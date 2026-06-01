Burger King relanza en EE.UU. un clásico que sus fans esperaron 15 años

Burger King anuncia el regreso de los Crown Nuggets en Estados Unidos desde el 2 de junio tras 15 años de ausencia (REUTERS/Henry Romero/File Photo)

Burger King anunció el regreso de sus Crown Nuggets en Estados Unidos desde el 2 de junio, una reaparición que la cadena presentó como su primer relanzamiento en 15 años y que apunta a reforzar una estrategia de marca apoyada en la nostalgia y en los pedidos de clientes que reclamaron el producto durante años, según Fox Business.

La compañía informó que las piezas de pollo con forma de corona volverán a los restaurantes de Burger King en Estados Unidos por tiempo limitado y hasta agotar existencias.

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La cadena, con sede en Miami, opera más de 19.000 restaurantes en más de 120 países y territorios, y la mayoría de sus locales pertenece a franquiciados independientes, de acuerdo con Fox Business.

En ese marco, el relanzamiento busca empujar el tráfico en tiendas con un producto que ya tuvo lugar en el menú y que, según la empresa, quedó asociado a una etapa anterior de la marca.

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Burger King indicó que los Crown Nuggets no estaban disponibles desde su última aparición en 2011, según el medio.

Los Crown Nuggets regresan con porciones de ocho unidades y como opción dentro del menú infantil King Jr. Meal (Cortesía Burger King)

Ahora volverán en porciones de ocho unidades y también dentro del menú infantil King Jr. Meal, que tendrá un precio de USD 3,99 e incluirá una guarnición y una bebida, de acuerdo con la información citada por Fox Business.

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Qué cambia desde el 2 de junio y cómo se venderán los Crown Nuggets

El anuncio fijó una fecha precisa: 2 de junio como inicio de la disponibilidad a nivel nacional en Estados Unidos, aunque con una condición central: el producto se mantendrá solo mientras haya stock, según Fox Business.

La cadena busca capitalizar el factor “edición limitada”, un formato habitual para impulsar compras por impulso y acelerar la demanda en las primeras semanas del lanzamiento.

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En términos de oferta, la empresa concentró la presentación en dos formatos: el pedido de ocho unidades y el King Jr. Meal.

La decisión de incluir el producto en el menú infantil apunta a sumar volumen desde un segmento que suele ser estratégico para las cadenas de comida rápida, tanto por frecuencia de compra como por la posibilidad de asociar la comida a una experiencia extra de entretenimiento.

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La edición limitada de Crown Nuggets estará disponible en todos los restaurantes Burger King hasta agotar existencias (Cortesía Burger King)

El regreso se integra a una campaña retro y una alianza con Crayola

Fox Business señaló que Burger King enmarcó la vuelta del producto dentro de una ofensiva publicitaria centrada en recuperar elementos de su historia reciente, con un enfoque de marketing retro para volver a algunas raíces de marca.

En esa línea, la cadena sumó una alianza con Crayola para darle al relanzamiento un componente adicional orientado a familias.

El director de marketing de Burger King, Joel Yashinsky, dijo en un comunicado citado por Fox Business: “Nos hemos comprometido a crear experiencias atractivas para toda la familia y a escuchar a nuestros invitados, y traer de vuelta nuestros Crown Nuggets nos permite hacer ambas cosas”.

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En el mismo texto, el ejecutivo vinculó la estrategia con el acuerdo con Crayola y afirmó que buscaban sumar “más diversión e interacción” a la experiencia del King Jr. Meal.

El plan incluye un calendario escalonado. Desde el 9 de junio, el menú infantil de edición limitada incorporará un paquete conjunto de cuatro crayones de Crayola, una corona para colorear y una bolsa de comida diseñada para esa dinámica, según Fox Business.

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Burger King adapta su menú y su identidad de marca tras recibir sugerencias de clientes, reforzando su conexión con el público (Jesús Hellín/Europa Press)

La intención es que el relanzamiento del producto no quede limitado al ítem de menú, sino que se extienda a una propuesta de juego en el punto de consumo.

La responsable de alianzas globales de Crayola, Anna Roca, afirmó en un comunicado citado por el medio: “Crayola siempre se enfocó en crear diversión para toda la familia, por lo que esta alianza con Burger King encaja de forma natural”.

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En paralelo, Roca agregó que la acción busca alentar a las familias a involucrarse y ser creativas durante la comida.

“Mientras haya stock”: por qué la nostalgia funciona como palanca de ventas

Según Fox Business, el retorno de Crown Nuggets respondió a una presión sostenida de consumidores que reclamaron el producto durante años.

El medio citó reacciones en Reddit que celebraron el anuncio como un regreso esperado, un termómetro que Burger King interpretó como demanda activa y lista para convertirse en ventas apenas el producto reaparezca.

Más de 19.000 restaurantes de Burger King en 120 países operan bajo el nuevo impulso de productos retro (REUTERS/Jorge Silva/File Photo)

El relanzamiento se suma, además, a cambios recientes en el menú y en la identidad de la cadena. Fox Business informó que Burger King realizó ajustes en su Whopper —con un nuevo pan y un nuevo empaque— y planteó que esas modificaciones surgieron de comentarios de clientes, más que de una reformulación completa de su hamburguesa insignia.

La campaña que acompañó ese viraje, según el medio citado anteriormente, usó el lema “Despedimos al rey y te coronamos a ti”.

Fundada en 1954, Burger King busca con este movimiento reactivar conversación, recuperar un producto retirado desde 2011 y sostener una estrategia que combina archivo de marca, participación del público y promociones por tiempo limitado, de acuerdo con Fox Business.