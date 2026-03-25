Una lenta normalidad vuelve a los controles en aeropuertos de Estados Unidos

Las filas largas en los controles de seguridad de los aeropuertos de Estados Unidos ya muestran señales de reducción tras el anuncio de un posible acuerdo legislativo para devolver fondos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La crisis provocada por el cierre parcial del gobierno, que duró seis semanas, ocasionó ausencias masivas en la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), lo que obligó a los pasajeros en terminales como Hartsfield-Jackson en Atlanta a llegar hasta cuatro horas antes de sus vuelos. Ahora la situación empieza a revertirse.
Durante ese periodo, más de 400 agentes de la TSA renunciaron y la dotación operativa bajó a la mitad en algunos aeropuertos, según los medios estadounidenses Politico y USA Today. El presidente Donald Trump autorizó el despliegue de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los controles. Tanto los viajeros como las aerolíneas manifestaron preocupación por esa medida.
El cierre golpea la seguridad en los aeropuertos
La falta de fondos federales afectó directamente a la TSA, una agencia clave en el funcionamiento diario de los aeropuertos. En Houston y Atlanta, según el portal especializado Nomad Lawyer, la ausencia del personal alcanzó entre 30% y 55%.
Varias terminales cerraron líneas de control y disminuyeron la capacidad operativa. Más de 215.000 pasajeros sufrieron retrasos y cancelaciones en la primera semana del cierre, de acuerdo con el sitio Travel Tourister, que monitorea la industria aérea.
Las aerolíneas recomendaron a los pasajeros llegar con hasta cuatro horas de anticipación a los vuelos internacionales y tres a los nacionales. El flujo normal de pasajeros se alteró y la puntualidad de las operaciones también cayó. Las reservas bajaron durante el cierre.
La vuelta a la normalidad
Muchos viajeros preguntan cuánto tiempo tarda la recuperación. El profesor Sheldon Jacobson, experto en aviación, explicó a USA Today que la normalidad podría llegar en 24 a 48 horas si notifican de inmediato a los empleados sobre el pago de sus salarios. Jacobson agregó: “Una vez que este acuerdo se convierta en ley y todos reciban su salario, los empleados van a volver. Mi estimación es que en 48 horas, e incluso en 24, todo podría estar prácticamente normal”.
El DHS advirtió que la reincorporación no es automática para todos. Algunos agentes no regresarán y la formación de nuevos trabajadores toma hasta seis meses, según un comunicado oficial. La cantidad de agentes y su presencia en el equipo determina si las filas vuelven a la normalidad. Según Jacobson: “Si sólo puedes habilitar seis de ocho en un aeropuerto grande, tienes menos personal y más demoras”.
Acciones durante la crisis
El gobierno federal asignó agentes de ICE en más de 12 aeropuertos para cubrir el déficit de personal. La Casa Blanca anunció la medida el 22 de marzo y sindicatos y pasajeros expresaron inquietud por el desvío de recursos de otras áreas.
La TSA mantuvo activos los programas PreCheck y Global Entry, aunque en algunos aeropuertos funcionaron de manera intermitente o con restricciones. ABC News informó que la agencia priorizó la seguridad en los principales puntos de acceso y suspendió servicios adicionales, como el acompañamiento de funcionarios y congresistas.
Consecuencias para aerolíneas y usuarios
El cierre no solo impactó a los pasajeros. Las aerolíneas informaron una caída en la demanda y en la ocupación de vuelos, además de descenso en los índices de puntualidad. Miles de pasajeros perdieron conexiones por no llegar a tiempo.
Las asociaciones del sector pidieron mecanismos de contingencia y remarcaron que la seguridad no debe depender de los vaivenes del Congreso.
Recomendaciones y perspectivas
Las autoridades y las aerolíneas aconsejan consultar canales oficiales antes de acudir a los aeropuertos y prever demoras en los próximos días.
El restablecimiento completo de los servicios podría tomar hasta una semana para reactivar sistemas y reincorporar a todo el personal, según Travel Tourister.