Xbox cambia las reglas del juego: Asha Sharma anticipa una transformación que afecta a Series X|S

Xbox es una marca de videojuegos y servicios de entretenimiento creada por Microsoft. XBOX

La nueva CEO de Xbox, Asha Sharma, trazó un diagnóstico sin rodeos ante su equipo y anunció una serie de cambios que afectarán directamente a las consolas Series X|S, la estrategia de exclusivos y la estructura interna de la división gaming de Microsoft. Su llegada, tras la salida de Sarah Bond y Phil Spencer, marca un giro en la forma en que Xbox planea recuperar la confianza de los jugadores.

Qué dijo Sharma sobre el estado actual de Xbox y qué promete cambiar

El punto de partida de Sharma fue una admisión pública ante su equipo que el periodista Tom Warren de The Verge recogió con detalle: “Tenemos que ser honestos sobre dónde estamos. Tenemos trabajo por hacer. Los jugadores están frustrados con nosotros: sienten que no hemos actualizado nuestra consola lo suficiente y que nuestra presencia en PC no es muy fuerte”.

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A partir de ese reconocimiento, la CEO instruyó a los equipos de ingeniería para lanzar actualizaciones de consola cada dos semanas hasta finales de año, según informó Windows Central. El objetivo declarado es “pulir cada detalle y cada parte de la experiencia para llegar a la diversión mucho más rápida y hacerla más simple”.

El punto de partida de Sharma fue una admisión pública ante su equipo. (Composición Infobae: REUTERS/Mike Segar / Europa Press)

El primer movimiento concreto en esa dirección llegó a finales de abril, cuando Xbox lanzó un paquete de actualizaciones que incluyó una nueva animación de arranque para la consola con el nuevo logo de la marca.

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Cómo Xbox replanteará su política de exclusivos

Uno de los temas más sensibles que Sharma abordó en una reunión reciente fue el de los exclusivos. La CEO reconoció ante sus empleados que Xbox “reevaluará su enfoque hacia la exclusividad”, aunque las fuentes de The Verge señalan que está siendo muy cauta y todavía no está lista para comprometerse con cambios mayores.

Lo que sí dejó claro es que serán “decisiones a largo plazo con un impacto de una década” y que el proceso seguirá “un enfoque basado en datos y estrategia” para determinar los próximos pasos.

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Uno de los temas más sensibles que Sharma abordó en una reunión reciente fue el de los exclusivos. REUTERS/Kevork Djansezian

El caso de Forza Horizon 5 en PS5 funciona como referencia de lo que puede lograrse con esa apertura: más de 5 millones de copias vendidas, un resultado que la compañía considera su mayor caso de éxito reciente en esa dirección.

Qué cambios estructurales introdujo Sharma en el equipo directivo de Xbox

La transformación no se limitó a las consolas y los exclusivos. Sharma también reorganizó la estructura directiva de la división. Jason Ronald, veterano de Xbox y responsable de Project Helix, ascendió dentro de la compañía, mientras que tres excompañeros de Sharma de su etapa en CoreAI se incorporaron al equipo: Jared Palmer, Tim Allen y Jonathan McKay.

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En paralelo, la CEO anunció el fin del desarrollo de Copilot para consolas Xbox. La decisión dejó en claro que, aunque la división ha adoptado ciertos enfoques vinculados a la inteligencia artificial, esa tecnología no es su prioridad en este momento.

Sharma también reorganizó la estructura directiva de la división. XBOX

Microsoft cancela Gaming Copilot para Xbox y cambia su estrategia de IA en videojuegos

Microsoft ha decidido suspender el desarrollo de Gaming Copilot para consolas Xbox, una de sus principales iniciativas recientes en inteligencia artificial aplicada a los videojuegos. Esta decisión, confirmada por Asha Sharma, la nueva CEO de la división de videojuegos, se enmarca en una reorganización que también contempla el retiro paulatino de la herramienta en dispositivos móviles.

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La compañía explicó que este cambio responde a la necesidad de adaptarse con mayor rapidez y fortalecer la relación con la comunidad gamer, eliminando obstáculos tanto para usuarios como para desarrolladores. Como parte de esta revisión de proyectos, se ha determinado dar prioridad a otras áreas más alineadas con los objetivos actuales de Microsoft.

Gaming Copilot, anunciado originalmente como un asistente inteligente para mejorar la experiencia de juego, ofrecía ayuda contextual, recomendaciones personalizadas y asistencia para superar retos dentro de los videojuegos.

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Recurso de Gaming Copilot. MICROSOFT

Aunque se probó en versión beta en la aplicación de Xbox para PC y dispositivos compatibles con Windows 11, nunca llegó a implementarse en consolas, donde se había previsto como una innovación destacada en la integración de IA.

La cancelación resulta especialmente relevante porque contradice anuncios recientes de la propia empresa. En marzo, durante la Game Developers Conference, Microsoft había confirmado sus planes de incorporar Gaming Copilot a Xbox Series X y S, incluso mostrando demostraciones de su funcionamiento, lo que evidenciaba un desarrollo avanzado.

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