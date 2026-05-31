Donald Trump exige a Irán que ceda el control de su uranio enriquecido para firmar un acuerdo de paz en Medio Oriente

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

(Desde Washington, Estados Unidos) Donald Trump sólo firmará un acuerdo de paz con Irán, si el régimen chiíta cede el control de su uranio enriquecido que esconde bajo las montañas de Isfahán.

El presidente de los Estados Unidos rechaza que Teherán tenga la capacidad de fabricar bombas nucleares, y sobre ese planteo geopolítico se mueve la negociación con Mojtaba Khamenei y la Guardia Revolucionaria, los dos referentes del poder interno de Irán.

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La fractura palaciega en Irán, que enfrenta al líder religioso Khamenei con el poder militar del régimen, sumada a la dificultades propias de una negociación tercerizada por Pakistan, Qatar y Arabia Saudita, complican aún más la posibilidades de lograr un acuerdo entre Washington y los ayatollahs.

La prioridad de Trump es desmantelar el proyecto nuclear iraní, y con ese objetivo resuelto, establecer una hoja de ruta que implicaría terminar con el actual conflicto en Medio Oriente.

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Mojtaba Khamenei, líder religioso de Irán

La hoja de ruta que negocian Estados Unidos e Irán contempla la liberación del estrecho de Ormuz, suspender las operaciones de Israel contra Hezbollah en Líbano, levantar las sanciones económicas contra Teherán y liberar los fondos congelados del régimen.

La complejidad de estos asuntos abre un escenario de constante tensión que involucra a la opinión pública de Estados Unidos, a China, Israel y los países del golfo Pérsico, además del partido Demócrata que desea vencer a la administración republicana en las próximas elecciones de medio término.

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Si Trump obtiene la victoria política de controlar el uranio enriquecido de Irán, la apertura de Ormuz será la siguiente cláusula del acuerdo que negociarán Estados Unidos y el régimen chiíta a través de Pakistán, Qatar y Arabia Saudita.

Será una ardua conversación diplomática: Teherán pretende cobrar peaje para atravesar el Estrecho y no tiene intenciones de retirar todas las minas navales que desplegó ante una eventual ofensiva del Pentágono.

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En términos geopolíticos, Trump obtendría un triunfo inédito en Medio Oriente, si finalmente controla el uranio de Irán.

Pero asumiendo que puede perder los comicios de noviembre por el impacto económico de la guerra, si libera Ormuz mejoraría su posición en la campaña electoral que desplegará contra los demócratas.

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Es decir: controlar el uranio, asegura la derrota de Irán a manos de Estados Unidos. Liberar el estrecho permitiría a Trump bajar los precios de los combustibles, y revertir así un aumento en la inflación doméstica que deteriora las posibilidades electorales del partido Republicano.

El valor estratégico del estrecho de Ormuz

Irán no quiere ceder su uranio, ni facilitar la navegación de Ormuz. Y además exige que se descongelen millones de dólares depositados en Medio Oriente y Europa, y que se levanten las sanciones financieras decididas por Estados Unidos.

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Benjamín Netanyahu aconsejó a Trump que no descongele los depósitos que pertenecen a Irán, ni cancele las sanciones impuestas por Occidente contra Teherán.

El premier israelí explicó al líder republicano que esos fondos serían utilizados para relanzar el programa nuclear chiíta y para financiar a los grupos terroristas que operan en Gaza, Líbano y Yemen.

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Con estos mismos argumentos, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita también sostuvieron ante la Casa Blanca que levantar las sanciones financieras le permitiría a Irán acceder a millones de dólares que serían destinados a fortalecer su proyecto de fabricación de misiles balísticos.

Con esos misiles, Irán afectó toda infraestructura petrolera de los países del golfo Pérsico.

Donald Trump entrevistado por su nuera Lara Trump en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

Las principales exigencias de Trump -controlar el uranio enriquecido y liberar el estrecho de Ormuz- ya salieron de Washington rumbo a Teherán.

Mojtaba Khamenei está escondido en Irán, y eso dificulta su toma de decisiones, mientras la Guardia Revolucionaria siempre aparece condicionando al líder religioso.

El presidente optó por una salida diplomática al conflicto de Medio Oriente, pero no descarta retomar la ofensiva militar si Irán rechaza sus últimas condiciones para firmar el acuerdo de paz.

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