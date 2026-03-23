“Me equivoqué”: las comunicaciones de la torre de control en el momento de la tragedia del aeropuerto LaGuardia

Audio de la torre de control con los pilotos durante el accidente

El accidente entre un avión de Air Canada Express y un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia, ocurrido el domingo por la noche, quedó registrado en una serie de comunicaciones de la torre de control que permiten reconstruir con precisión los minutos previos al impacto.

De acuerdo con los audios, todo comenzó como una maniobra habitual. Desde la torre se autorizó el cruce de un vehículo de emergencia sobre la pista: “Camión uno y compañía, crucen la pista cuatro en Delta”, indicó el controlador. La respuesta fue inmediata: “Camión uno y compañía cruzando la pista cuatro en Delta”.

Sin embargo, segundos después la situación se tornó crítica. En medio de una creciente tensión, el controlador emitió reiteradas advertencias: “Deténgase, deténgase, deténgase… camión uno. Deténgase”. La insistencia y el tono urgente evidencian que la aeronave ya se encontraba en fase de aterrizaje y que el margen de maniobra era mínimo.

Instantes más tarde, la colisión se volvió inevitable. “Jet 646… veo que colisionó con un vehículo. Mantenga la posición. Sé que no puede moverse”, se escucha en la grabación, mientras suena una alarma de fondo en la torre.

Restos de un avión de Air Canada Express dañado tras colisionar con un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, en Queens, Nueva York, EE. UU., 23 de marzo de 2026. REUTERS/Adam Gray

El avión involucrado era un CRJ-900 operado por Jazz Aviation, que cubría la ruta entre Montreal y Nueva York. Según información preliminar, transportaba 76 pasajeros y cuatro tripulantes, y se desplazaba a baja velocidad en el tramo final del aterrizaje al momento del impacto.

Tras el choque, la torre ordenó abortar otras maniobras en curso para evitar un incidente mayor. “Campana 2603, aborte el aterrizaje. Pista en dirección 2000”, repitió el controlador en varias oportunidades, mientras se desplegaba el operativo de emergencia.

El accidente dejó un saldo fatal: el piloto y el copiloto murieron a causa del impacto. Además, 41 personas —entre pasajeros y tripulación— fueron trasladadas a centros de salud, aunque la mayoría recibió el alta horas después. Los dos ocupantes del camión de bomberos permanecen internados fuera de peligro.

En las comunicaciones posteriores también quedó registrado el impacto emocional del hecho. “No fue bueno de ver”, expresó uno de los operadores. Del otro lado, el controlador reconoció: “Intenté comunicarme… y me equivoqué”, en lo que podría ser una de las claves que investigan las autoridades.

Investigadores inspeccionan los restos de un camión de bomberos tras su colisión con un avión de Air Canada Express que aterrizaba en el aeropuerto LaGuardia de Queens, Nueva York, EE. UU., el 23 de marzo de 2026. REUTERS/Adam Gray

Tras el incidente, la Federal Aviation Administration dispuso la suspensión total de los vuelos en LaGuardia, mientras equipos especializados trabajaban en el lugar para determinar las causas del accidente.

Las grabaciones, ahora bajo análisis, aportan una reconstrucción cruda de lo ocurrido: una secuencia de autorizaciones, advertencias y segundos críticos que terminaron en una tragedia en una de las terminales aéreas más transitadas de Estados Unidos.