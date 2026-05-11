Guatemala

Guatemalteco permanece en seguimiento tras brote de hantavirus en crucero

Las autoridades de Guatemala han informado que uno de sus nacionales, integrante de la tripulación del MV Hondius, sigue bajo observación consular en Tenerife mientras se coordina su situación laboral y sanitaria después del incidente sanitario

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Miembros de la tripulación, con equipo de protección, permanecen a bordo de una embarcación utilizada para trasladar pasajeros del crucero MV Hondius al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, España, el 10 de mayo de 2026. REUTERS/Hannah McKay
Miembros de la tripulación, con equipo de protección, permanecen a bordo de una embarcación utilizada para trasladar pasajeros del crucero MV Hondius al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, España, el 10 de mayo de 2026. REUTERS/Hannah McKay

Un ciudadano guatemalteco integra la tripulación del crucero MV Hondius, en el que se reportó un brote de hantavirus que dejó tres fallecidos y seis casos confirmados durante una travesía entre Sudamérica y áfrica, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, de acuerdo con medios locales y regionales.

El afectado recibe seguimiento consular en Tenerife, tras el arribo de la nave el domingo al puerto de Granadilla de Abona, en las Islas Canarias, con 151 personas a bordo.

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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la embarcación zarpó el 1 de abril desde Ushuaia, Argentina, con destino a Cabo Verde, y el virus fue detectado durante el trayecto. El Ministerio guatemalteco indicó que el tripulante no presenta síntomas relacionados con el contagio de hantavirus y permanece bajo observación.

Situación y seguimiento al guatemalteco

Fuentes oficiales guatemaltecas explicaron a Centroamérica360 que mantienen la coordinación con el Consulado Honorario en Tenerife, pero aún no determinan si su connacional será repatriado, ya que continúa empleado por la compañía del crucero y falta establecer comunicación directa para definir los pasos siguientes.

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Una persona con equipo de protección individual (EPI) permanece en el puerto de Granadilla de Abona tras la llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, en Tenerife, España, el 10 de mayo de 2026. REUTERS/Hannah McKay
Una persona con equipo de protección individual (EPI) permanece en el puerto de Granadilla de Abona tras la llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, en Tenerife, España, el 10 de mayo de 2026. REUTERS/Hannah McKay

El gobierno de Guatemala anunció que mantiene una estricta vigilancia epidemiológica tras el reporte internacional de hantavirus en el crucero, pero aclaró que no existen casos ni riesgo de contagio en el país. Esta vigilancia se realiza en colaboración con autoridades sanitarias internacionales, con el objetivo de anticipar cualquier cambio en el estatus sanitario y ofrecer a la población información respaldada exclusivamente por fuentes oficiales, según informó el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Desembarco y manejo sanitario a bordo

La tripulación y los pasajeros —entre quienes figuran 38 ciudadanos filipinos, 23 británicos, 17 estadounidenses y 14 españoles— serán desembarcados bajo circuitos sanitarios controlados, siguiendo procedimientos de cuarentena y traslado. Esta información fue comunicada por la operadora neerlandesa especializada en cruceros polares, Oceanwide Expeditions, y la diplomacia guatemalteca, la cual confirmó el caso de su connacional. En el crucero viajaban, además, dos epidemiólogos de Países Bajos y delegados de organismos vinculados a la OMS y a la Organización Marítima Internacional (agencia de la ONU).

Personas del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, son trasladadas en barco al puerto tras desembarcar, en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, España, el 10 de mayo de 2026. REUTERS/Hannah McKay
Personas del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, son trasladadas en barco al puerto tras desembarcar, en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, España, el 10 de mayo de 2026. REUTERS/Hannah McKay

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportaron que el brote de hantavirus que ha alarmado a varios países de América puede causar el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH), una afección respiratoria que alcanza una mortalidad de hasta 50%.

El hantavirus, transmitido por roedores silvestres, puede causar el síndrome pulmonar por hantavirus o fiebre hemorrágica con síndrome renal. La transmisión ocurre, principalmente, al inhalar partículas de excretas, saliva u orina de animales infectados.

Hantavirus en Panamá

En Panamá circula actualmente la variante Choclo del hantavirus, cuya principal característica es que no se transmite de persona a persona, según informaron las autoridades del Ministerio de Salud. Esta aclaración responde a la preocupación generada por la reciente detección de la variante Andes, que sí permite la transmisión entre humanos y fue identificada en un crucero internacional. Tal diferencia en la naturaleza del contagio modifica el riesgo epidemiológico para la población panameña y ha llevado a una comunicación explícita en torno al tema.

Entre el año 2000 y 2025, Panamá registró 450 casos de la enfermedad y 64 defunciones, lo que representa una tasa de letalidad del 13,5 %, según datos oficiales difundidos por el Ministerio de Salud y citados por Infobae. Estas cifras ubican a la enfermedad como una amenaza persistente, aunque se señala que el número de nuevos casos ha disminuido en los últimos años debido a medidas de prevención y diagnóstico temprano.

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