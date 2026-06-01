Estados Unidos

El misterio de “Ecos de las estribaciones”, el ejemplar manchado de hollín que reapareció más de un siglo después en la biblioteca pública de San Francisco

El inesperado hallazgo alimentó el entusiasmo colectivo y alentó a la ciudadanía a perseverar en la recuperación del acervo histórico local

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Foto cortesía de Lance Yamamoto/SFGate para Mechanics' Institute.
Foto cortesía de Lance Yamamoto/SFGate para Mechanics' Institute.

La devolución inesperada de un libro que se creía perdido tras el terremoto y los incendios que devastaron a San Francisco en 1906 generó una fuerte repercusión entre la comunidad local y los amantes de la lectura, según informaron CNN y The New York Times. Se trata del libro “Ecos de las estribaciones”, encontrado por Randall Schwed.

El hallazgo fue interpretado como un símbolo de esperanza y resiliencia en medio de los esfuerzos por preservar el patrimonio cultural de la ciudad. La entrega del ejemplar fue celebrada por el personal de la biblioteca y por numerosos residentes, quienes destacaron el valor histórico del volumen.

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Aunque presentaba algunas marcas y daños asociados al paso del tiempo y a las consecuencias del desastre que azotó a la ciudad a comienzos del siglo XX, el libro conservaba gran parte de su estructura original, lo que permitirá su preservación e incorporación a los archivos históricos.

El hallazgo fue interpretado como un símbolo de esperanza y resiliencia en medio de los esfuerzos por preservar el patrimonio cultural de la ciudad. Lance Yamamoto/SFGATE
El hallazgo fue interpretado como un símbolo de esperanza y resiliencia en medio de los esfuerzos por preservar el patrimonio cultural de la ciudad. Lance Yamamoto/SFGATE

Según CNN, trabajadores de la Biblioteca Pública de San Francisco describieron la devolución como un acontecimiento inesperado y alentador.

El ejemplar había sido considerado perdido durante décadas y regresó a la institución gracias a la acción anónima de una persona cuya identidad no fue revelada.

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Así reaccionó la comunidad y del personal bibliotecario

La noticia despertó entusiasmo entre los residentes y el personal de la biblioteca. De acuerdo con testimonios recogidos por CNN y The New York Times, la devolución fue vista como un gesto significativo que refuerza la importancia de proteger y conservar el patrimonio cultural.

El diario estadounidense señaló que muchos habitantes de San Francisco interpretaron el episodio como una muestra del compromiso ciudadano con la memoria histórica de la ciudad.

Así quedó la ciudad de San Francisco en 1906. Foto: sfpuc.gov
Así quedó la ciudad de San Francisco en 1906. Foto: sfpuc.gov

Algunos residentes destacaron que la preservación de libros y documentos históricos resulta fundamental para mantener vivo el legado de generaciones anteriores.

El legado del desastre de 1906

El terremoto y los incendios que azotaron San Francisco en abril de 1906 destruyeron gran parte de la ciudad y provocaron pérdidas incalculables en bibliotecas, archivos y colecciones históricas. Miles de libros y documentos desaparecieron o resultaron dañados durante la catástrofe.

Durante años, numerosos ejemplares fueron catalogados como irrecuperables. Por ello, la reciente reaparición de este volumen representa mucho más que la recuperación de un libro: simboliza la permanencia de la memoria histórica y la importancia de los esfuerzos de conservación.

El personal de la biblioteca destacó que el regreso del ejemplar constituye una señal alentadora para quienes trabajan en la protección del patrimonio documental y un recordatorio de que incluso los objetos considerados perdidos pueden volver a formar parte de la historia colectiva.

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