Olivia y Liam lideran por séptimo año consecutivo la lista de nombres de bebés más elegidos en Estados Unidos

La SSA recopila desde 1997 la lista anual de los 1000 nombres más elegidos en Estados Unidos y su publicación coincide con el Día de la Madre en el país.

Los nombres Olivia y Liam encabezan una vez más las preferencias de bebés en Estados Unidos en 2025, un liderazgo que ambos mantienen desde hace siete años. El ranking se elabora a partir de las solicitudes de tarjetas de Seguro Social (SSN) presentadas al nacer.

El informe de este año destacó movimientos en las posiciones del ranking y la aparición de nombres nuevos entre los más elegidos, lo que evidencia la renovación constante en las preferencias de los padres estadounidenses, excepto en el liderazgo sostenido del primer puesto.

PUBLICIDAD

Cambios y tendencias en los nombres femeninos

De acuerdo con Associated Press, los datos más recientes de la SSA revelaron que 3,6 millones de bebés nacieron en Estados Unidos durante 2025, una cifra levemente inferior a los 3,61 millones del año anterior.

En cuanto a los nombres elegidos para los recién nacidos, el listado femenino registró un cambio relevante tras seis años de estabilidad: Charlotte desplazó a Emma del segundo puesto, lo que interrumpió la prolongada permanencia de Emma como la alternativa más frecuente detrás de Olivia.

PUBLICIDAD

Por su parte, la incorporación de Eliana en el décimo puesto implicó la salida de Ava, nombre que se mantuvo en el top 10 como un clásico nacional durante varios ciclos, pero que en esta ocasión desapareció por completo de los primeros lugares.

De este modo, el registro de los diez nombres femeninos más habituales quedó conformado por:

PUBLICIDAD

Olivia Charlotte Emma Amelia Sophia Mia Isabella Evelyn Sofia Eliana

Charlotte sube al segundo puesto entre los nombres femeninos más elegidos y desplaza a Emma, que había ocupado ese lugar por seis años consecutivos.

Preferencias estables en los nombres masculinos

Entre los nombres para niños, la estructura del ranking se mantuvo inalterada en los primeros cuatro puestos: Liam, Noah, Oliver y Theodore continúan como las elecciones predominantes entre las familias estadounidenses.

La clasificación de los primeros puestos quedó constituida por:

PUBLICIDAD

Liam Noah Oliver Theodore Henry James Elijah Mateo William Lucas

Liam, Noah, Oliver y Theodore se mantienen como los nombres masculinos preferidos para los recién nacidos estadounidenses, sin variaciones en los primeros cuatro lugares.

Los nombres con mayor ascenso y descenso de popularidad según la SSA

La base de datos de la SSA permite identificar el dinamismo de las preferencias más allá de los primeros lugares. Para 2025, el nombre Kasai, que significa “fuego” en japonés y suajili, registró el mayor ascenso entre los varones al escalar 1.108 posiciones y aparecer por primera vez en el top 1.000 en el puesto 639.

En el caso femenino, el mayor salto correspondió a Klarity, una variante contemporánea y fonética de la palabra “clarity” (claridad) en inglés. Este nombre subió 1.396 lugares y también ingresó por primera vez en el grupo de las mil opciones más elegidas, informó Associated Press.

PUBLICIDAD

La agencia de noticias identificó los nombres con la mayor caída en popularidad durante el último año. Entre los varones, los retrocesos más marcados correspondieron a Karim, Khaza, Khai y Landen.

En niñas, Aubrie, Cattleya, Jaycee y Zendaya registraron las caídas más pronunciadas en las preferencias familiares.

PUBLICIDAD

Kasai registró el mayor ascenso entre los nombres masculinos: escaló 1.108 posiciones e ingresó al top 1.000 en el puesto 639.

La creación del listado anual de nombres en Estados Unidos

La Administración del Seguro Social (SSA) publica la lista de los 1.000 nombres más elegidos desde 1997 y permite consultar tendencias desde 1880, tanto a nivel nacional como por estados. La más reciente actualización se divulgó en los días previos al Día de la Madre en el país.

El comisionado del Seguro Social, Frank J. Bisignano, expresó en el comunicado de la agencia federal: “¡Feliz Día de la Madre a todas las madres excepcionales que nos inspiran y guían a las futuras generaciones!”. Bisignano añadió: “A medida que se acerca el Día de la Madre, reflexiono sobre el cuidado inquebrantable, el coraje y el compromiso que mi propia madre inculcó a mis hermanos y a mí, cualidades que fueron el pilar que mantuvo unida a nuestra familia”.

PUBLICIDAD

Además, el comisionado alentó a las familias a solicitar el número de Seguro Social (SSN) en el nacimiento, ya que este trámite garantiza una protección fundamental para que los niños accedan a los beneficios a los que podrían tener derecho en el futuro.