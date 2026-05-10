Estados Unidos

Cómo pueden movilizarse los usuarios si los trabajadores del ferrocarril de Long Island inician una huelga

La Autoridad Metropolitana del Transporte anunció nuevas rutas de autobuses en caso de que se confirme el paro de actividad el próximo 16 de mayo

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La posible huelga en el sistema ferroviario de Long Island Railroad (LIRR) podría afectar a 300.000 pasajeros. Foto: X @MTA
La posible huelga en el sistema ferroviario de Long Island Railroad (LIRR) podría afectar a 300.000 pasajeros. Foto: X @MTA

La posible huelga en el sistema ferroviario de Long Island Railroad (LIRR) podría afectar a 300.000 pasajeros que dependen diariamente del servicio para trasladarse a Nueva York y otras zonas del área metropolitana el próximo sábado 16 de mayo. Frente a este escenario, la MTA difundió un plan de contingencia para usuarios ante una posible la huelga del Long Island Railroad (LIRR).

Por ello, los usuarios deberán estar atentos a los servicios alternativos disponibles en caso de que se concrete el freno de actividad. Mientras la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York, organismo estatal, continúa negociando con los sindicatos para evitar la huelga.

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La MTA ofrecerá un servicio limitado de autobuses lanzadera entre semana para trabajadores esenciales y personas que no puedan teletrabajar. Foto: X @MTA
La MTA ofrecerá un servicio limitado de autobuses lanzadera entre semana para trabajadores esenciales y personas que no puedan teletrabajar. Foto: X @MTA

Según el sitio oficial de la Autoridad Metropolitana de Transporte, varios sindicatos del Long Island Railroad (LIRR) han lanzado una advertencia de huelga para el próximo sábado 16 de mayo. Si se lleva a cabo la protesta, el servicio de LIRR quedaría totalmente interrumpido.

Qué opciones de transporte tendrán los usuarios ante la huelga del LIRR

En caso de paro, los pasajeros tendrán varias alternativas para movilizarse por la Ciudad de Nueva York y conexiones a Long Island. La MTA dispondrá un servicio limitado de autobuses lanzadera de lunes a viernes, enfocado en trabajadores esenciales y personas que no pueden teletrabajar.

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Estos autobuses circularán en los horarios de mayor demanda: hacia Manhattan de 4:30 a 9:00 h y hacia Long Island de 15:00 a 19:00 h, cubriendo seis puntos estratégicos de Long Island y conectando con estaciones de metro en Queens.

Entre las rutas previstas destacan:

  • Desde Bay Shore (Long Island Railroad (LIRR)) hasta Howard Beach-JFK (línea A del metro)
  • Desde Parque Estatal Hempstead Lake, cerca de Lakeview (LIRR), hasta Howard Beach-JFK (línea A)
  • Desde Hicksville (LIRR) hacia Howard Beach-JFK (línea A)
  • Desde Huntington (LIRR) hacia Jamaica-179 St. (línea F)
  • Desde Mineola (LIRR) hacia Howard Beach-JFK (línea A)
  • Desde Ronkonkoma (LIRR) hacia Jamaica-179 St. (línea F)

El paro ferroviario podría dejar completamente interrumpido el servicio de trenes del LIRR a partir del sábado 16 de mayo.
El paro ferroviario podría dejar completamente interrumpido el servicio de trenes del LIRR a partir del sábado 16 de mayo.

Estaciones y puntos de descenso habilitados

La MTA recomienda como estaciones de descenso algunos accesos al metro cercanos a las rutas principales de Long Island. Estas estaciones no cuentan con aparcamiento habilitado y se solicita no estacionar vehículos en la zona. Los puntos de descenso previstos incluyen:

  • Avenida Far Rockaway-Mott (línea A)
  • Kew Gardens-Union Turnpike (línea F)
  • Ozone Park-Lefferts Blvd (línea A)
  • Bahía de Sheepshead (líneas B y Q)
  • Bulevar Woodhaven

Alternativas accesibles para personas con movilidad reducida

Habrá opciones accesibles tanto en Long Island como en Queens para clientes que necesiten asistencia especial. Los autobuses lanzadera conectarán Bay Shore, Parque Estatal Hempstead Lake, Hicksville y Mineola con la estación Howard Beach-JFK (línea A).

Además, se ofrecerán servicios desde Huntington y Ronkonkoma hasta Jamaica Center-Parsons/Archer (líneas J y Z).

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