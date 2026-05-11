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Activa en WhatsApp el modo fantasma o invisible en estos simples pasos

El primer bloque de configuraciones se encuentra en Ajustes, dentro de la sección Privacidad. Desde ahí se pueden desactivar funciones

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Un celular en primer plano muestra el logo de WhatsApp, con siluetas de personas desenfocadas al fondo.
Los mensajes temporales son otra herramienta del modo fantasma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp no tiene un botón que active un modo fantasma de forma oficial, pero sí permite combinar varias configuraciones de privacidad para reducir la visibilidad al mínimo y pasar prácticamente desapercibido.

Ocultar la última conexión, desactivar el doble check azul, silenciar notificaciones y activar los mensajes temporales son los ajustes que, aplicados juntos, logran ese efecto sin necesidad de desconectarse de la aplicación.

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Qué es el modo fantasma en WhatsApp y cómo se activa paso a paso

El primer bloque de configuraciones se encuentra en Ajustes, dentro de la sección Privacidad. Desde ahí se pueden desactivar las siguientes funciones:

  • Hora de última vez y en línea: impide que otros vean cuándo estuviste activo por última vez o si estás conectado en ese momento.
  • Foto de perfil: restringe quién puede ver la imagen asociada a la cuenta.
  • Info. y enlaces: limita el acceso a la descripción del perfil y los enlaces compartidos.
  • Grupos: controla quién puede añadir al usuario a conversaciones grupales.
  • Estados: define quién puede ver las actualizaciones de estado.
WhatsApp no ofrece un modo fantasma oficial, pero permite ajustar la privacidad para volverse casi invisible. REUTERS/Dado Ruvic
WhatsApp no ofrece un modo fantasma oficial, pero permite ajustar la privacidad para volverse casi invisible. REUTERS/Dado Ruvic

El segundo ajuste clave es la confirmación de lectura. Desactivarla impide que los contactos sepan si un mensaje ya fue leído, eliminando la presión de responder de inmediato. Esta opción también se encuentra dentro de Privacidad en los ajustes de la aplicación.

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Cómo activar los mensajes temporales y reducir las notificaciones en WhatsApp

Los mensajes temporales son otra herramienta del modo fantasma. Para activarlos, hay que ir a Ajustes, luego a Privacidad y seleccionar Mensajes temporales. Al elegir la opción de 90 días, los mensajes de los chats desaparecen de forma automática tras ese período, sin necesidad de borrarlos manualmente.

Para reducir las notificaciones, el camino es distinto. Desde la configuración de la aplicación, dentro del apartado Notificaciones, es posible desactivar los avisos para chats individuales o grupos, silenciar conversaciones específicas por un tiempo determinado y personalizar los tipos de alertas que se reciben.

Las apps de bienestar digital añaden una capa adicional de control al permitir establecer límites de tiempo de uso en WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic
Las apps de bienestar digital añaden una capa adicional de control al permitir establecer límites de tiempo de uso en WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic

Cabe señalar que también se pueden limitar los sonidos, las vibraciones y las previsualizaciones en pantalla.

Cuándo conviene usar el modo fantasma y qué otras funciones del celular lo complementan

El modo fantasma resulta útil en situaciones concretas: cuando se trabaja en una tarea que requiere concentración, cuando se viaja y no se quiere informar a los contactos sobre la actividad en la app, durante reuniones o eventos familiares, o simplemente cuando se prefiere revisar los mensajes sin la presión de responder de inmediato.

Para reforzar ese efecto, el modo No molestar del celular es un complemento eficaz: silencia todas las notificaciones y llamadas de forma simultánea, incluyendo las de WhatsApp.

WhatsApp ha presentado una función de seguridad destinada a reforzar la protección de las cuentas frente a amenazas digitales. (Zacharie Scheurer/dpa)
WhatsApp ha presentado una función de seguridad destinada a reforzar la protección de las cuentas frente a amenazas digitales. (Zacharie Scheurer/dpa)

También es posible restringir las notificaciones emergentes en pantalla, gestionar los permisos de acceso a contactos o limitar el uso de datos en segundo plano para reducir aún más la visibilidad.

Las aplicaciones de bienestar digital añaden una capa adicional de control al permitir establecer límites de tiempo de uso en WhatsApp, lo que favorece una experiencia más equilibrada y discreta sin necesidad de desinstalar la aplicación.

WhatsApp lanza “Ajustes estrictos de la cuenta” para reforzar la seguridad

WhatsApp ha presentado una función de seguridad destinada a reforzar la protección de las cuentas frente a amenazas digitales y accesos no autorizados. Bajo el nombre de “Ajustes estrictos de la cuenta”, esta herramienta incorpora controles avanzados que modifican algunos comportamientos habituales de la aplicación con el objetivo de limitar riesgos asociados a mensajes de desconocidos, filtraciones de datos y ataques cibernéticos.

Hora de última vez y en línea: impide que otros vean cuándo estuviste activo por última vez o si estás conectado en ese momento. REUTERS/Dado Ruvic
Hora de última vez y en línea: impide que otros vean cuándo estuviste activo por última vez o si estás conectado en ese momento. REUTERS/Dado Ruvic

Según la plataforma, la nueva configuración añade una capa extra de privacidad, especialmente relevante ante el aumento de estafas digitales, robo de identidad e intentos de suplantación.

Al activar esta función, se implementan restricciones como el bloqueo automático de archivos adjuntos y contenido multimedia enviados por usuarios que no están en la lista de contactos.

Estos cambios forman parte de una estrategia de Meta, la empresa matriz de WhatsApp, para fortalecer la privacidad y la seguridad en sus servicios de mensajería. Aunque WhatsApp ya cuenta con cifrado de extremo a extremo, los nuevos ajustes buscan minimizar vulnerabilidades relacionadas con el uso diario de la aplicación.

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