impacto, fue expulsada del avión mientras permanecía sujeta al jumpseat, el asiento de emergencia de la tripulación, de acuerdo a fuentes consultadas por el New York Post. La auxiliar sobrevivió al choque, aunque se desconoce la gravedad de sus lesiones.

El camión de bomberos contra el que impactó el jet se dirigía hacia otro avión de United Airlines en respuesta a una emergencia a bordo por un olor que causó malestar en la tripulación. Al cruzar la pista 4, justo cuando el vuelo de Air Canada se disponía a aterrizar, se produjo el choque durante la maniobra de frenado bajo condiciones de pista húmeda.

Investigators inspect the wreckage of a fire truck after it collided with an Air Canada Express jet that was landing at LaGuardia Airport in Queens, New York, U.S. March 23, 2026. REUTERS/Adam Gray

Según datos del sitio especializado FlightRadar24 y citados por el New York Post, la aeronave se desplazaba a 39 km/h (24 mph) en el momento del impacto.

Dentro del camión de bomberos viajaban dos oficiales de la Port Authority, adscritos a la Unidad de Rescate y Lucha contra Incendios de la autoridad portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. Ambos resultaron heridos y permanecen internados en condición estable, informó el New York Post.

El error de la torre: grabaciones y órdenes confusas

La investigación del suceso centra parte de la atención en los controladores aéreos de LaGuardia. Fuentes preliminares citadas por el New York Post señalan que, tanto el avión como el camión de bomberos, contaban con autorizaciones para aterrizar y cruzar la pista respectivamente cuando ocurrió el accidente.

Fragmentos de audio de la torre de control, recuperados por el New York Post, evidencian confusión en los segundos previos al impacto. El controlador emitió advertencias: “Deténganse, deténganse, deténganse. Camión 1, detente. Camión 1, detente”. Tras el choque, se dirigió al piloto: “Jazz 646, veo que colisionaste con el vehículo. Detente en tu posición. Sé que no puedes moverte. Ya van vehículos en camino”.

En la misma secuencia, se alertó también a otros vuelos de la emergencia. Un avión de Frontier que se aproximaba a LaGuardia durante el accidente recibió instrucción de abortar el descenso, así como un vuelo de Delta proveniente de Detroit, desviado al aeropuerto JFK.

En las conversaciones posteriores, uno de los controladores reconoció: “Estábamos lidiando con una emergencia… y cometí un error”, recogió el New York Post.

El papel del control aéreo será revisado tras la investigación federal

El Consejo Nacional de Seguridad del Transporte, organismo federal de investigación de accidentes de Estados Unidos, determinará si las fallas de comunicación en la torre de control influyeron en el accidente.

El cierre de LaGuardia y el despliegue de los equipos de emergencia han provocado la reprogramación masiva de vuelos y un bloqueo significativo en uno de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos.

Hasta el cierre de esta edición, los nombres de los pilotos fallecidos no han sido difundidos, y la causa exacta del choque sigue bajo investigación.