Boletín de visas mayo 2026: quiénes avanzan y qué pasa si tu número aún no está vigente

El boletín de visas de Estados Unidos en mayo de 2026 introduce avances en fechas de acción final y presentación para inmigrantes familiares y laborales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En mayo de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su boletín mensual de visas, introduciendo avances significativos en las fechas de acción final y de presentación de solicitudes para varias categorías de inmigración familiar y laboral.

Esta actualización, que responde a la necesidad de distribuir equitativamente los cupos conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), implica que quienes cuentan con un número vigente pueden avanzar en su proceso, mientras que quienes aún no lo tienen deben monitorear posibles retrocesos si la demanda supera los límites legales en lo que resta del año fiscal.

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El límite anual para inmigrantes con preferencia familiar es de 226.000, mientras que para la preferencia laboral es de al menos 140.000.

Según la sección 202 de la INA, ningún país puede recibir más del 7 % del total de visas preferenciales, es decir, 25.620 visas al año, y los territorios dependientes tienen un tope del 2 % (7.320).

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Actualmente, China, India, México y Filipinas se consideran “sobresuscritos” debido a que la demanda supera los cupos, lo que obliga a aplicar fechas límite de prioridad específicas, de acuerdo con el propio Departamento de Estado.

El proceso de visas en EE.UU. se basa en fechas de acción final y fechas para solicitudes, revisadas mensualmente según boletín oficial del Departamento de Estado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de adjudicación de visas opera bajo el principio de orden de presentación: quienes iniciaron antes el trámite tienen prioridad.

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En la preferencia familiar existen cuatro grupos principales: hijos solteros de ciudadanos estadounidenses (23.400 visas), cónyuges e hijos de residentes permanentes (114.200), hijos casados de ciudadanos (23.400) y hermanos de ciudadanos mayores de edad (65.000), con incrementos posibles si hay cupos no utilizados en otras categorías.

Para mayo de 2026, la categoría F1 (hijos solteros de ciudadanos) solo está disponible para solicitantes con fecha de prioridad anterior al 1 de septiembre de 2017.

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Para México y Filipinas, las fechas retroceden al 15 de agosto de 2007 y al 1 de mayo de 2013, respectivamente. En la segunda preferencia F2A (cónyuges e hijos menores de residentes permanentes), el límite es el 1 de agosto de 2024 para la mayoría de los países, aunque para México corresponde al 1 de agosto de 2023.

En la tercera preferencia F3 (hijos casados de ciudadanos), el plazo se ubica en el 1 de mayo de 2001 para México y el 22 de noviembre de 2005 para Filipinas.

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La Ley de Inmigración y Nacionalidad establece límites anuales de 226.000 visas familiares y 140.000 laborales, con topes del 7% para cada país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para hermanos de ciudadanos adultos, la fecha límite es el 15 de julio de 2007 en Filipinas y el 8 de abril de 2001 en México.

En el ámbito laboral, la primera preferencia EB-1 (trabajadores prioritarios) permanece “actual” para la mayoría de los países, lo que significa que las visas pueden ser adjudicadas sin restricciones.

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Para solicitantes de China continental e India, la fecha límite de prioridad es el 1 de abril de 2023. En la segunda preferencia EB-2, India enfrenta una restricción adicional: solo pueden avanzar quienes tienen fecha de prioridad antes del 15 de julio de 2014, mientras que para China continental el límite es el 1 de septiembre de 2021.

En la tercera preferencia EB-3, los solicitantes indios únicamente pueden acceder si su prioridad es anterior al 15 de noviembre de 2013, y para China continental la fecha es el 15 de junio de 2021.

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En la categoría de trabajadores “otros” (Other Workers), el recorte anual por el Nicaraguan and Central American Relief Act (NACARA) reduce el cupo a cerca de 5.000, aunque para el año fiscal 2026 la cifra se ajusta a aproximadamente 150 visas, según el Departamento de Estado.

Qué hacer si tu número aún no está vigente

Si la fecha de prioridad de un solicitante aún no está vigente, debe esperar a que el boletín mensual de visas muestre avances en su categoría.

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China, India, México y Filipinas figuran como países sobresuscritos, enfrentando fechas límite más estrictas por alta demanda de visas estadounidenses (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Estado advierte que los retrocesos (“retrogressions”) pueden ocurrir si la demanda en ciertas categorías o países excede los límites anuales establecidos por la ley.

Esto suele suceder durante el último tramo del año fiscal, cuando el uso de números disponibles se acerca al tope legal.

Por ello, se recomienda monitorear el boletín cada mes y mantener la documentación lista para presentar tan pronto como la fecha esté vigente.

La lotería anual de visas de diversidad otorga hasta 52.000 cupos para el año fiscal 2026, tras reducciones dispuestas por la legislación NDAA y NACARA que recortan el total inicial de 55.000.

Ningún país puede recibir más del 7 % de estas visas, y todos los beneficiarios deben completar el proceso antes del 30 de septiembre de 2026, ya que los permisos no pueden extenderse más allá de esa fecha.

Actualmente, las asignaciones están abiertas para todas las regiones excepto Nepal, cuyo máximo es de 10.000 visas.

Cambios administrativos y restricciones adicionales

El boletín señala que la disponibilidad de visas familiares y laborales puede modificarse por acciones administrativas relacionadas con la seguridad nacional, como la Proclamación Presidencial 10949, que impone restricciones a ciertos países y redistribuye cupos.

La disponibilidad de visas puede variar por acciones administrativas como la Proclamación Presidencial 10949 y factores de seguridad nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si surgen nuevas demandas o cambian las políticas, es posible que las fechas de prioridad retrocedan de manera imprevista.

Para la preferencia EB-5 (creación de empleo), la demanda elevada de India podría ocasionar la declaración de “no disponible” durante parte del año fiscal, en función de cómo evolucione el uso de números.

Las visas especiales para empleados estadounidenses en el extranjero (SIVs) también presentan cambios: la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para 2024 podría modificar los procedimientos, aunque no afecta a las categorías SQ y SI, reservadas a nacionales de Irak y Afganistán.

Se recomienda a los interesados consultar con la sección consular correspondiente para conocer cualquier ajuste que impacte su trámite.

El proceso de adjudicación de visas en Estados Unidos se rige por dos fechas esenciales: las fechas de acción final determinan cuándo un número de visa está disponible para otorgar la residencia o el ajuste de estatus, mientras que las fechas para presentación de solicitudes definen cuándo puede iniciarse la recolección y envío de documentos al centro consular.

Ambas listas son revisadas mensualmente y reflejan la demanda y los cupos vigentes, según lo publicado el 2 de abril de 2026 por el Departamento de Estado.

Quienes ya tienen un número vigente deben avanzar con sus trámites conforme a las instrucciones del boletín, mientras que quienes esperan la apertura de su fecha deben prepararse para posibles retrocesos y revisar de forma periódica las actualizaciones oficiales.