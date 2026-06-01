El misterio de “Ecos de las estribaciones”, el ejemplar manchado de hollín que reapareció más de un siglo después en la biblioteca pública de San Francisco

Foto cortesía de Lance Yamamoto/SFGate para Mechanics' Institute.

La devolución inesperada de un libro que se creía perdido tras el terremoto y los incendios que devastaron a San Francisco en 1906 generó una fuerte repercusión entre la comunidad local y los amantes de la lectura, según informaron CNN y The New York Times. Se trata del libro “Ecos de las estribaciones”, encontrado por Randall Schwed.

El hallazgo fue interpretado como un símbolo de esperanza y resiliencia en medio de los esfuerzos por preservar el patrimonio cultural de la ciudad. La entrega del ejemplar fue celebrada por el personal de la biblioteca y por numerosos residentes, quienes destacaron el valor histórico del volumen.

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Aunque presentaba algunas marcas y daños asociados al paso del tiempo y a las consecuencias del desastre que azotó a la ciudad a comienzos del siglo XX, el libro conservaba gran parte de su estructura original, lo que permitirá su preservación e incorporación a los archivos históricos.

El hallazgo fue interpretado como un símbolo de esperanza y resiliencia en medio de los esfuerzos por preservar el patrimonio cultural de la ciudad. Lance Yamamoto/SFGATE

Según CNN, trabajadores de la Biblioteca Pública de San Francisco describieron la devolución como un acontecimiento inesperado y alentador.

El ejemplar había sido considerado perdido durante décadas y regresó a la institución gracias a la acción anónima de una persona cuya identidad no fue revelada.

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Así reaccionó la comunidad y del personal bibliotecario

La noticia despertó entusiasmo entre los residentes y el personal de la biblioteca. De acuerdo con testimonios recogidos por CNN y The New York Times, la devolución fue vista como un gesto significativo que refuerza la importancia de proteger y conservar el patrimonio cultural.

El diario estadounidense señaló que muchos habitantes de San Francisco interpretaron el episodio como una muestra del compromiso ciudadano con la memoria histórica de la ciudad.

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Así quedó la ciudad de San Francisco en 1906. Foto: sfpuc.gov

Algunos residentes destacaron que la preservación de libros y documentos históricos resulta fundamental para mantener vivo el legado de generaciones anteriores.

El legado del desastre de 1906

El terremoto y los incendios que azotaron San Francisco en abril de 1906 destruyeron gran parte de la ciudad y provocaron pérdidas incalculables en bibliotecas, archivos y colecciones históricas. Miles de libros y documentos desaparecieron o resultaron dañados durante la catástrofe.

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Durante años, numerosos ejemplares fueron catalogados como irrecuperables. Por ello, la reciente reaparición de este volumen representa mucho más que la recuperación de un libro: simboliza la permanencia de la memoria histórica y la importancia de los esfuerzos de conservación.

El personal de la biblioteca destacó que el regreso del ejemplar constituye una señal alentadora para quienes trabajan en la protección del patrimonio documental y un recordatorio de que incluso los objetos considerados perdidos pueden volver a formar parte de la historia colectiva.

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