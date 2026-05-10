Estados Unidos

Por qué la barrera del idioma ya no debe limitar el apoyo en salud mental en Estados Unidos

El servicio en español del 988 y los recursos digitales permiten que cualquier persona pueda recibir orientación sin importar su nivel de inglés

Guardar
Una mujer en un sofá gris mira a una terapeuta que escribe en un cuaderno en una sala acogedora con plantas y una ventana al atardecer.
La salud mental, un desafío para la comunidad hispana en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud mental se convirtió en uno de los grandes desafíos para la comunidad hispana en Estados Unidos. Las barreras idiomáticas, la falta de información y el estigma social continúan dificultando el acceso a tratamientos y servicios de apoyo psicológico, dejando a muchas personas sin la atención que necesitan.

Ante este panorama, conocer las alternativas disponibles y los pasos para solicitar ayuda resulta esencial para quienes buscan orientación y acompañamiento profesional.

PUBLICIDAD

Cómo llamar a alguien para ayuda en salud mental en Estados Unidos

De acuerdo al sitio oficial de la Federal Communications Commission (el organismo regulador de telecomunicaciones de Estados Unidos), el 988 es el número de teléfono nacional de tres dígitos para conectarse directamente con la Línea de Ayuda para la Prevención del Suicidio y Crisis 988.

Al llamar o enviar un mensaje de texto al 988, la persona se conecta con consejeros capacitados de esta red, anteriormente llamada Línea Nacional de Prevención del Suicidio.

PUBLICIDAD

También existen servicios de chat en vivo en 988lifeline.org, y se ofrecen videollamadas para personas sordas o con discapacidad auditiva que utilizan el lenguaje de señas americano.

Las opciones de voz, texto y chat de la Línea de Ayuda 988 están disponibles en español. Para hablar con un consejero de crisis en español, puede llamar al 988 y presionar 2. Otra opción es, enviar la palabra AYUDA al 988 por mensaje de texto o iniciar un chat en vivo en https://988lifeline.org/es/chat/.

Ocho adultos diversos se sientan en círculo en una sala luminosa. Una mujer está de pie mientras los demás conversan y escuchan. Una caja con 'MENTAL HEALTH RESOURCES' está sobre una mesa.
Los centros cuentan con el respaldo de recursos locales y estatales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Línea de Ayuda 988 para el Suicidio y las Crisis es una red nacional de más de 200 centros de crisis que apoyan diariamente a miles de personas en situaciones de emergencia emocional.

Estos centros cuentan con el respaldo de recursos locales y estatales, así como de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA), la agencia federal encargada de la salud mental y el abuso de sustancias, del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

La Línea de Ayuda 988 ofrece apoyo confidencial las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a personas en crisis relacionadas con el suicidio, la salud mental y el abuso de sustancias.

Si usted es veterano, debe llamar al 988 y después oprimir el número 1. También está la opción mensaje de texto al 838255 o chatear en línea. La Línea para Veteranos en Crisis es un recurso confidencial disponible las 24 horas del día, que conecta a los veteranos con personal capacitado para atender sus inquietudes.

La línea de ayuda es multilingüe, disponible 24 horas al día y ofrece servicios de interpretación en más de cien idiomas.

¿Cuáles son las principales causas de las enfermedades mentales?

Según el último informe de Psiquiatry Industry (el informe sectorial especializado en psiquiatría), los estadounidenses manifiestan sentirse ansiosos principalmente por sus finanzas personales (59%), la incertidumbre sobre el próximo año (53%) y los acontecimientos actuales (49%), seguidos de cerca por inquietudes en torno a la salud física y mental.

“Un nuevo año puede traer cambios, oportunidades e incertidumbre”, observó la directora ejecutiva y directora médica de la APA, Marketa M. Wills, MD, MBA. “Estos sentimientos de ansiedad resaltan la importancia de prestar atención a cómo nos sentimos y de tomar medidas prácticas, grandes o pequeñas, para apoyar nuestra salud mental”, detalló.

Temas Relacionados

Línea de Ayuda 988Comunidad HispanaSalud MentalAbuso de SustanciasEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué pasa con el TPS para haitianos y otros países tras el último fallo federal

Tras la reciente decisión judicial, decenas de miles de beneficiarios enfrentan una etapa de incertidumbre respecto a su protección migratoria y aguardan definiciones clave que podrían modificar su situación en los próximos meses

Qué pasa con el TPS para haitianos y otros países tras el último fallo federal

Trump advirtió que Irán “no se reirá más” de Estados Unidos: “Durante 47 años nos han tomado el pelo”

En medio de las negociaciones para poner fin al conflicto en Medio Oriente, el mandatario republicano acusó al régimen persa de haber “jugado” con Washington durante casi cinco décadas y aseguró que esa situación “se terminó”

Trump advirtió que Irán “no se reirá más” de Estados Unidos: “Durante 47 años nos han tomado el pelo”

Las reservas hoteleras en Miami para el Mundial 2026 se mantienen por debajo de lo esperado a un mes del inicio

El sector turístico ajusta precios y estrategias ante una ocupación hotelera que apenas llega al 24 % para los días de partido, lejos de las expectativas iniciales de la industria

Las reservas hoteleras en Miami para el Mundial 2026 se mantienen por debajo de lo esperado a un mes del inicio

Los impuestos sobre segundas viviendas desocupadas están aumentando en Estados Unidos

Autoridades de diversas ciudades y estados implementaron tributos con el objetivo de impulsar la oferta de casas en alquiler y recaudar fondos, en respuesta a las crecientes preocupaciones por el acceso a la vivienda

Los impuestos sobre segundas viviendas desocupadas están aumentando en Estados Unidos

El aeropuerto de Dallas-Fort Worth inicia remodelación histórica con un plan de USD 12.000 millones hasta 2030

Un convenio a largo plazo garantiza recursos para ejecutar renovaciones, extensiones y mejoras en infraestructura esencial, lo que asegura continuidad en servicios y condiciones para las principales aerolíneas

El aeropuerto de Dallas-Fort Worth inicia remodelación histórica con un plan de USD 12.000 millones hasta 2030

TECNO

Así puedes limpiar la papelera oculta de WhatsApp y lograr que tu celular funcione más rápido

Así puedes limpiar la papelera oculta de WhatsApp y lograr que tu celular funcione más rápido

Si escuchas un zumbido en un enchufe de tu casa deja de usarlo y soluciona pronto de esta manera

Cómo obtener Starlink gratis durante un mes: pasos para acceder a la prueba sin costo

Por qué los psicólogos dicen que anotar en un calendario de papel es más efectivo que usar el celular

Cómo cambiar de número en WhatsApp sin perder tus chats: guía paso a paso

ENTRETENIMIENTO

“Mi némesis con aires de realeza”: el k-drama con Lim Ji-yeon que es número uno en Netflix

“Mi némesis con aires de realeza”: el k-drama con Lim Ji-yeon que es número uno en Netflix

Dua Lipa demanda a Samsung por usar su imagen en televisores sin permiso

El fenómeno de los embarazos secretos en celebridades de Hollywood: desde Paris Hilton hasta Kylie Jenner y Naomi Campbell

“Un lugar en silencio: Parte III” ya comenzó su rodaje y esto debes saber sobre la próxima película

Sharon Osbourne confiesa que ayudó a juntar a Freddie Mercury con el mánager que impulsó a Queen

MUNDO

Pulau Tiga: la isla que cambió para siempre gracias a un reality show

Pulau Tiga: la isla que cambió para siempre gracias a un reality show

Trump dijo que la respuesta de Irán a la propuesta de Estados Unidos para terminar la guerra es “totalmente inaceptable”

La Premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi fue trasladada de urgencia a un hospital de Teherán: “Su vida pende de un hilo”

El país africano que pasa desapercibido y se alza como un destino “de moda” para los viajeros

Macron descartó enviar fuerzas militares a Ormuz pero advirtió que Francia está preparada ante una escalada con Irán