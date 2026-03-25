El gobierno federal deja sin financiamiento a la TSA y colapsan los aeropuertos de Houston

El cierre parcial del gobierno federal genera largas filas de seguridad en los principales aeropuertos de Houston por la escasez de agentes de la TSA. REUTERS/Fabrizio Bensch/Fotografía de archivo

El cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos dejó a miles de viajeros atrapados en largas filas de seguridad en los principales aeropuertos de Houston. La falta de financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) provocó un déficit de agentes de la TSA y causó esperas de hasta cinco horas.

En las últimas semanas, la situación empeoró. Muchos viajeros perdieron vuelos y tuvieron que reorganizar sus itinerarios. Las autoridades alertaron sobre la posibilidad de que el problema continuara si el Congreso no llegaba a un acuerdo presupuestario.

Los testimonios reflejaron una mezcla de frustración por las demoras y dificultades logísticas, y de empatía hacia los empleados de la TSA, quienes siguieron en sus puestos a pesar de no recibir el pago completo.

Filas interminables y servicios limitados en los aeropuertos de Houston

En el aeropuerto George Bush Intercontinental, las filas para pasar los controles de seguridad ocuparon hasta tres niveles del edificio. Cruzaron el exterior y varias terminales. Los pasajeros esperaron en zonas sin acceso a agua, alimentos, baños ni aire acondicionado, y con cobertura de celular limitada.

Viajeros enfrentan esperas de hasta 5 horas y pérdida de vuelos debido al déficit del 36% de personal TSA en Houston. REUTERS/Carlos Barría

CBS News, la cadena estadounidense, confirmó esta situación. Sus periodistas registraron esperas superiores a dos horas, aunque muchos usuarios reportaron demoras mucho mayores.

La administración aeroportuaria de Houston recomendó una antelación mínima de cuatro horas. Las autoridades señalaron que, mientras continuaran los problemas presupuestarios, la escasez de servicios básicos seguiría.

El aeropuerto George Bush Intercontinental reporta filas que ocupan hasta tres niveles y carecen de servicios básicos como agua y baños. REUTERS/Nathan Howard

En algunos casos, los anuncios por altavoz pidieron a quienes tenían vuelos programados en menos de cuatro horas que hicieran nuevas reservas, debido a la dificultad de llegar a tiempo a sus embarques.

Escasez de personal y consecuencias directas para los viajeros

La TSA registró un déficit del 36%, según cifras de Click2Houston. Esta situación obligó a cerrar algunos filtros de seguridad y a operar con plantillas mínimas en el resto. Al mismo tiempo, la presión sobre los trabajadores creció porque la mayoría no recibió su salario completo durante varias semanas. Esta falta de pago provocó renuncias y ausencias.

La administración aeroportuaria recomienda llegar con al menos 4 horas de antelación ante los problemas persistentes por el presupuesto federal. (AP Foto/Lindsey Wasson, Archivo)

Algunos agentes de ICE asumieron tareas de apoyo, pero su presencia en los puntos de control no logró reducir la congestión. Los vuelos despegaron con menos del 33% de su capacidad y, además, los pasillos del aeropuerto se llenaron de pasajeros varados, familias con niños pequeños y mascotas en transportadoras.

Reacciones y clima social en las filas de seguridad

El descontento político se hace presente entre los viajeros, quienes expresan exigencias de responsabilidad a los legisladores federales y critican el estancamiento en el Congreso. Un pasajero citado por CBS News instó: “recuerden votar”, mientras otros respondían con escepticismo, reflejando incertidumbre.

La presión sobre los empleados de la TSA aumenta ante la falta de pago completo y renuncias, según sindicatos y medios locales. REUTERS/Kaylee Greenlee/Foto de archivo

La empatía hacia los empleados TSA es reconocida. Muchos pasajeros admiten que los agentes cumplen sus funciones a pesar de las condiciones adversas y la falta de pago. Los sindicatos denunciaron la salida de más de 300 trabajadores desde el inicio del conflicto, según información de Click2Houston.

Sin resolución inmediata a la vista

El Senado mantiene negociaciones para destrabar los fondos del DHS, pero aún no alcanza un acuerdo definitivo. La última propuesta contempla financiar el departamento, exceptuando a ICE, que cuenta con recursos asegurados hasta 2029 gracias a la ley One Big Beautiful Bill Act, según medios locales de Houston.

El estancamiento en el Congreso y la falta de acuerdo presupuestario mantienen la incertidumbre sobre una solución inmediata en los aeropuertos de Houston. REUTERS/Alyssa Pointer

Mientras tanto, las operaciones aeroportuarias siguen bajo presión. Los empleados TSA están por perder su segundo salario completo desde el cierre, iniciado hace casi 6 semanas, y solo recibirán los pagos atrasados una vez que el presidente firme el presupuesto y se regularicen las transferencias, lo cual podría demorar varios días más.

Perspectivas para los próximos días

La administración de los aeropuertos de Houston invita a los viajeros a consultar los tiempos de espera en portales oficiales antes de viajar y a prever posibles cambios de itinerario.

Las recomendaciones incluyen llevar provisiones, agua y cargadores de teléfono, ante la falta de servicios básicos en las áreas de espera.