Estados Unidos

Cómo adoptar un perro en Nueva York

Un asesor acompaña todo el proceso para que la elección de la mascota encaje con el estilo de vida de cada familia

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Animal Centers of Nueva York facilita adopciones de perros en distintos puntos de la ciudad, ofreciendo distintas tarifas según la edad y el tamaño del animal. (REUTERS/Eric Cox)
Animal Centers of Nueva York facilita adopciones de perros en distintos puntos de la ciudad, ofreciendo distintas tarifas según la edad y el tamaño del animal. (REUTERS/Eric Cox)

Cada año, cientos de personas acuden a los asilos y refugios de animales repartidos por Nueva York. Los solicitantes recurren a la organización de bienestar animal Animal Centers of Nueva York (ACNY) para iniciar los trámites de adopción.

Cómo adoptar un perro en Animal Centers of Nueva York

Según el sitio oficial de la organización de bienestar animal ACNY, los solicitantes deben ser mayores de 18 años, presentar una identificación con foto válida y un comprobante de domicilio actual, como una factura de servicios públicos.

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El organismo ACC se reserva el derecho de rechazar adopciones para lograr el mejor emparejamiento posible entre familias y animales.

Durante el proceso, asesores y voluntarios acompañan cada paso: se completa una solicitud, se realiza una sesión de asesoramiento y se permite la interacción con el animal de interés.

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Es recomendable reservar varias horas con anticipación para completar todo el trámite. Los asesores del ACC orientan para identificar al animal que mejor se adapte al estilo de vida de cada familia.

La adjudicación de mascotas se realiza por orden de llegada, y también depende de que los adoptantes cumplan con las cualificaciones requeridas.

Cuánto cuestan las adopciones de perros

Las tarifas de adopción varían según la edad y el tamaño del perro:

  • Cachorros de seis meses o menos: USD 250
  • Perros de siete meses o más: USD 75
  • Perros pequeños (menos de nueve kg), de siete meses o más: USD 150
  • Perros con estancias largas (noventa días o más): USD 200

Primer plano de un Golden Retriever de pelaje dorado, con la boca ligeramente abierta, apoyando una pata sobre la pierna de una persona sentada. Fondo difuso de un salón.
Los interesados en adoptar una mascota en Nueva York deben cumplir requisitos como ser mayores de 18 años y presentar documentación válida que acredite domicilio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al adoptar un perro, se incluyen en la tarifa los siguientes servicios y beneficios:

  • Esterilización o castración de la mascota
  • Vacunas iniciales de bienestar
  • Certificado para una consulta gratuita en una clínica veterinaria participante
  • Microchip preregistrado
  • Collar para gatos y perros

Dónde se encuentran los centros de adopción en Nueva York

Centro de Cuidado de Animales de Manhattan 326 East 110th

  • Street, Nueva York, NY 10029 De lunes a domingo (10 a 18 h)

Centro de Adopción de Mascotas 323 East 109th Street,

  • Nueva York, NY 10029 De lunes a viernes (12 a 19 h) Sábados y domingos (11 a 17 h)

Centro de Cuidado de Animales de Staten Island 3139

  • Veterans Road West, Staten Island, Nueva York 10309
Una mujer sentada en un sofá blanco acaricia a un perro golden retriever. Un gato atigrado duerme en su regazo. La sala tiene plantas, una mesa y estanterías con libros.
Las personas que buscan adoptar perros con largas estancias en refugio pueden acceder a una tarifa especial de USD 200, incentivando la adopción de animales en espera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuántas mascotas consiguieron hogar en lo que va del 2026

El sector de mascotas en Estados Unidos alcanzó en 2025 un total de 95 millones de hogares con al menos un animal de compañía, según el informe State of the Industry Report 2026 elaborado por la American Pet Products Association (APPA).

Esta cifra, avalada por la National Pet Owners Survey 2025, representa el principal indicador de propiedad de mascotas en el país.

Las tendencias de consumo, segmentadas por tipo de mascota y generación, fueron recopiladas utilizando encuestas validadas por expertos del sector, grandes cadenas minoristas y fabricantes líderes, de acuerdo con la información publicada por la APPA.

Una mujer sentada en la hierba con expresión de miedo, un hombre arrodillado acariciando a un perro golden retriever a su lado, en un parque con árboles.
El trámite de adopción requiere completar una solicitud, sesiones de asesoramiento y cumplir las calificaciones establecidas para proteger el bienestar animal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis financiero anual de la industria incluye los gastos en alimentos, suministros, medicamentos de venta libre, servicios veterinarios y otras prestaciones relacionadas, como alojamiento, peluquería, seguros, entrenamiento, cuidado diurno y paseos. Para cada categoría, los datos provienen de estimaciones agregadas y verificadas, con fuentes como NielsenIQ y Packaged Facts.

El pronóstico de ventas para 2026 fue calculado mediante el modelo ARIMA y sometido a revisión por especialistas del sector y minoristas colaboradores, conforme a los procedimientos expresados en la metodología de la APPA.

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