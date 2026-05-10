El gobierno de Estados Unidos podría suspender el impuesto a la gasolina por el aumento de precios

La Casa Blanca analiza una suspensión temporal del impuesto federal a la gasolina para aliviar el impacto económico en los consumidores de Estados Unidos (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)

La Casa Blanca evalúa suspender de manera temporal el impuesto federal a la gasolina, una medida que responde al marcado aumento de los precios del combustible generado por la guerra con Irán.

El secretario de Energía, Chris Wright, afirmó en una entrevista con NBC que el gobierno contempla esta opción como parte de un paquete de acciones destinadas a aliviar el impacto económico sobre los consumidores estadounidenses.

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Actualmente, los impuestos federales en Estados Unidos suman 18,3 centavos por galón para la gasolina y 24,3 centavos por galón para el diésel.

Además, se aplica una tarifa adicional destinada a un fondo para tanques subterráneos con fugas, lo que configura una estructura impositiva vigente desde hace años y que representa una parte significativa del precio final que pagan los conductores en las estaciones de servicio.

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El precio promedio nacional de la gasolina, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), alcanzó este domingo los USD 4,52 por galón, lo que supone un aumento superior al 50 % desde el inicio del conflicto.

El conflicto con Irán impulsó el precio promedio nacional de la gasolina en Estados Unidos a USD 4,52 por galón, un aumento de más del 50% (REUTERS/Mike Blake)

Este incremento tuvo consecuencias directas en la vida cotidiana de millones de personas en Estados Unidos, donde el costo del transporte se convirtió en una preocupación central para los hogares y empresas.

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El gobierno analiza el impacto y los alcances de la suspensión

La administración presidencial reiteró que “todas las medidas que puedan tomarse para bajar el precio en las gasolineras y reducir los costos para los estadounidenses cuentan con el apoyo de esta administración”, según expresó Wright.

Si se concreta la suspensión temporal del impuesto, se espera que haya un alivio inmediato en el precio del combustible para los consumidores, aunque la duración y el alcance de la medida aún no fueron definidos públicamente.

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La estructura impositiva federal sobre los combustibles fue históricamente una fuente clave de financiamiento para infraestructuras como carreteras y autopistas, a través del Fondo Fiduciario de Carreteras.

Sin embargo, el contexto internacional y el fuerte repunte en los precios del crudo obligaron al gobierno a reconsiderar mecanismos fiscales para amortiguar el efecto sobre los consumidores.

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El impuesto federal a los combustibles es clave para el financiamiento de infraestructuras, pero la crisis energética obliga a replantear su vigencia (REUTERS/Mike Blake)

Analistas del sector energético advierten que, aunque la eliminación temporal del impuesto supondría una reducción directa en el precio, el efecto podría ser limitado si los precios internacionales continúan en alza o si los márgenes de refinación se ajustan en consecuencia.

La volatilidad en los precios globales del petróleo, impulsada por la guerra y las restricciones de suministro, mantiene una presión constante sobre el mercado estadounidense.

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El gobierno federal aún no especificó si la suspensión abarcaría solo la gasolina o también incluiría el diésel y otros combustibles, ni cómo se compensaría la eventual caída en la recaudación destinada a infraestructuras.

Cambios en el consumo y efectos sobre los hogares estadounidenses

El fuerte encarecimiento del combustible está modificando los hábitos de consumo en todo el país. Según una encuesta publicada por The Washington Post a finales de abril, el 44 % de los adultos en Estados Unidos redujo la frecuencia con la que conduce para enfrentar el alza de precios.

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Además, el 34 % cambió sus planes de viaje o vacaciones, y el 42 % recortó otros gastos domésticos para cubrir el costo del combustible.

Estas cifras evidencian el ajuste forzado en las rutinas y prioridades de los estadounidenses, ya afectados por la inflación y el aumento en el costo de vida.

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Analistas del sector energético advierten que una suspensión del impuesto tendría efecto limitado si los precios internacionales del crudo siguen en alza (REUTERS/Mike Blake)

La suspensión del impuesto federal a la gasolina se perfila como una herramienta de emergencia para mitigar el impacto inmediato en los bolsillos de los consumidores, aunque la incertidumbre sobre el precio del crudo y la evolución del conflicto con Irán mantiene el panorama abierto a nuevas fluctuaciones.

El debate en la administración federal refleja la tensión entre la necesidad de ofrecer un alivio económico rápido y el desafío de sostener la financiación de obras públicas esenciales.

Mientras tanto, millones de conductores esperan definiciones concretas sobre una medida que podría aliviar temporalmente la presión sobre sus presupuestos diarios, aunque la solución de fondo dependerá de la estabilidad en los mercados internacionales de energía.