Estados Unidos

Donald Trump exige a Irán que ceda el control de su uranio enriquecido para firmar un acuerdo de paz en Medio Oriente

El régimen chiíta esconde toneladas de uranio bajo las montañas de Isfahán que pretende utilizar para fabricar sus bombas atómicas, un agresivo plan nuclear que es rechazado por Estados Unidos

Guardar
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

(Desde Washington, Estados Unidos) Donald Trump sólo firmará un acuerdo de paz con Irán, si el régimen chiíta cede el control de su uranio enriquecido que esconde bajo las montañas de Isfahán.

El presidente de los Estados Unidos rechaza que Teherán tenga la capacidad de fabricar bombas nucleares, y sobre ese planteo geopolítico se mueve la negociación con Mojtaba Khamenei y la Guardia Revolucionaria, los dos referentes del poder interno de Irán.

PUBLICIDAD

La fractura palaciega en Irán, que enfrenta al líder religioso Khamenei con el poder militar del régimen, sumada a la dificultades propias de una negociación tercerizada por Pakistan, Qatar y Arabia Saudita, complican aún más la posibilidades de lograr un acuerdo entre Washington y los ayatollahs.

La prioridad de Trump es desmantelar el proyecto nuclear iraní, y con ese objetivo resuelto, establecer una hoja de ruta que implicaría terminar con el actual conflicto en Medio Oriente.

PUBLICIDAD

Mojtaba Khamenei, líder religioso de Irán
Mojtaba Khamenei, líder religioso de Irán

La hoja de ruta que negocian Estados Unidos e Irán contempla la liberación del estrecho de Ormuz, suspender las operaciones de Israel contra Hezbollah en Líbano, levantar las sanciones económicas contra Teherán y liberar los fondos congelados del régimen.

La complejidad de estos asuntos abre un escenario de constante tensión que involucra a la opinión pública de Estados Unidos, a China, Israel y los países del golfo Pérsico, además del partido Demócrata que desea vencer a la administración republicana en las próximas elecciones de medio término.

Si Trump obtiene la victoria política de controlar el uranio enriquecido de Irán, la apertura de Ormuz será la siguiente cláusula del acuerdo que negociarán Estados Unidos y el régimen chiíta a través de Pakistán, Qatar y Arabia Saudita.

Será una ardua conversación diplomática: Teherán pretende cobrar peaje para atravesar el Estrecho y no tiene intenciones de retirar todas las minas navales que desplegó ante una eventual ofensiva del Pentágono.

En términos geopolíticos, Trump obtendría un triunfo inédito en Medio Oriente, si finalmente controla el uranio de Irán.

Pero asumiendo que puede perder los comicios de noviembre por el impacto económico de la guerra, si libera Ormuz mejoraría su posición en la campaña electoral que desplegará contra los demócratas.

Es decir: controlar el uranio, asegura la derrota de Irán a manos de Estados Unidos. Liberar el estrecho permitiría a Trump bajar los precios de los combustibles, y revertir así un aumento en la inflación doméstica que deteriora las posibilidades electorales del partido Republicano.

Irán-Ormuz
El valor estratégico del estrecho de Ormuz

Irán no quiere ceder su uranio, ni facilitar la navegación de Ormuz. Y además exige que se descongelen millones de dólares depositados en Medio Oriente y Europa, y que se levanten las sanciones financieras decididas por Estados Unidos.

Benjamín Netanyahu aconsejó a Trump que no descongele los depósitos que pertenecen a Irán, ni cancele las sanciones impuestas por Occidente contra Teherán.

El premier israelí explicó al líder republicano que esos fondos serían utilizados para relanzar el programa nuclear chiíta y para financiar a los grupos terroristas que operan en Gaza, Líbano y Yemen.

Con estos mismos argumentos, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita también sostuvieron ante la Casa Blanca que levantar las sanciones financieras le permitiría a Irán acceder a millones de dólares que serían destinados a fortalecer su proyecto de fabricación de misiles balísticos.

Con esos misiles, Irán afectó toda infraestructura petrolera de los países del golfo Pérsico.

Donald Trump entrevistado por su nuera Lara Trump en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)
Donald Trump entrevistado por su nuera Lara Trump en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

Las principales exigencias de Trump -controlar el uranio enriquecido y liberar el estrecho de Ormuz- ya salieron de Washington rumbo a Teherán.

Mojtaba Khamenei está escondido en Irán, y eso dificulta su toma de decisiones, mientras la Guardia Revolucionaria siempre aparece condicionando al líder religioso.

El presidente optó por una salida diplomática al conflicto de Medio Oriente, pero no descarta retomar la ofensiva militar si Irán rechaza sus últimas condiciones para firmar el acuerdo de paz.

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpIránMojtaba KhameneiGuardia RevolucionariaUranio enriquecido

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

FEMA bajo presión: cómo se prepara Estados Unidos para una temporada de huracanes marcada por recortes, desafíos y nuevas exigencias

Bob Fenton advierte que la respuesta ante tormentas dependerá más que nunca de la organización local y de la anticipación de cada familia

FEMA bajo presión: cómo se prepara Estados Unidos para una temporada de huracanes marcada por recortes, desafíos y nuevas exigencias

Resultados Lotería Powerball: números ganadores del sábado 30 de mayo de 2026

Como cada sábado, esta lotería estadounidense publicó los resultados ganadores su más reciente sorteo millonario

Resultados Lotería Powerball: números ganadores del sábado 30 de mayo de 2026

Charytín Goyco regresa a Univision como copresentadora de 'Desiguales'

La cadena televisiva anunció la llegada de la artista dominicana al programa vespertino tras la salida temporal de Adamari López, quien viajará al extranjero para grabar el concurso “¿Quién caerá?"

Charytín Goyco regresa a Univision como copresentadora de 'Desiguales'

Tácticas para ahorrar en las compras del supermercado ante los aumentos de precios

Un contexto de inflación y encarecimiento en productos básicos impulsa a los hogares a modificar rutinas, planificar compras y buscar alternativas para gastar menos dinero

Tácticas para ahorrar en las compras del supermercado ante los aumentos de precios

Irán reclama a la FIFA visas de entradas múltiples a Estados Unidos para el Mundial 2026

La federación mantiene abierta su logística por la base en Tijuana y los partidos en sedes norteamericanas, y exige plazos y reglas claras para su delegación

Irán reclama a la FIFA visas de entradas múltiples a Estados Unidos para el Mundial 2026

TECNO

Por qué soñar con ratones puede tener distintos significados según la IA

Por qué soñar con ratones puede tener distintos significados según la IA

Apple Music estaría trabajando en un plan más económico para sus suscriptores

Pilas: estos correos, mensajes y llamadas pueden robar sus datos durante las elecciones presidenciales de 2026

¿Teme denunciar un fraude electoral? Así puede hacerlo en línea y con reserva de identidad en 2026

Acusan a empleado de Google de usar datos secretos para ganar más de un millón de dólares en apuestas

ENTRETENIMIENTO

La historia detrás de la joya que Paul McCartney le regaló a su esposa Linda: Jackie Kennedy fue la inspiración

La historia detrás de la joya que Paul McCartney le regaló a su esposa Linda: Jackie Kennedy fue la inspiración

Eve Plumb aseguró que ‘La tribu Brady’ era mirada con desdén: “Nunca nos sentimos como grandes estrellas”

“Tenía una idea adolescente del éxito”: la reflexión de Emilia Clarke tras “Game of Thrones”

Cómo un niño criado en la Gran Depresión construyó un legado único en Hollywood: la historia de Clint Eastwood

Marc Anthony faltó a la graduación de Emme, su hija con J.Lo: Samuel Affleck sorprendió entre los invitados

MUNDO

Ucrania atacó con drones la refinería de Saratov en uno de los golpes más profundos contra la industria petrolera rusa

Ucrania atacó con drones la refinería de Saratov en uno de los golpes más profundos contra la industria petrolera rusa

El papa León XIV pidió que “la Sabiduría divina ilumine” a los líderes internacionales para alcanzar la paz mundial

Al menos ocho muertos, entre ellos un bebé de nueve meses, y 33 heridos tras el choque e incendio de un autobús en Turquía

Irán endureció su postura negociadora y dijo haber derribado un dron estadounidense en medio de las conversaciones de paz

París amaneció con graves destrozos, un fallecido y más de 700 detenidos por los disturbios durante los festejos del PSG