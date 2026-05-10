Por qué la barrera del idioma ya no debe limitar el apoyo en salud mental en Estados Unidos

La salud mental, un desafío para la comunidad hispana en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud mental se convirtió en uno de los grandes desafíos para la comunidad hispana en Estados Unidos. Las barreras idiomáticas, la falta de información y el estigma social continúan dificultando el acceso a tratamientos y servicios de apoyo psicológico, dejando a muchas personas sin la atención que necesitan.

Ante este panorama, conocer las alternativas disponibles y los pasos para solicitar ayuda resulta esencial para quienes buscan orientación y acompañamiento profesional.

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Cómo llamar a alguien para ayuda en salud mental en Estados Unidos

De acuerdo al sitio oficial de la Federal Communications Commission (el organismo regulador de telecomunicaciones de Estados Unidos), el 988 es el número de teléfono nacional de tres dígitos para conectarse directamente con la Línea de Ayuda para la Prevención del Suicidio y Crisis 988.

Al llamar o enviar un mensaje de texto al 988, la persona se conecta con consejeros capacitados de esta red, anteriormente llamada Línea Nacional de Prevención del Suicidio.

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También existen servicios de chat en vivo en 988lifeline.org, y se ofrecen videollamadas para personas sordas o con discapacidad auditiva que utilizan el lenguaje de señas americano.

Las opciones de voz, texto y chat de la Línea de Ayuda 988 están disponibles en español. Para hablar con un consejero de crisis en español, puede llamar al 988 y presionar 2. Otra opción es, enviar la palabra AYUDA al 988 por mensaje de texto o iniciar un chat en vivo en https://988lifeline.org/es/chat/.

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Los centros cuentan con el respaldo de recursos locales y estatales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Línea de Ayuda 988 para el Suicidio y las Crisis es una red nacional de más de 200 centros de crisis que apoyan diariamente a miles de personas en situaciones de emergencia emocional.

Estos centros cuentan con el respaldo de recursos locales y estatales, así como de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA), la agencia federal encargada de la salud mental y el abuso de sustancias, del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

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La Línea de Ayuda 988 ofrece apoyo confidencial las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a personas en crisis relacionadas con el suicidio, la salud mental y el abuso de sustancias.

Si usted es veterano, debe llamar al 988 y después oprimir el número 1. También está la opción mensaje de texto al 838255 o chatear en línea. La Línea para Veteranos en Crisis es un recurso confidencial disponible las 24 horas del día, que conecta a los veteranos con personal capacitado para atender sus inquietudes.

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La línea de ayuda es multilingüe, disponible 24 horas al día y ofrece servicios de interpretación en más de cien idiomas.

¿Cuáles son las principales causas de las enfermedades mentales?

Según el último informe de Psiquiatry Industry (el informe sectorial especializado en psiquiatría), los estadounidenses manifiestan sentirse ansiosos principalmente por sus finanzas personales (59%), la incertidumbre sobre el próximo año (53%) y los acontecimientos actuales (49%), seguidos de cerca por inquietudes en torno a la salud física y mental.

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“Un nuevo año puede traer cambios, oportunidades e incertidumbre”, observó la directora ejecutiva y directora médica de la APA, Marketa M. Wills, MD, MBA. “Estos sentimientos de ansiedad resaltan la importancia de prestar atención a cómo nos sentimos y de tomar medidas prácticas, grandes o pequeñas, para apoyar nuestra salud mental”, detalló.