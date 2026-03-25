Una lenta normalidad vuelve a los controles en aeropuertos de Estados Unidos

El acuerdo legislativo para financiar el Departamento de Seguridad Nacional anticipa una reducción significativa en las filas de los controles de seguridad en aeropuertos de Estados Unidos. (REUTERS/Megan Varner)

Las filas largas en los controles de seguridad de los aeropuertos de Estados Unidos ya muestran señales de reducción tras el anuncio de un posible acuerdo legislativo para devolver fondos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La crisis provocada por el cierre parcial del gobierno, que duró seis semanas, ocasionó ausencias masivas en la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), lo que obligó a los pasajeros en terminales como Hartsfield-Jackson en Atlanta a llegar hasta cuatro horas antes de sus vuelos. Ahora la situación empieza a revertirse.

Durante ese periodo, más de 400 agentes de la TSA renunciaron y la dotación operativa bajó a la mitad en algunos aeropuertos, según los medios estadounidenses Politico y USA Today. El presidente Donald Trump autorizó el despliegue de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los controles. Tanto los viajeros como las aerolíneas manifestaron preocupación por esa medida.

El cierre golpea la seguridad en los aeropuertos

La falta de fondos federales afectó directamente a la TSA, una agencia clave en el funcionamiento diario de los aeropuertos. En Houston y Atlanta, según el portal especializado Nomad Lawyer, la ausencia del personal alcanzó entre 30% y 55%.

Varias terminales cerraron líneas de control y disminuyeron la capacidad operativa. Más de 215.000 pasajeros sufrieron retrasos y cancelaciones en la primera semana del cierre, de acuerdo con el sitio Travel Tourister, que monitorea la industria aérea.

Terminales aéreas de Houston y Atlanta sufrieron ausencias del personal de la TSA de entre un 30 % y un 55 % durante la crisis de fondos federales. (REUTERS/Megan Varner)

Las aerolíneas recomendaron a los pasajeros llegar con hasta cuatro horas de anticipación a los vuelos internacionales y tres a los nacionales. El flujo normal de pasajeros se alteró y la puntualidad de las operaciones también cayó. Las reservas bajaron durante el cierre.

La vuelta a la normalidad

Muchos viajeros preguntan cuánto tiempo tarda la recuperación. El profesor Sheldon Jacobson, experto en aviación, explicó a USA Today que la normalidad podría llegar en 24 a 48 horas si notifican de inmediato a los empleados sobre el pago de sus salarios. Jacobson agregó: “Una vez que este acuerdo se convierta en ley y todos reciban su salario, los empleados van a volver. Mi estimación es que en 48 horas, e incluso en 24, todo podría estar prácticamente normal”.

El cierre parcial del gobierno provocó la renuncia de más de cuatrocientos agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte y obligó a los viajeros a llegar hasta cuatro horas antes de sus vuelos. (REUTERS/Megan Varner)

El DHS advirtió que la reincorporación no es automática para todos. Algunos agentes no regresarán y la formación de nuevos trabajadores toma hasta seis meses, según un comunicado oficial. La cantidad de agentes y su presencia en el equipo determina si las filas vuelven a la normalidad. Según Jacobson: “Si sólo puedes habilitar seis de ocho en un aeropuerto grande, tienes menos personal y más demoras”.

Acciones durante la crisis

El gobierno federal asignó agentes de ICE en más de 12 aeropuertos para cubrir el déficit de personal. La Casa Blanca anunció la medida el 22 de marzo y sindicatos y pasajeros expresaron inquietud por el desvío de recursos de otras áreas.

Más de 215,000 pasajeros fueron afectados por retrasos y cancelaciones en la primera semana del cierre gubernamental, según datos de la industria. (REUTERS/Megan Varner)

La TSA mantuvo activos los programas PreCheck y Global Entry, aunque en algunos aeropuertos funcionaron de manera intermitente o con restricciones. ABC News informó que la agencia priorizó la seguridad en los principales puntos de acceso y suspendió servicios adicionales, como el acompañamiento de funcionarios y congresistas.

Consecuencias para aerolíneas y usuarios

El cierre no solo impactó a los pasajeros. Las aerolíneas informaron una caída en la demanda y en la ocupación de vuelos, además de descenso en los índices de puntualidad. Miles de pasajeros perdieron conexiones por no llegar a tiempo.

El despliegue de agentes de ICE en puntos de control aeroportuario generó preocupación entre pasajeros, aerolíneas y sindicatos durante la emergencia. (REUTERS/Megan Varner)

Las asociaciones del sector pidieron mecanismos de contingencia y remarcaron que la seguridad no debe depender de los vaivenes del Congreso.

Recomendaciones y perspectivas

Las autoridades y las aerolíneas aconsejan consultar canales oficiales antes de acudir a los aeropuertos y prever demoras en los próximos días.

Expertos estiman que el retorno a la normalidad podría demorar entre 24 y 48 horas si se restablece el pago inmediato al personal de la TSA. (REUTERS/Megan Varner)

El restablecimiento completo de los servicios podría tomar hasta una semana para reactivar sistemas y reincorporar a todo el personal, según Travel Tourister.