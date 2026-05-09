Más de 100 pasajeros se enferman por brote de norovirus en crucero que salió de Florida

El crucero Caribbean Princess reportó un brote de norovirus que afectó a 102 pasajeros y 13 tripulantes tras zarpar de Fort Lauderdale. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crucero Caribbean Princess, operado por Princess Cruises, experimentó un brote de norovirus que afectó a 102 pasajeros y 13 tripulantes durante una travesía iniciada el 29 de abril desde Fort Lauderdale, Florida, según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El incidente, que implica a una proporción significativa de los ocupantes de la embarcación, ha motivado la aplicación de estrictos protocolos higiénicos y el monitoreo por parte de autoridades federales.

De acuerdo con información divulgada por el CDC, el brote representa el 3,3% del total de los 3.116 pasajeros y el 1,2% de los 1.131 tripulantes a bordo. Las medidas de control incluyen la intensificación de la limpieza y desinfección, la reclusión de los enfermos en sus camarotes y la recolección de muestras para análisis de laboratorio. Un portavoz de Princess Cruises señaló que el navío será sometido a un proceso de saneamiento integral al finalizar el itinerario, siguiendo las recomendaciones del organismo sanitario. Según NBC News, la naviera confirmó que sigue colaborando con las autoridades estadounidenses.

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El norovirus es una de las principales causas de brotes de gastroenteritis en Estados Unidos, principalmente en entornos cerrados como cruceros, hospitales y escuelas. Según el CDC, la transmisión puede darse por contacto directo con personas infectadas, el consumo de alimentos o agua contaminados y el contacto con superficies expuestas al virus. En el sector de cruceros, la vigilancia y el control sanitario están regulados por el Programa de Saneamiento de Embarcaciones del organismo federal.

¿Cuándo y cómo se detectó el brote de norovirus en el Caribbean Princess?

El brote fue detectado tras un aumento inusual de casos de síntomas gastrointestinales entre los pasajeros y la tripulación pocos días después de la salida de Fort Lauderdale. Princess Cruises notificó el incidente al CDC, que de inmediato activó el protocolo de vigilancia correspondiente a su Programa de Saneamiento de Embarcaciones (VSP), según el informe oficial publicado en su sitio web (CDC). El navío, con destino final en Port Canaveral, reportó los primeros síntomas en los días iniciales del trayecto.

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Entre las medidas implementadas se incluyó la distribución de material informativo sobre prevención, la restricción temporal de algunas actividades colectivas y un seguimiento médico continuo a los afectados. El CDC supervisó los procedimientos y mantuvo comunicación constante con la compañía para asegurar la aplicación de todas las recomendaciones sanitarias.

Las autoridades del CDC supervisaron la respuesta de Princess Cruises, que incluyó intensificar la limpieza y aislar a los enfermos en sus camarotes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas personas resultaron afectadas por el brote y cuál es el perfil de los casos?

El brote afectó a 102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación, según el reporte del CDC. Estos casos equivalen a un 3,3% de los pasajeros y un 1,2% de los tripulantes, proporciones que superan los umbrales que obligan a la notificación y a la intervención de las autoridades federales. Los síntomas predominantes fueron vómitos y diarrea, sin que se hayan reportado complicaciones graves ni traslados médicos de emergencia, de acuerdo con las declaraciones recogidas por NBC News.

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El CDC precisó que todos los casos fueron aislados y monitoreados por el personal médico del barco, y que no se identificaron patrones de gravedad fuera de lo habitual para este tipo de brotes.

¿Qué medidas adoptaron las autoridades y la naviera?

El CDC informó que, tras la notificación, se ordenó a Princess Cruises la implementación de varios protocolos de emergencia, entre los que destacan:

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Aislamiento de personas enfermas en sus camarotes.

Incremento de la frecuencia y alcance de la limpieza en áreas comunes y privadas, utilizando desinfectantes específicos para norovirus.

Recopilación y envío de muestras de los pacientes para análisis de laboratorio.

Comunicación constante con pasajeros y tripulación sobre las medidas de prevención y reporte de síntomas.

Supervisión directa de las operaciones sanitarias por parte del personal del CDC.

De acuerdo con el reporte oficial, el barco será sometido a una desinfección profunda al llegar a Port Canaveral, siguiendo las normas federales (CDC). Un portavoz de Princess Cruises indicó que la compañía mantiene una política de “colaboración plena con las autoridades y aplicación rigurosa de los protocolos sanitarios”.

¿Qué es el norovirus y cómo se transmite en los cruceros?

El norovirus es el principal causante de gastroenteritis viral en Estados Unidos, con entre 19 y 21 millones de casos anuales, según estadísticas del CDC. Se caracteriza por provocar vómitos, diarrea y malestar abdominal, síntomas que suelen durar entre uno y tres días. El virus puede transmitirse a través del contacto directo con personas infectadas, el consumo de alimentos o agua contaminados, o el contacto con superficies donde el virus está presente.

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El CDC advierte que la transmisión se ve favorecida en ambientes cerrados y con alta densidad de personas, como los cruceros. El organismo recomienda el lavado frecuente de manos y la desinfección de superficies como principales métodos de prevención. El virus resiste algunos desinfectantes convencionales, por lo que se requiere el uso de productos específicos.

El brote representa el 3,3% de los pasajeros y el 1,2% de la tripulación, proporciones que activan protocolos de emergencia sanitaria federal.(ISCIII)

¿Por qué los cruceros están bajo vigilancia especial del CDC?

Los cruceros que navegan hacia o desde puertos estadounidenses están sujetos al Programa de Saneamiento de Embarcaciones (VSP) del CDC. Este programa exige a las navieras la notificación obligatoria de brotes de enfermedades gastrointestinales que superen el 2% de la población a bordo. Además, el VSP establece auditorías regulares, inspecciones y protocolos de respuesta ante brotes.

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En este caso, el brote del Caribbean Princess superó el umbral de alerta y obligó a la activación de medidas extraordinarias, de acuerdo con la información oficial publicada por el CDC y reportada por NBC News. El organismo federal mantiene una base de datos pública sobre brotes en cruceros y publica recomendaciones periódicas para viajeros y operadores.

¿Qué recomendaciones dieron las autoridades a los pasajeros y a la tripulación?

El CDC y Princess Cruises recomendaron a los pasajeros adoptar precauciones como:

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Lavar las manos con agua y jabón antes de comer y después de ir al baño.

Evitar el contacto directo con personas enfermas.

No consumir alimentos o bebidas que puedan haber estado expuestos al virus.

Reportar de inmediato cualquier síntoma gastrointestinal al personal médico.

La naviera entregó material informativo y reforzó la comunicación interna para prevenir nuevos casos y tranquilizar a los pasajeros, de acuerdo con declaraciones recogidas por NBC News.

¿Ha habido otros brotes recientes de norovirus en cruceros?

Según el CDC, los brotes de norovirus en cruceros no son infrecuentes. Hasta mayo de 2026, el organismo reportó varios brotes similares en embarcaciones que operan en rutas estadounidenses. El CDC mantiene actualizado un registro público donde se pueden consultar los casos recientes, las acciones tomadas y los resultados de las inspecciones.

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El sector de cruceros enfrenta un monitoreo continuo por parte de las autoridades sanitarias, que exigen protocolos estrictos para la prevención y manejo de enfermedades infecciosas.

Princess Cruises confirmó la colaboración plena con el CDC y aplicó medidas como recolección de muestras y restricción de actividades colectivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué ocurrirá tras el desembarque en Port Canaveral?

Al concluir el viaje, Princess Cruises realizará una limpieza y desinfección exhaustiva del Caribbean Princess, como exige el CDC. Los pasajeros recibirán instrucciones sobre a quién acudir si presentan síntomas tras desembarcar. Las autoridades sanitarias de Port Canaveral han sido notificadas y colaborarán en el seguimiento epidemiológico.

El CDC publicará un informe final con los resultados de laboratorio y la evaluación de las medidas implementadas. No se han anunciado restricciones adicionales para futuros viajes del Caribbean Princess, pero la vigilancia se mantendrá activa.