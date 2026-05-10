Qué cambia desde hoy para los jóvenes inmigrantes con estatus especial en EE.UU.: nuevas reglas y tiempos de espera

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos cambia las reglas para jóvenes con Estatus Especial para Inmigrantes Juveniles (SIJ) desde el 10 de mayo de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementó hoy una modificación decisiva para miles de jóvenes migrantes con estatus especial.

Desde este 10 de mayo de 2026, los menores extranjeros que solicitan protección bajo el programa de Estatus Especial para Jóvenes Inmigrantes (SIJ) ya no recibirán automáticamente la acción diferida ni el permiso de trabajo si no cuentan con una visa disponible al momento de la aprobación de su caso, según el memorando de políticas PM-602-0198.

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Este cambio afecta tanto a nuevas solicitudes como a aquellas ya presentadas que aún no dispongan de cupo en la categoría EB-4.

El ajuste normativo elimina una protección clave que, desde 2022, permitía a estos jóvenes acceder a permisos de trabajo y permanecer en el país sin riesgo de deportación mientras aguardaban una resolución definitiva.

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La medida introduce una etapa de espera obligatoria, que retrasa el acceso a la residencia permanente incluso para quienes ya hayan superado el primer filtro de aprobación.

Miles de jóvenes migrantes deberán esperar la disponibilidad de una visa para avanzar hacia la residencia permanente bajo el programa SIJ (REUTERS/Carlos Barria)

Fin de la acción diferida automática y nuevas condiciones para ajustar estatus

A partir de hoy, quienes busquen regularizar su situación bajo el SIJ solo podrán solicitar el ajuste de estatus —a través del Formulario I-485— cuando su fecha de prioridad esté vigente según el boletín del Departamento de Estado.

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La residencia permanente dependerá exclusivamente de la disponibilidad de visas en la categoría EB-4, lo que implica una espera potencialmente prolongada por el límite anual de cupos.

El USCIS aclaró que no habrá excepciones: las solicitudes ingresadas antes del 10 de mayo también quedan sujetas a la nueva regla si aún no tienen visa disponible.

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Esta actualización afecta el flujo de miles de expedientes y obliga a suspender el avance de quienes ya tenían el Formulario I-360 aprobado, pero no alcanzaron un cupo vigente.

La política de acción diferida automática y permiso de trabajo había surgido como respuesta a la acumulación de casos y la falta de visas desde 2022, brindando protección temporal y acceso al empleo legal.

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La nueva política elimina la acción diferida automática y el permiso de trabajo inmediato para solicitantes de SIJ sin visa disponible en la categoría EB-4 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, luego de un intento de eliminación bloqueado por un tribunal federal en 2025, el USCIS confirmó la vigencia definitiva de la modificación desde hoy, 10 de mayo de 2026.

Requisitos, contexto y el futuro de los jóvenes con estatus especial

Pese a los cambios en los tiempos y procedimientos, los requisitos esenciales del SIJ permanecen: el solicitante debe ser menor de 21 años, no casado y con una orden judicial estatal que certifique abuso, abandono o negligencia, además de la imposibilidad de reunificación con uno o ambos padres.

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El impacto de esta nueva etapa recae en miles de jóvenes que, aunque cumplan con todos los criterios, deberán ahora esperar la liberación de cupos para avanzar a la residencia y, mientras tanto, no podrán acceder al permiso de trabajo ni a la protección de acción diferida de manera automática.

Abogados especializados advierten sobre el aumento de la incertidumbre y la vulnerabilidad para quienes quedan en pausa en el sistema migratorio.

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La medida se suma a otros cambios recientes en la administración migratoria, como el endurecimiento de controles de antecedentes por parte del FBI, la revisión de consulados y la aplicación de nuevas tarifas para trámites.

Los solicitantes de SIJ solo podrán presentar el Formulario I-485 cuando su fecha de prioridad esté vigente según el boletín del Departamento de Estado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento afecta tanto a quienes residen en los Estados Unidos como a solicitantes en el extranjero, obligando a ajustar expectativas sobre los plazos y los beneficios provisionales.

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Con la entrada en vigor de la nueva regulación desde hoy, el proceso para los jóvenes inmigrantes especiales se vuelve más restrictivo y prolongado, limitando el acceso a permisos laborales y a la protección temporal, y generando mayor incertidumbre sobre el futuro de quienes buscan amparo bajo el SIJ en los Estados Unidos.