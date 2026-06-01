La ciudad del sur que casi nadie ubica y que ahora crece más rápido que cualquier otro lugar en Estados Unidos

Celina se consolida como la ciudad de más rápido crecimiento en Estados Unidos con un incremento poblacional del 24,6% según el Censo (PODS)

La ciudad texana de Celina se convirtió en la de más rápido crecimiento de Estados Unidos entre 2024 y 2025, un salto que forzó a las autoridades a acelerar obras viales, ampliar redes de agua y saneamiento y planificar más servicios públicos sin perder el sentido de comunidad que atrajo a miles de familias, según Fox News Digital y estimaciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

De acuerdo con esos cálculos, Celina creció 24,6% entre 2024 y 2025, lo que implica que cerca de una de cada cuatro personas que hoy vive allí no residía en la ciudad un año antes, según Fox News Digital.

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El dato la ubicó al frente del ranking nacional de crecimiento, en medio del auge demográfico que reconfigura el norte de Texas y expande la mancha urbana más allá de los centros tradicionales del área metropolitana de Dallas-Fort Worth.

Hace pocos años, Celina era una localidad ganadera rodeada de campos abiertos, a una hora de Dallas. Hoy, el paisaje está dominado por maquinaria, nuevos barrios y proyectos de infraestructura, en un proceso que, según el reporte, se explica por la búsqueda de viviendas más accesibles, mejores escuelas y más espacio.

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El crecimiento de Celina presiona al agua, las rutas y los servicios públicos

El alcalde Ryan Tubbs dijo a Fox News Digital que la ciudad tuvo que correr para ampliar caminos, sistemas de agua y líneas de alcantarillado, además de preparar proyectos para atender a los futuros residentes.

El rápido desarrollo urbano en Celina obliga a ampliar infraestructuras viales, redes de agua y servicios públicos para atender a nuevos residentes (Memory Lane Inn)

“Si conduces por Celina, definitivamente puedes darte cuenta de que somos la ciudad de más rápido crecimiento. Tenemos mucha construcción de carreteras, muchas líneas nuevas de alcantarillado y agua, y toda clase de proyectos de infraestructura preparándose para atender a nuestros residentes del futuro”, afirmó.

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Tubbs sostuvo que el auge trajo empleo, pero también desafíos de escala: “Sin duda trae trabajos, pero también trae muchos desafíos desde el punto de vista de la infraestructura, de los recursos hídricos y de los recursos viales. Pero trae muchas oportunidades”, señaló al medio.

Según Fox News Digital, la transformación de Celina es parte de un movimiento más amplio en la periferia del área metropolitana de Dallas-Fort Worth, donde comunidades ubicadas en los bordes urbanos crecieron a algunas de las tasas más altas del país.

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Las estimaciones del Censo, citadas por el medio, señalaron que la combinación de impuestos más bajos, vivienda más barata y problemas de asequibilidad en otros lugares empujó el crecimiento en estados del sur y del Sun Belt.

Ese flujo, añadió el reporte, comenzó a alterar el peso económico, político y cultural de suburbios que antes eran pequeños, con mayor influencia sobre prioridades vinculadas a escuelas, infraestructura y servicios.

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Autoridades y residentes de Celina priorizan el sentido de comunidad ante la explosión demográfica y promueven el involucramiento de los recién llegados (Amanda Macias, Fox News Digal)

Una ciudad que aún depende de polos laborales vecinos y del distrito escolar

Tubbs explicó a Fox News Digital que una parte relevante de la población activa sigue trabajando fuera de Celina. Muchos residentes se desplazan hacia centros cercanos como Frisco y McKinney, mientras que alrededor de 30% trabaja de forma remota, según dijo el alcalde.

El funcionario también afirmó que el principal empleador local es el distrito escolar, con cerca de 1.000 empleados, un dato que refleja el peso de la educación en la estructura laboral de la ciudad.

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Las autoridades esperan que, con nuevos desarrollos y más actividad, una porción mayor de los habitantes pueda trabajar más cerca de sus hogares.

“Crecimos, pero no perdimos la comunidad”, dicen residentes y autoridades

El crecimiento acelerado no eliminó la percepción de vida comunitaria que llevó a muchas familias a instalarse allí, según testimonios citados por Fox News Digital.

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La residente Carolyn Harvey dijo: “Sí, podemos ver y sentir el crecimiento, pero no hemos perdido nuestro sentido de comunidad aquí en Celina”.

Los suburbios del área metropolitana de Dallas-Fort Worth experimentan un impacto económico, político y cultural debido al auge poblacional del Sun Belt (Amanda Macias, Fox News Digital)

Tubbs sostuvo que el objetivo es sostener esa identidad mientras la ciudad sigue recibiendo nuevos habitantes. En ese sentido, planteó que el involucramiento de los recién llegados es una pieza central para preservar la vida comunitaria.

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“Si yo diera una recomendación a cualquiera que se muda a Texas, sería esta: involúcrate. Devuelve algo y verás cuánto recibes de la comunidad”, afirmó.